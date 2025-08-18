Một công nhân tại Nhà máy chế tạo máy Kurgan của Nga.

Sự kiện và số liệu

Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) trùng khớp với đánh giá của IMF: xét về sức mua tương đương, Nga vẫn đứng thứ tư thế giới. Việc duy trì vị trí này, đặc biệt trong bối cảnh áp lực trừng phạt chưa từng có, là minh chứng cho khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những cú sốc bên ngoài, theo RIA Novosti.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Quốc tế và Xuất khẩu Opora Rossii Namer Radi cho biết, điều quan trọng là phải hiểu được động lực và bối cảnh của kết quả này.

Ba khía cạnh then chốt. Việc chuyển hướng thành công dòng chảy thương mại sang châu Á, mặc dù với mức chiết khấu cao, đã mang lại một nguồn ngoại tệ cực kỳ quan trọng.

Việc kích thích tổ hợp công nghiệp quân sự (MIC) đã đóng vai trò là đầu tàu cho ngành sản xuất, luyện kim, hóa học, xây dựng và các ngành liên quan.

Sự hỗ trợ của nhà nước đã kích thích nhu cầu trong nước, và nhờ các dự án cơ sở hạ tầng và các khoản thế chấp ưu đãi, nhu cầu này cũng thúc đẩy xây dựng.

Olga Belenkaya, Trưởng phòng Phân tích Kinh tế vĩ mô tại công ty tài chính FG Finam tại Moscow, cho rằng động lực tăng trưởng GDP tốt là nhờ sự mở rộng đáng kể trong hoạt động tiêu dùng và đầu tư của hộ gia đình.

Điều này được hỗ trợ bởi động lực ngân sách (tăng chi tiêu quân sự, tài trợ cho chương trình thay thế nhập khẩu), cho vay và mức tăng trưởng tiền lương cao nhất trong 16 năm trong bối cảnh thị trường lao động thâm hụt.

"Nếu xét theo các loại hình hoạt động kinh tế, theo ước tính của chúng tôi dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Nhà nước Liên bang (Nga) Rosstat, đóng góp tích cực chính cho động lực GDP năm ngoái thuộc về ngành sản xuất, thương mại bán buôn và bán lẻ, hoạt động tài chính và bảo hiểm, hành chính công và an ninh quân sự, an sinh xã hội, thông tin và truyền thông.

Đóng góp tiêu cực thuộc về nông nghiệp, khai khoáng và giao dịch bất động sản", chuyên gia này liệt kê.

Kết quả là, vào năm 2024, GDP theo PPP tăng từ 6,45 nghìn tỷ đô la lên 6,92 nghìn tỷ đô la, và khoảng cách với Nhật Bản đã tăng gấp đôi: lên 514 tỷ đô la.

Ấn Độ cũng nằm trong top đầu với 16,2 nghìn tỷ đô la, Mỹ - 29,2 nghìn tỷ đô la, và Trung Quốc dẫn đầu với khoảng cách lớn - 38,2 nghìn tỷ đô la. Đức cũng nằm trong top 10 với 6 nghìn tỷ đô la, Brazil và Indonesia - 4,7 nghìn tỷ đô la, Pháp và Anh - 4,2 nghìn tỷ đô la.

Động lực học

Dự báo cho năm nay có sự khác biệt. Chuyên gia Vasily Girya của Nga tin rằng, mặc dù tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ giảm từ 4,3% xuống còn 1,5-3% trong kịch bản cơ sở, Nga sẽ vẫn là nền kinh tế thứ tư thế giới xét về PPP — đầu tư và đơn đặt hàng của chính phủ, các dự án liên bang lớn trong lĩnh vực xây dựng, vận tải, khai thác và chế biến nguyên liệu thô sẽ hỗ trợ.

"Ngoài ra, các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao đang phát triển tích cực, bao gồm lĩnh vực dịch vụ và tư vấn, CNTT, phần mềm và bảo mật thông tin, khai thác công nghiệp và tài chính số", ông chỉ ra. Ngoài ra, chuyên gia này cũng nhấn mạnh đến lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp và du lịch nội địa.

Theo Radi, mô hình tăng trưởng hiện tại có tiềm năng hạn chế và tạo ra nhiều rủi ro: bao gồm chi tiêu quân sự quá mức và thiếu hụt nhân sự trong các lĩnh vực dân sự, gây áp lực lạm phát và làm gia tăng sự biến dạng trong nền kinh tế.

