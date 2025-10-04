Moscow tăng gấp đôi đơn giá xuất khẩu vũ khí

Nhóm tin tặc Black Mirror đã thu hút rất nhiều sự quan tâm khi công bố kho lưu trữ các thư từ đã xóa.

Một lá thư từ doanh nghiệp Nga Radioelectronic Technologies Concern (KRET) gửi ban quản lý của công ty xuất khẩu hệ thống hàng không chuyên biệt JSC "NASK" vào tháng 12 năm 2022 mô tả một bản kế hoạch cập nhật để hình thành giá thầu tối thiểu cho các hợp đồng nước ngoài.

Công thức này dựa trên chi phí của sản phẩm, được lập cho đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước, cộng thêm 20% phụ phí xuất khẩu, cũng như biên lợi nhuận của nhà sản xuất. Ngoài ra số tiền còn bao gồm chi phí hậu cần, quản lý hoạt động, bồi thường rủi ro tỷ giá và trả nợ vay để thực hiện thỏa thuận.

Hầu hết các thông số, ngoại trừ mức chênh lệch xuất khẩu 20%, vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên kết quả định giá đã được ghi chép đầy đủ trong báo cáo nội bộ của KRET, trong đó liệt kê giá bán sản phẩm cho khách hàng trong nước và đối tác nước ngoài.

Ví dụ, hệ thống tác chiến điện tử trên không L-256M10-02 "Khibiny-M" trị giá 2,7 triệu euro trở nên đắt gấp đôi theo hợp đồng xuất khẩu máy bay chiến đấu Su-35 cho Iran, khi bị đội giá lên 5,4 triệu euro.

Tình hình tương tự cũng xảy ra với hợp đồng của Algeria liên quan đến hệ thống tác chiến điện tử L-256VE, trong đó một sản phẩm trị giá 3 triệu đô la sẽ khiến khách hàng nước ngoài phải trả tới 6 triệu đô la.

Hệ số tính giá xuất khẩu, tùy thuộc vào mẫu sản phẩm sẽ dao động và có thể cao hơn hoặc thấp hơn. Do đó mức phí thấp nhất là 20% dành cho các thiết bị điều khiển của máy bay Su-57 bán cho Algeria. Ngược lại, Iran phải trả cao hơn 2,5 lần cho hệ thống L-277M.

Điều đáng chú ý ở chỗ Algeria là một trong những khách hàng nước ngoài quan trọng của vũ khí Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không - chỉ riêng vài năm gần đây, quốc gia này đã mua một phi đội tiêm kích Su-35, một phi đội máy bay ném bom Su-34 và trở thành người mua đầu tiên của Su-57 mới nhất. Tuy nhiên điều này chưa được phản ánh trong chính sách giá của Nga.

Bảng giá cung cấp thiết bị trên máy bay chiến đấu của Công ty KRET.

Các tổ hợp nói trên thuộc dòng sản phẩm Khibiny-M - một hệ thống tác chiến điện tử bảo vệ máy bay chiến đấu khỏi các hệ thống phòng không của đối phương. Nhiệm vụ chính của chúng là gây nhiễu radar và thiết bị dẫn đường.

Về mặt kỹ thuật, tổ hợp này có thể hoạt động ở nhiều chế độ, nó phân tích tín hiệu phát ra từ radar của đối phương và tạo ra nhiễu - cả gây nhiễu (jaming) lẫn giả lập, khi máy bay "vẽ" ra mục tiêu giả trên radar hoặc thay đổi mục tiêu thật.

Khibiny cũng có thể hoạt động theo chế độ nhóm, khi một máy bay bảo vệ nhiều chiếc lân cận, tạo thành một dạng "ô bảo vệ" cho toàn bộ đơn vị.

Phiên bản Khibiny-M là một trong những cải tiến mới nhất, được đúc kết từ kinh nghiệm sử dụng trong chiến tranh của những thập kỷ gần đây. Chúng chủ yếu được lắp đặt trên các chiến đấu cơ hiện đại của Nga, chẳng hạn như Su-35S, Su-34M và Su-30SM.

Khí tài này cũng được đề cập là một phần trang bị trên máy bay Su-57 đầy triển vọng. Tổ hợp trên được lắp trong các thùng chứa treo đặc biệt ở đầu cánh, hoặc tích hợp vào cấu trúc máy bay, tùy thuộc từng mẫu.