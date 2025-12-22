Một Á hậu Việt bất ngờ xuất hiện trên trang Thông tin Chính phủ

Mới đây, bài đăng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) được đăng tải trên Trang Thông tin Chính phủ có gần 9 triệu người theo dõi thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Giữa không khí trang trọng ấy, tâm điểm chú ý chính là nhân vật xuất hiện trong ảnh đính kèm bài đăng chính là Á hậu Trần Ngọc Châu Anh. Trong ảnh, Á hậu Châu Anh mặc quân phục chỉnh tề, thực hiện nghi thức chào cờ. Không lâu sau, Châu Anh cũng chia sẻ lại bài đăng trên trang cá nhân để ghi dấu một cột mốc đáng tự hào.

Á hậu Châu Anh vinh dự xuất hiện trong bài đăng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam được đăng tải trên trang Thông tin Chính phủ (ảnh: Thông tin Chính phủ)

Sau bài đăng có gần 100 nghìn lượt tương tác này, thông tin về Á hậu Châu Anh cũng được nhiều người quang tâm. Theo đó, Châu Anh năm nay 22 tuổi, cô là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Châu Anh có xuất phát điểm rất đặc biệt. Châu Anh sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông nội cô từng tham gia nhiều chiến dịch lịch sự. Cả bố mẹ, chị gái và anh rể của Châu Anh đều phục vụ trong quân ngũ.

Hiện tại, Châu Anh là trợ giảng nhỏ tuổi nhất tại khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Châu Anh hiện theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Hồi tháng 9/2025, Á hậu Châu Anh đã được thăng quân hàm trung úy trước niên hạn ở tuổi 22.

Châu Anh là Á hậu hiếm hoi giữ quân hàm trung úy ở tuổi 22 (ảnh: FBNV)

Châu Anh tích cực tham gia những hoạt động quan trọng sau khi đăng quang (ảnh: FBNV)

Châu Anh sở hữu chiều cao 1m70, số đo ba vòng 86-60-90cm, là một trong những mỹ nhân tạo ấn tượng đặc biệt ở Hoa hậu Việt Nam. Châu Anh từng chia sẻ cô đã mong muốn ghi danh từ lâu, nhưng sau 4 năm mới sẵn sàng tham gia và giành được giải Á hậu 1.

Châu Anh từng chia sẻ lý do thi nhan sắc: "Nữ quân nhân không chỉ mạnh mẽ trong màu áo xanh mà còn có thể tỏa sáng trên sân khấu văn hóa. Tôi cảm thấy đây là dấu mốc đặc biệt không chỉ với cá nhân tôi mà còn với Quân đội nhân dân Việt Nam. Là quân nhân đầu tiên giành ngôi vị Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc lớn, tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh nữ quân nhân bản lĩnh, trí tuệ và hiện đại".

Châu Anh đăng quang Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2024 (ảnh: FBNV)