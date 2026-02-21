Món quà sinh nhật của một người bố khiến con gái gặp ác mộng, ngủ dậy cũng không dám mở mắt!

Tặng quà là một nghệ thuật: không chỉ xem người ta có cần không, mà quan trọng là họ có thích hay không. Có những ông bố bà mẹ cực kỳ khéo léo khi chọn quà cho sếp, nhưng cứ hễ tặng quà cho vợ con là lại... "giả ngơ" một cách đáng trách.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh người cha ở Trung Quốc tặng con gái bộ chăn ga gối nhân dịp sinh nhật đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Đáng nói, đây không phải bộ đồ giường êm ái thông thường mà là phiên bản "ép học", khiến ai nhìn vào cũng thấy "ngộp thở" thay cho đứa trẻ.

Món quà sinh nhật khiến con "sang chấn tâm lý"

Bộ chăn ga này được thiết kế "độc lạ" với toàn bộ mặt vải in kín mít các công thức toán học và kiến thức trọng tâm, trình bày y hệt một cuốn sổ tay ôn thi khổng lồ. Thử hỏi, có đứa trẻ nào lại muốn đón tuổi mới trên một chiếc giường "đầy mùi bài vở" như thế?

Trong video, cô con gái đang nằm nghỉ thì thấy bố cầm điện thoại vào quay phim nên đã vội vàng né tránh. Có thể thấy, người cha này thường xuyên tự ý xông vào phòng riêng của con để quay hình sống ảo mà chẳng hề quan tâm xem con mình đang mặc đồ ngủ hay có đang thoải mái hay không.

Trái ngược với vẻ gượng gạo của con, người cha lại vô cùng đắc ý: "Chúc mừng con gái đã tiến gần hơn tới chức thủ khoa!" . Nghe câu nói đó, cô bé dù đã trốn khỏi ống kính vẫn không nén nổi tiếng thở dài đầy bất mãn.

Bộ chăn ga gối đệm gây ám ảnh

Công thức Toán học in chi chít

Đừng biến việc học thành một màn kịch

Liệu chỉ cần đắp chiếc chăn in công thức là con sẽ học giỏi? Nếu đây là một món quà trêu đùa thì không sao, nhưng nếu coi đây là quà sinh nhật chính thức thì thực sự người cha này quá "vô duyên". Giáo dục là cả một quá trình nuôi dưỡng, không phải là những chiêu trò hình thức.

Con trẻ đã lên tiểu học, không còn ở cái tuổi cứ nhìn nhiều là sẽ tự thuộc lòng. Đến cả bảng chữ cái dán trên tường, nếu cha mẹ không kiên nhẫn dạy bảo thì con cũng chẳng thể tự biết đọc, huống chi là những công thức toán học khô khan này.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng ngán ngẩm: "Nhìn bộ chăn ga này mà thấy tương lai tăm tối. Đứa trẻ này chắc nằm mơ cũng không dám mở mắt, vì mở mắt ra lại thấy ác mộng kiến thức bủa vây" .

Khi nhà không còn là nơi để nghỉ ngơi

Ép con nhìn vào kiến thức 24/7 thực chất là một kiểu áp đặt thị giác, cố tình dùng áp lực để buộc con phải học. Cách làm này vừa phản khoa học, vừa làm thui chột hứng thú của trẻ, biến kiến thức thành một gánh nặng tâm lý khủng khiếp.

Phòng ngủ vốn là nơi để thư giãn, nạp lại năng lượng sau một ngày dài. Việc "nhét" bài vở lên giường ngủ chỉ khiến ranh giới giữa học hành và nghỉ ngơi bị xóa sạch.

Các bậc phụ huynh cần hiểu rằng: Con phải đi học không có nghĩa là con thích học. Cũng giống như người lớn phải đi làm để mưu sinh, nhưng chẳng ai yêu công việc đến mức muốn in mặt ông sếp hay bảng chỉ tiêu doanh số lên chăn gối để ngắm mỗi đêm cả.

Lời kết: Giáo dục đích thực là khơi dậy niềm đam mê, chứ không phải dùng những món quà "kỳ quặc" để biến việc học thành nỗi ám ảnh cả trong giấc ngủ. Đừng để sự kỳ vọng thái quá của cha mẹ tước đi không gian bình yên duy nhất của con trẻ.