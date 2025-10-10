Món "bảo bối" được đưa khẩn cấp vào vùng lũ chứng minh công nghệ Việt Nam không thua kém gì nước ngoài

Đáp án đúng là: C. Đêm 8/10
Giải thích: Chiều 9/10, Viettel cho biết nhờ sử dụng drone, họ đã kịp thời mang thuốc và nhu yếu phẩm thiết yếu đến cho gia đình có em bé 4 tháng tuổi đang sốt cao, bị co giật vào đêm 8/10 ở xã Điềm Thuỵ, Thái Nguyên; công nghệ này vượt qua địa hình ngập lụt cô lập, đảm bảo hỗ trợ y tế khẩn cấp kịp thời với thời gian bay gần 15 phút cho quãng đường 2 km.
Đáp án đúng là: A. Ngập sâu tới hai mét, khó di chuyển bằng xuồng do thiếu lối vào an toàn
Giải thích: Tại xã Điềm Thuỵ, nhiều khu vực ngập sâu tới hai mét, các hộ dân bị cô lập, việc di chuyển bằng xuồng gặp khó khăn do không có lối vào an toàn; công nghệ drone hỗ trợ vận chuyển trực tiếp và dẫn đường cho lực lượng cứu hộ, giảm thời gian tiếp cận từ điểm xuất phát cách 2 km.
Đáp án đúng là: B. Vận chuyển nhu yếu phẩm và dẫn đường cho thuyền cứu hộ
Giải thích: Drone vận chuyển là một trong những giải pháp công nghệ được Viettel triển khai tại vùng lũ Thái Nguyên, phục vụ việc vận chuyển nhu yếu phẩm và dẫn đường cho thuyền vào ứng cứu, đồng thời chỉ dẫn hướng di chuyển an toàn cho người dân; trong hai ngày 8-9/10, các thiết bị đã thực hiện 200 chuyến nhu yếu phẩm tương đương 5 tấn và 30 chuyến dẫn đường.
Đáp án đúng là: C. Tầm bay tối đa 5 km, độ cao 100 m, tải trọng 50 kg, vận hành 24/24 nhờ sạc và thay pin nhanh
Giải thích: Các thiết bị drone có tầm bay tối đa 5 km, độ cao hoạt động 100 m, tải trọng tối đa 50 kg, và có khả năng vận hành liên tục 24/24 giờ nhờ cơ chế sạc và thay pin nhanh; theo đại diện Viettel, mỗi chuyến trung bình mất 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ, rút ngắn thời gian tiếp cận người dân bị cô lập.
Đáp án đúng là: C. Nghệ An và Quảng Ninh, bán kính 6 km
Giải thích: Hồi tháng 7, drone của Viettel với khả năng phát sóng 4G được chuẩn bị để duy trì liên lạc ở những vùng bị cô lập do thiên tai tại Nghệ An và Quảng Ninh; loại drone này bay ở độ cao 50-100 m, tạo vùng phủ sóng với bán kính đạt 6 km, hỗ trợ tiếp cận khu vực ngập lụt, sạt lở hoặc địa hình đồi núi khi xe phát sóng không thể tiếp cận.