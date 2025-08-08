Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga thông báo rằng Moskva không còn tự ràng buộc mình bởi các hạn chế trong việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên bộ theo Hiệp ước INF. Lịch sử vấn đề được trình bày trong bài viết của RIA Novosti.

Tên lửa ở Đức

Như đã nêu trong tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, "tình hình đang diễn biến theo hướng triển khai thực tế các tên lửa theo quy định của INF do Mỹ sản xuất tại châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương". Nhiều cảnh báo về vấn đề này đã bị phớt lờ, dẫn đến việc Moskva hủy bỏ lệnh tạm hoãn.

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ rằng lãnh đạo nước này sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể trong lĩnh vực này, dựa trên phân tích liên ngành về quy mô triển khai các tên lửa thuộc INF trên bộ của Mỹ và các nước phương Tây khác, cũng như đánh giá chung về tình hình an ninh quốc tế và ổn định chiến lược.

Xin nhắc lại: Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước INF vào ngày 2 tháng 8 năm 2019. Lý do chính thức được đưa ra là phía Nga bị cáo buộc vi phạm các điều khoản của thỏa thuận. Washington tuyên bố tầm bắn của tên lửa 9M729 dành cho tổ hợp Iskander vượt quá 500 km, tuy nhiên, Nga phủ nhận điều này.

Bộ Quốc phòng Nga thậm chí còn sắp xếp một buổi thuyết trình cho báo chí phương Tây và các tùy viên quân sự tại Công viên Patriot, nơi họ trình diễn tất cả các đơn vị và thành phần của sản phẩm. Nhưng điều này không thuyết phục được người Mỹ.

Lầu Năm Góc đã giao nhiệm vụ cho ngành công nghiệp quốc phòng phát triển một hệ thống tên lửa tầm trung cho lực lượng mặt đất càng nhanh càng tốt và đã triển khai vào quý IV năm 2023.

Lockheed Martin đã nhận được gần 340 triệu đô la cho hợp đồng này. Hệ thống được đề cập là một hệ thống đất đối đất với khả năng chiến đấu được mở rộng, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 500 đến 5.000 km.

Các nhà thầu đã không phát minh phương tiện mang phóng mà lấy các giải pháp hiện có từ Hải quân. Kết quả là MRC Typhoon, một container tiêu chuẩn dài 40 feet trên khung gầm có bánh xe với bốn hệ thống phóng thẳng đứng Mk41.

Hải quân sở hữu rất nhiều hệ thống này. Chúng chứa tên lửa hành trình Tomahawk (tầm bắn lên tới 2.500 km) và tên lửa đánh chặn SM-6 (tầm bắn đạt 740 km). Trong tương lai sẽ là tên lửa siêu thanh LRHW.

Moskva đã nhiều lần cảnh báo về một phản ứng tương tự. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2024, Washington đã tuyên bố triển khai hệ thống Typhon tại Đức bắt đầu từ năm 2026.

Hạt giống đầu tiên

Vào tháng 11 năm 2024, Nga đã phóng một tên lửa tầm trung phi hạt nhân được bảo mật cao vào căn cứ Yuzhmash của Ukraine. Oreshnik được trang bị đầu đạn đa đầu đạn, có tầm bắn khoảng sáu nghìn km.

Tầm bắn này đủ sức phá hủy bất kỳ cơ sở nào của NATO ở châu Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã công bố loạt tên lửa Oreshnik đầu tiên được sản xuất loạt đã chuyển giao cho quân đội.

"Kế hoạch triển khai các tên lửa này, và đặc biệt là việc sử dụng chúng, sẽ được xây dựng dựa trên tình hình quân sự-chính trị đang diễn biến. Phần lớn phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột Ukraine", Andrei Kortunov, thành viên Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga, phát biểu trong cuộc trò chuyện với RIA Novosti.

Ngoài ra còn có một yếu tố sản xuất thuần túy - thậm chí còn quan trọng hơn cả yếu tố địa chính trị, chuyên gia này nói thêm. "Chúng ta có thể sản xuất bao nhiêu tên lửa loại này, làm thế nào để đưa chúng vào trực chiến, tất cả tùy thuộc vào các động thái từ phương Tây", ông giải thích.

Zircon và "Người tiên phong"

Nga còn có những lập luận khác ngoài Oreshnik. Ngành công nghiệp nội địa hoàn toàn có khả năng nâng cao khả năng chiến đấu của tên lửa hành trình 9M729 dành cho tổ hợp Iskander trong thời gian ngắn và tăng tầm bắn lên 700-1000 km.

Từ vùng Kaliningrad, chúng có khả năng tấn công hầu như khắp nước Đức. Sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới cũng là điều hoàn toàn có thể.

Sẽ là hợp lý khi điều chỉnh các tên lửa siêu thanh Zircon trên biển để sử dụng trong các tổ hợp Bastion ven biển. Vũ khí tiêu chuẩn của các BRK này là tên lửa P-800 Onyx với cùng kích thước với Zircon, nên việc hiện đại hóa sẽ không mất nhiều thời gian.

Tốc độ đạt chín Mach (khoảng 11.000 km/h), khiến những tên lửa này trở nên bất khả xâm phạm trước các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại và tiềm năng, và tầm bắn vượt quá 1.000 km.

Cuối cùng, có thể khôi phục lại những phát triển cũ của Liên Xô và tiếp tục sản xuất, ví dụ, tên lửa đạn đạo tầm trung RSD-10 Pioneer để bổ sung cho Oreshnik. Chúng được sản xuất với hai phiên bản - một khối đơn (1,5 megaton) và một khối đa đầu đạn (ba khối, mỗi khối 500 kiloton).

Chúng được đặt trong một container vận chuyển và phóng trên khung gầm xe kéo bánh lốp MAZ-547V. Do tính cơ động của chúng, tình báo NATO rất khó phát hiện các hệ thống này.