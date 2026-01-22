“Môn thể thao mạo hiểm” nhất Tết Ngựa gọi tên Hoa Mộc Lan!

Đến hẹn lại lên, những loại hoa đẹp chơi Tết Nguyên đán tiếp tục khiến dân tình bàn tán rôm rả. Mới năm nào là “đại chiến” tuyết mai thì năm nay cái tên được cả cõi mạng xướng lên là: Hoa mộc lan!
Với dáng cành thanh mảnh, nụ hoa to, màu sắc hồng phớt đến tím đậm sang trọng, mộc lan nhanh chóng chiếm sóng từ các hội cắm hoa, decor nhà cửa cho tới những bức ảnh khoe phòng khách ngập không khí xuân. Không ít người sẵn sàng chi tiền triệu để mang về một bình hoa mộc lan thật đẹp, coi đó như điểm nhấn sang - xịn - mịn cho dịp năm hết Tết đến.
Tuy nhiên, không phải cứ thấy trên mạng cắm hoa lung linh là mang về nhà sẽ được như ý. Mộc lan vốn là loại hoa “đỏng đảnh”, khó chiều, đòi hỏi người chơi phải biết cách chăm sóc và kiên nhẫn thì hoa mới nở đều, nở đẹp và đúng thời điểm. Bởi vậy đi kèm theo thú vui mới này là 7749 “kiếp nạn”.
Có người kỳ vọng hoa sẽ bung nở rực rỡ thì sau cả tháng chăm như chăm con mọn để nhận lại kết quả trông như một bó củi khô. Có người may mắn hoa nở đẹp rồi đấy, chụp 2000 tấm ảnh check-in rồi đấy nhưng hoa lại chóng tàn, dọn hoa rụng mệt bở hơi tai. Cùng xem tình hình "test nhân phẩm" của hội mê hoa mộc lan đang rộn ràng thế nào!
Một số bình luận từ cư dân mạng về “kiếp nạn” hoa mộc lan:
- Tôi đã từng mua 1 cành nụ bé chưa nhú và kiên nhẫn chờ hơn 2 tháng mới vứt đi khi nó khô cong hết không nở nhé. Mà rõ là đắt. Cho nên cứ chọn mua loại nở nhẹ rồi cho yên tâm.
- Năm ngoái tôi chơi một lần và không còn ý định chơi lại, mua nụ về chăm cho nở, hồi hộp chờ, nở phát xong xấu luôn rồi rụng, nói chung lâu nở chóng tàn và mệt.
- Chăm cũng cực lắm mà nở thì được mấy hôm. Nhà mình chăm 2 tuần đến tuần thứ 3 mới nở mà nở chưa được 1 tuần thì rụng rồi.
- Cái hoa này sáng nở trưa đã ưỡn ra và tối thì rũ hẳn.
- Nó nở nhanh mà tàn nhanh bất ngờ luôn ấy mọi người. Mua nụ thì không biết chăm được không.