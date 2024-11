Món đồ không ai ngờ Diddy lắp kín trong nhà để quan sát 360 độ ngóc ngách mỗi buổi trụy lạc

Ngày 9/11, theo tờ Page Six, mới đây, 1 người từng lập kế hoạch và giám sát các bữa tiệc bữa tiệc tình dục "Freak Off" của Diddy vào những năm 2000, đã tiết lộ sở thích biến thái và bệnh hoạn của ông trùm này. Nguồn tin cho biết nam rapper tai tiếng yêu cầu phủ đầy gương, từ ở trên tường cho đến trần nhà tại địa điểm tổ chức tiệc. Lý do là Diddy muốn bản thân và mọi người đều có thể nhìn thấy cảnh trụy lạc ở mọi góc độ trong bữa tiệc thác loạn.

"Theo lệnh của Diddy chúng tôi phải lắp gương ở khắp nơi trong bữa tiệc. Bất cứ nơi đâu, ngóc ngách nào cũng có thể nhìn thấy cảnh mọi người khỏa thân, quan hệ tình dục được phản chiếu lần này đến lần khác. Các bữa tiệc tình dục của Diddy trụy lạc đến đáng sợ" , nguồn tin nói.

Diddy yêu cầu phủ kín gương ở mọi nơi trong tiệc thác loạn để nam rapper và mọi người đều có thể nhìn thấy hình ảnh thác loạn, trụy lạc trong buổi tiệc

Theo nguồn tin của tờ The Post, các bữa tiệc thác loạn thường được Diddy tổ chức kín tại biệt thự riêng của nam rapper tại Miami (Mỹ). Chúng thường diễn ra ngay sau khi bữa tiệc chính thống, có dàn khách mời toàn sau hạng A tham dự. Sau khi những ngôi sao lớn ra về, các hành vi điên cuồng và thác loạn thực sự mới chính thức bắt đầu. Nguồn tin cho biết Diddy chi 500.000 USD (hơn 12,6 tỷ đồng) cho việc tiệc tùng.

Người lập kế hoạch chia sẻ rằng các bữa tiệc của Diddy luôn có "đồ ăn thượng hạng, rượu đắt tiền, vũ công, diễn viên xiếc, người mẫu, gái mại dâm, trai bao và cả động vật sống để phục vụ cho cuộc vui". Tuy nhiên, Diddy không quan tâm quá nhiều đến những thứ trên. Điều nam rapper tai tiếng muốn biết là cảm nhận và có được sự công nhận của khách mời trong các bữa tiệc. Chỉ cần khách mời hài lòng, Diddy sẽ vung tiền không tiếc tay cho các bữa tiệc.

Diddy tổ chức tiệc thác loạn để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của bản thân

Trước đó, những yêu cầu kinh tởm của Diddy về ngoại hình của những người phụ nữ tham dự tiệc thác loạn cũng đã được phơi bày, khiến dư luận phải sốc nặng và phẫn nộ. Theo đó, Diddy giới hạn cân nặng cho các cô gái này là 140 pound (63,5 kg), họ phải thật trẻ trung, nóng bỏng và mặc trang phục hở hang.

1 nhà tổ chức sự kiện từng làm việc với Diddy trong giai đoạn 2004-2005 cho biết: "Chúng tôi sẽ cân thử nếu cần thiết. Các cô gái phải trẻ và nóng bỏng, vì vậy chúng tôi luôn có 1 chiếc cân gần đó để đảm bảo. Con số là 140 pound, nhưng nếu cô gái này cao thì có thể du di 1 chút". Các yêu cầu khác bao gồm không mỡ thừa, không da sần, không xỏ khuyên hoặc xăm quá nhiều, không cắt tóc ngắn.

Khách mời được hướng dẫn mặc trang phục khiêu khích và đi giày cao gót mọi lúc. Nhà tổ chức sự kiện tiếp tục: "Không quần dài, quần jeans, giày bệt. Mỗi cô gái phải mặc váy dự tiệc, tốt nhất là váy siêu ngắn vừa đủ che mông, không dài quá giữa đùi và khoe được khe ngực. Tất cả bọn họ phải đi giày cao gót" .

Diddy cũng không bao giờ hỏi tuổi của những cô gái này, dẫn đến việc có 1 số nạn nhân là trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, nhà tổ chức sự kiện khẳng định anh không tham gia tiệc của Diddy và không biết các cô gái này phải quan hệ tình dục với khách mời. Nguyên tắc khi tổ chức tiệc ông trùm nhạc rap là "không hỏi, không nói", chỉ làm mà không được thắc mắc.

Các cô gái dự tiệc của Diddy bị yêu cầu ngoại hình nghiêm ngặt. Họ phải ăn mặc khêu gợi và đi giày cao gót khi dự tiệc

Những thông tin nói trên đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích những sự biến thái và bệnh hoạn của Diddy. Từ ông trùm nhạc rap quyền lực nhất nhì showbiz, Diddy hiện nguyên hình "ác quỷ" sau khi những tội ác chất chồng qua nhiều thập kỷ bị phanh phui. Đồng thời, công chúng cũng rùng mình vì mức độ nghiêm trọng của tệ nạn đằng sau ánh hào quang của showbiz.

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa truy tố diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

1 tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Tội ác của Diddy rúng động dư luận toàn cầu

Đã có hơn 120 nạn nhân lên tiếng nhưng Diddy vẫn chối tội. Ngày 10/10 vừa qua, Diddy xuất hiện trong phiên tòa điều trần công khai đầu tiên. Anh gây phẫn nộ với hành động hôn gió, vẫy tay chào người thân vui vẻ trên tòa. Tại phiên điều trần vừa qua, Diddy không lên tiếng. Phiên tòa xét xử ông trùm nhạc rap sẽ diễn ra ngày 5/5/2025.

Nguồn: Page Six