Món ăn có vị ngọt nhẹ từ táo đỏ, nước dùng trong và thịt gà mềm, thích hợp dùng nóng.

Từ một loại quả khô quen thuộc trong các món ăn dưỡng sinh, táo đỏ bất ngờ được nhắc lại khi cái tên Tôn Bằng xuất hiện trong vụ án mới liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”. Nhưng phía sau những ồn ào ấy, táo đỏ vốn đã là nguyên liệu được nhiều gia đình yêu thích nhờ vị ngọt tự nhiên, dễ bảo quản và có thể chế biến thành nhiều món ăn, thức uống.

Táo đỏ khô có vị ngọt thanh, mùi thơm nhẹ và khi nấu lên sẽ mềm, tạo vị ngọt tự nhiên cho nước dùng. Trong ẩm thực gia đình, loại quả này thường được kết hợp với gà, kỷ tử, hạt sen, long nhãn hoặc gừng để tạo thành các món hầm, canh và trà.

Về dinh dưỡng, táo đỏ cung cấp carbohydrate, một lượng chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất. Loại quả này cũng thường được lựa chọn trong các món ăn nhẹ hoặc đồ uống thay cho đường tinh luyện nhờ vị ngọt tự nhiên. Tuy nhiên, những lời quảng cáo như “dưỡng nhan”, “bổ máu” hay “chống lão hóa” không nên được hiểu như tác dụng điều trị bệnh. Táo đỏ phù hợp nhất khi được sử dụng vừa phải trong một chế độ ăn đa dạng.

Táo đỏ là loại quả đưa thương hiệu Hằng Du Mục được nhiều người biết đến

Gà hầm táo đỏ: Món ngọt thanh, thơm mềm

Chuẩn bị 1 con gà khoảng 1,2-1,5 kg, 8-10 quả táo đỏ khô, vài lát gừng, một ít kỷ tử nếu thích và gia vị. Gà làm sạch, chặt miếng vừa ăn rồi chần qua nước sôi. Táo đỏ rửa sạch, có thể bỏ hạt nếu muốn nước dùng thanh hơn.

Cho gà vào nồi cùng gừng và khoảng 1,5 lít nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa. Sau khoảng 30 phút, cho táo đỏ vào và tiếp tục hầm thêm 20-30 phút đến khi thịt gà mềm. Cuối cùng, nêm một chút muối. Nếu dùng kỷ tử, cho vào khoảng 5 phút cuối. Món ăn có vị ngọt nhẹ từ táo đỏ, nước dùng trong và thịt gà mềm, thích hợp dùng nóng.

Trà táo đỏ dưỡng nhan: 10 phút là có một bình trà

Chuẩn bị 5-7 quả táo đỏ khô, vài lát gừng và khoảng 500-700 ml nước. Táo đỏ rửa sạch, khứa nhẹ vài đường để vị ngọt dễ hòa vào nước.

Cho táo đỏ và gừng vào nồi, thêm nước rồi đun nhỏ lửa khoảng 10-15 phút. Có thể thêm vài quả kỷ tử hoặc một chút long nhãn nếu thích vị ngọt đậm hơn. Trà có thể uống nóng hoặc để nguội, không nhất thiết phải thêm đường vì táo đỏ vốn đã có vị ngọt tự nhiên.

Từ một từ khóa bất ngờ trở lại trên mạng xã hội, táo đỏ một lần nữa thu hút sự chú ý. Nhưng nếu bỏ qua những ồn ào bên ngoài, đây vẫn là nguyên liệu đáng để có trong căn bếp bởi cách dùng đơn giản: chỉ vài quả táo đỏ có thể biến một nồi gà hầm thành món ăn ngọt thanh hoặc trở thành một bình trà thơm nhẹ cho những ngày muốn đổi vị.