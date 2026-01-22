HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

“Môn thể thao mạo hiểm” nhất Tết Ngựa gọi tên Hoa Mộc Lan!

S.A |

Đây rồi bài "test nhân phẩm" Tết 2026.

Đến hẹn lại lên, những loại hoa đẹp chơi Tết Nguyên đán tiếp tục khiến dân tình bàn tán rôm rả. Mới năm nào là “đại chiến” tuyết mai thì năm nay cái tên được cả cõi mạng xướng lên là: Hoa mộc lan!

Với dáng cành thanh mảnh, nụ hoa to, màu sắc hồng phớt đến tím đậm sang trọng, mộc lan nhanh chóng chiếm sóng từ các hội cắm hoa, decor nhà cửa cho tới những bức ảnh khoe phòng khách ngập không khí xuân. Không ít người sẵn sàng chi tiền triệu để mang về một bình hoa mộc lan thật đẹp, coi đó như điểm nhấn sang - xịn - mịn cho dịp năm hết Tết đến.

Hoa mộc lan đang là loại hoa được nhiều người ưa chuộng dịp Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, không phải cứ thấy trên mạng cắm hoa lung linh là mang về nhà sẽ được như ý. Mộc lan vốn là loại hoa “đỏng đảnh”, khó chiều, đòi hỏi người chơi phải biết cách chăm sóc và kiên nhẫn thì hoa mới nở đều, nở đẹp và đúng thời điểm. Bởi vậy đi kèm theo thú vui mới này là 7749 “kiếp nạn”.

Có người kỳ vọng hoa sẽ bung nở rực rỡ thì sau cả tháng chăm như chăm con mọn để nhận lại kết quả trông như một bó củi khô. Có người may mắn hoa nở đẹp rồi đấy, chụp 2000 tấm ảnh check-in rồi đấy nhưng hoa lại chóng tàn, dọn hoa rụng mệt bở hơi tai. Cùng xem tình hình "test nhân phẩm" của hội mê hoa mộc lan đang rộn ràng thế nào!

Chủ nhân cành hoa này chọn loại nở sẵn vì nghĩ không thể chăm được và kết quả là chưa đầy 1 tuần đã tàn, chưa kể “kiếp nạn” hoa rụng từ sofa xuống thảm, nhuỵ dính vàng khè và… không tẩy được (Ảnh: Cẩm Ly)

Than thở một chút thôi nhưng hoa quá đẹp nên lại mua tiếp nhé! (Ảnh: Cẩm Ly)

Người này thì kêu trời vì hoa mua gần 1 tháng nhưng nhất định không nở bông: "Rất đẹp nhưng không nở là sao? Phải làm sao?" (Nguồn: @tiembanhphan)

Cành hoa 2 tháng rưỡi vẫn y nguyên như hồi mới mua (Ảnh: Khắc Duy)

Một bình mộc lan khác cũng nhất định không cho người ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình (Ảnh: Phương Thảo)

Chăm như chăm con mọn nhưng mà thành quả lạ lắm (Nguồn: @chenghappi)

Làm đủ từng bước theo hướng dẫn rồi nhưng nở hay không thì hên xui (Ảnh: Thuỳ Dương)

Bó cảnh hoa này 300k chứ không ít ỏi gì! (Ảnh: Mèo Xinh)

Ở phía ngược lại, nhiều người khoe thành quả đẹp mê ly với hoa mộc lan (Ảnh: Dream)

Thấy không khí Tết lắm rồi! (Ảnh: Trần Khắc An)

Cảnh hoa mộc lan làm sáng bừng cả không gian nên có thể luỵ thêm 1 tuần nữa (Ảnh: Mẹ Nhinh Em Mì)

Nhả vía để ai cũng có được bình hoa mộc lan xinh xắn nhé!(Ảnh: @max.min)

Một số bình luận từ cư dân mạng về “kiếp nạn” hoa mộc lan:

- Tôi đã từng mua 1 cành nụ bé chưa nhú và kiên nhẫn chờ hơn 2 tháng mới vứt đi khi nó khô cong hết không nở nhé. Mà rõ là đắt. Cho nên cứ chọn mua loại nở nhẹ rồi cho yên tâm.

- Năm ngoái tôi chơi một lần và không còn ý định chơi lại, mua nụ về chăm cho nở, hồi hộp chờ, nở phát xong xấu luôn rồi rụng, nói chung lâu nở chóng tàn và mệt.

- Chăm cũng cực lắm mà nở thì được mấy hôm. Nhà mình chăm 2 tuần đến tuần thứ 3 mới nở mà nở chưa được 1 tuần thì rụng rồi.

- Cái hoa này sáng nở trưa đã ưỡn ra và tối thì rũ hẳn.

- Nó nở nhanh mà tàn nhanh bất ngờ luôn ấy mọi người. Mua nụ thì không biết chăm được không.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại