Món "bảo bối" được đưa khẩn cấp vào vùng lũ chứng minh công nghệ Việt Nam không thua kém gì nước ngoài

Giải thích: Chiều 9/10, Viettel cho biết nhờ sử dụng drone, họ đã kịp thời mang thuốc và nhu yếu phẩm thiết yếu đến cho gia đình có em bé 4 tháng tuổi đang sốt cao, bị co giật vào đêm 8/10 ở xã Điềm Thuỵ, Thái Nguyên; công nghệ này vượt qua địa hình ngập lụt cô lập, đảm bảo hỗ trợ y tế khẩn cấp kịp thời với thời gian bay gần 15 phút cho quãng đường 2 km.

Hỏi 1: Viettel áp dụng công nghệ drone để hỗ trợ khẩn cấp cho em bé 4 tháng tuổi sốt cao ở Thái Nguyên vào thời điểm nào?

Câu hỏi 2/5

Hỏi 2: Trong môi trường ngập lụt tại xã Điềm Thuỵ, công nghệ drone của Viettel giúp vượt qua thách thức di chuyển nào để tiếp cận hộ dân cô lập?

A. Ngập sâu tới hai mét, khó di chuyển bằng xuồng do thiếu lối vào an toàn đúng B. Sạt lở đường bộ, chỉ di chuyển bằng xe tải sai C. Gió mạnh, khó bay ở độ cao thấp sai D. Địa hình đồi núi, cần GPS chuyên dụng sai