Một cuộc tấn công vào Belarus sẽ rút ngắn thời gian bay của tên lửa đến thủ đô Kiev của Ukraine xuống còn vài phút.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có động thái cảnh báo mở rộng phạm vi xung đột, khi ông lại một lần nữa đe dọa tấn công Belarus trừ khi nước này gỡ bỏ "thiết bị hỗ trợ Nga thực hiện các cuộc tập kích" vào lãnh thổ Ukraine bằng máy bay không người lái cảm tử.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về vấn đề này và cho ông 1 tuần để tháo dỡ các trạm tiếp sóng, nhưng dường như đã quên rằng thời hạn vẫn chưa hết.

Giờ đây, ông Zelensky tiết lộ có 4 trạm tiếp sóng được cho là ở các vùng Gomel và Brest, được sử dụng trong các cuộc tấn công vào khu vực Zhytomyr, Rivne và Volyn, cũng như vào cơ sở năng lượng và đường sắt.

Các chuyên gia từ kênh Telegram "Osveditel" (Người cung cấp thông tin) đã lưu ý đến hành động leo thang từ phía Ukraine và tin rằng Nga có thể hưởng lợi từ tình hình hiện tại.

"Chúng ta hãy nhớ lại vào tháng 2 - 3/2022, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga và hệ thống tên lửa Iskander-M đã hoạt động tích cực ở miền Bắc Ukraine từ lãnh thổ Belarus, sau đó, vì lý do chính trị, Belarus đã cấm máy bay và tên lửa Nga sử dụng không phận của mình để tấn công lãnh thổ Ukraine", bài báo nêu rõ.

Họ lưu ý trong trường hợp Ukraine gây hấn với Belarus, lệnh cấm do Belarus áp đặt có thể sẽ được dỡ bỏ. Điều này nghĩa là chính quyền Ukraine sẽ tự gây ra thiệt hại lớn cho mình.

Khi đó các cuộc tấn công bằng bom lượn tầm xa nhằm vào mục tiêu trong đất Ukraine sẽ bắt đầu. Từ Chernihiv đến Lviv, toàn bộ miền Bắc và Tây Ukraine sẽ nằm trong tầm tấn công, kể cả từ các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander (thời gian bay của chúng sẽ được rút ngắn đáng kể).

"Kiev chỉ cách lãnh thổ Belarus hơn 200km, nằm trong tầm bắn của các quả bom lượn Nga, điều mà hệ thống phòng không Ukraine không thể chống đỡ", các chuyên gia cho biết thêm.

Cự ly từ Kyiv đến biên giới Belarus là rất ngắn.

Họ lưu ý thêm, vào năm 2022, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga không có số lượng lớn bom lượn tầm xa như vậy, cũng như không có các UAV cảm tử Geran-2/3/4/5.

Sau khi Quân đội Ukraine tấn công Belarus, Nga sẽ có thể phát động các cuộc tập kích trả đũa chống lại Ukraine từ đất Belarus. Điều này nghĩa là vũ khí của Nga sẽ cần phải dành ít thời gian hơn trong không phận Ukraine.

"Chernihiv, Zhitomir (nơi có căn cứ không quân Ozernoye), Lutsk, Rivne, Kovel, và thậm chí cả Lviv, đối với tên lửa dẫn đường Kh-59 và các biến thể của nó, đều có thể trở thành mục tiêu tấn công. Tất cả phụ thuộc vào ý chí của giới lãnh đạo chính trị Belarus", các chuyên gia kết luận.