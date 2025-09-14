Moscow muốn lấy lại hệ thống S-400 đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ

.t1 { text-align: justify; }

Đây là hai tổ hợp S-400 được Ankara mua với giá 2,5 tỷ đô la vào năm 2017, gây ra xung đột ngoại giao với Hoa Kỳ, tờ báo Nefes của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

Nguyên nhân là do sự thiếu hụt các hệ thống trong kho của Nga và nhu cầu ngày càng tăng từ các nước thứ ba đối với loại vũ khí tương tự.

Hệ thống S-400 chưa được tích hợp vào cấu trúc của NATO và tên lửa của chúng đã đạt đến một nửa thời hạn sử dụng. Ngoài ra chúng còn cần được bảo trì, gây thêm chi phí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara - quốc gia đang tích cực phát triển hệ thống phòng không riêng của mình mang tên "Çelik Kubbe" (Vòm thép), đang ngày càng ít phụ thuộc vào vũ khí do Nga cung cấp.

Đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ theo Đạo luật CAATSA, vốn là hậu quả của việc mua S-400. Điều này dẫn đến việc nước này bị loại khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bán lại cho Nga 2 tổ hợp S-400?

Về phần mình, Nga quan tâm đến việc nhanh chóng bổ sung kho vũ khí S-400 vì nhu cầu đối với hệ thống này đang tăng lên trong bối cảnh có nhiều tổn thất ở tiền tuyến.

Moskva không có tổ hợp vũ khí dự trữ nào sẵn có, ngoại trừ những hệ thống đã được đưa vào sử dụng. Thậm chí mới đây họ phải tái biên chế các tổ hợp S-300PS lạc hậu khi lưới lửa phòng không tổn thất nặng nề.

Ankara vẫn chưa chính thức xác nhận sự sẵn sàng của mình cho thỏa thuận này, nhưng các nguồn tin cho biết có "thái độ tích cực" đối với đề xuất của Moskva.

Trước đó Nga đã một lần nữa hoãn việc chuyển giao hệ thống phòng không S-400 mới nhất cho Ấn Độ do nhu cầu riêng của mình.

Trong cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Nga Andrei Belousov, thời hạn mới cho việc chuyển giao hệ thống phòng không S-400 đã được thảo luận, đó là vào năm 2026 - 2027.