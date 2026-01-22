“Môn thể thao mạo hiểm” nhất Tết Ngựa gọi tên Hoa Mộc Lan!

Đến hẹn lại lên, những loại hoa đẹp chơi Tết Nguyên đán tiếp tục khiến dân tình bàn tán rôm rả. Mới năm nào là “đại chiến” tuyết mai thì năm nay cái tên được cả cõi mạng xướng lên là: Hoa mộc lan!

Với dáng cành thanh mảnh, nụ hoa to, màu sắc hồng phớt đến tím đậm sang trọng, mộc lan nhanh chóng chiếm sóng từ các hội cắm hoa, decor nhà cửa cho tới những bức ảnh khoe phòng khách ngập không khí xuân. Không ít người sẵn sàng chi tiền triệu để mang về một bình hoa mộc lan thật đẹp, coi đó như điểm nhấn sang - xịn - mịn cho dịp năm hết Tết đến.

Hoa mộc lan đang là loại hoa được nhiều người ưa chuộng dịp Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, không phải cứ thấy trên mạng cắm hoa lung linh là mang về nhà sẽ được như ý. Mộc lan vốn là loại hoa “đỏng đảnh”, khó chiều, đòi hỏi người chơi phải biết cách chăm sóc và kiên nhẫn thì hoa mới nở đều, nở đẹp và đúng thời điểm. Bởi vậy đi kèm theo thú vui mới này là 7749 “kiếp nạn”.

Có người kỳ vọng hoa sẽ bung nở rực rỡ thì sau cả tháng chăm như chăm con mọn để nhận lại kết quả trông như một bó củi khô. Có người may mắn hoa nở đẹp rồi đấy, chụp 2000 tấm ảnh check-in rồi đấy nhưng hoa lại chóng tàn, dọn hoa rụng mệt bở hơi tai. Cùng xem tình hình "test nhân phẩm" của hội mê hoa mộc lan đang rộn ràng thế nào!

Chủ nhân cành hoa này chọn loại nở sẵn vì nghĩ không thể chăm được và kết quả là chưa đầy 1 tuần đã tàn, chưa kể “kiếp nạn” hoa rụng từ sofa xuống thảm, nhuỵ dính vàng khè và… không tẩy được (Ảnh: Cẩm Ly)

Than thở một chút thôi nhưng hoa quá đẹp nên lại mua tiếp nhé! (Ảnh: Cẩm Ly)

Người này thì kêu trời vì hoa mua gần 1 tháng nhưng nhất định không nở bông: "Rất đẹp nhưng không nở là sao? Phải làm sao?" (Nguồn: @tiembanhphan)

Cành hoa 2 tháng rưỡi vẫn y nguyên như hồi mới mua (Ảnh: Khắc Duy)

Một bình mộc lan khác cũng nhất định không cho người ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình (Ảnh: Phương Thảo)

Chăm như chăm con mọn nhưng mà thành quả lạ lắm (Nguồn: @chenghappi)

Làm đủ từng bước theo hướng dẫn rồi nhưng nở hay không thì hên xui (Ảnh: Thuỳ Dương)

Bó cảnh hoa này 300k chứ không ít ỏi gì! (Ảnh: Mèo Xinh)

Ở phía ngược lại, nhiều người khoe thành quả đẹp mê ly với hoa mộc lan (Ảnh: Dream)

Thấy không khí Tết lắm rồi! (Ảnh: Trần Khắc An)

Cảnh hoa mộc lan làm sáng bừng cả không gian nên có thể luỵ thêm 1 tuần nữa (Ảnh: Mẹ Nhinh Em Mì)

Nhả vía để ai cũng có được bình hoa mộc lan xinh xắn nhé!(Ảnh: @max.min)