"Sự thiếu hụt chuyên gia có trình độ và sự lạc hậu về công nghệ trong các ngành công nghiệp dân sự đang làm chậm lại sự phát triển, và việc tiếp cận hạn chế với công nghệ, thị trường và đầu tư đang làm tăng chi phí.

Mặt khác, đầu tư đang bị kìm hãm bởi lạm phát và chi phí vay vốn cao, và sự phụ thuộc vào giá dầu khí vẫn chưa được khắc phục. Do đó, tăng trưởng kinh tế có thể giảm xuống còn 1,5-2,5%", ông giải thích.

Nền kinh tế sẽ vẫn đi theo hướng của tổ hợp công nghiệp-quân sự, nhưng tiềm năng của nó như một động lực duy nhất đang dần cạn kiệt.

Trên bờ vực

Một tín hiệu đáng báo động khác là sự suy giảm cán cân thương mại: theo Tổng cục Hải quan Liên bang (FCS), thặng dư thương mại trong tháng 1-6 đã giảm 18,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 63,9 tỷ đô la.

Kim ngạch ngoại thương trong nửa đầu năm giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 327,1 tỷ đô la. Do giá năng lượng giảm, xuất khẩu giảm 6,3% xuống còn 195,5 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu tăng 0,8%, đạt 131,6 tỷ đô la.

Belenkaya lưu ý rằng điều này phần lớn là nhờ chính sách tiền tệ chặt chẽ, hạn chế nhu cầu nhập khẩu và tăng sức hấp dẫn của tài sản sinh lãi bằng đồng rúp so với tài sản ngoại tệ.

"Áp lực lên đồng rúp đang gia tăng, dẫn đến nguy cơ lạm phát và giá nhập khẩu tăng, đồng nghĩa với việc cơ hội mua sắm hàng hóa và công nghệ cần thiết ngày càng ít đi. Nguy cơ thâm hụt ngân sách cũng gia tăng", Radi chỉ ra.

Chuyên gia này tin chắc rằng vị trí cao trong xếp hạng tín nhiệm là hệ quả của khả năng thích ứng của nền kinh tế và tình hình kinh tế, đặc biệt là giá nguyên liệu thô cao trong quá khứ, cũng như chi tiêu quân sự, chứ không phải là sự củng cố nền kinh tế một cách căn bản.

Nếu không giải quyết các vấn đề cơ cấu, khắc phục sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô, đầu tư vào nguồn nhân lực và công nghệ dân dụng, cũng như đa dạng hóa, thì việc duy trì động lực tích cực trong dài hạn là khó khăn.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga cũng chia sẻ những lo ngại này. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ, Maxim Reshetnikov, đã phát biểu hồi tháng 6 rằng nền kinh tế Nga đang bên bờ vực suy thoái, nhưng điều này có thể tránh được nếu chính quyền không mắc sai lầm, kể cả trong chính sách tiền tệ.

Như đã biết, Ngân hàng Trung ương Nga cho đến nay đã có những động thái nới lỏng. Vào tháng 6, lần đầu tiên sau gần ba năm, họ đã hạ lãi suất điều hành xuống 20% mỗi năm từ mức kỷ lục 21%, và vào tháng 7, họ đã hạ xuống còn 18%.

Ngân hàng Trung ương dự đoán GDP sẽ tăng trưởng từ 1 đến 2% trong năm nay. Cơ quan quản lý này khẳng định rằng sự suy giảm là không thể tránh khỏi sau đà tăng trưởng nhanh chóng của những năm trước.

Với khoảng cách nhỏ với Nhật Bản và tiềm năng điều chỉnh tỷ giá hối đoái đồng yên rất lớn, Nga rất có thể sẽ trở lại vị trí thứ năm vào cuối năm 2025.

"Nhật Bản có nền tảng công nghệ dân sự phát triển và bền vững hơn hẳn. Việc duy trì vị thế của mình trong điều kiện hiện tại sẽ là một thành công về mặt chiến thuật hơn là bằng chứng của sự củng cố chiến lược", Radi kết luận.

Và các nhà phân tích cho biết khoảng cách giữa ba nước đứng đầu quá lớn đến mức việc bắt kịp họ trong tương lai gần là không thực tế.