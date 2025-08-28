Google và Meta chiếm tới 88% ngân sách quảng cáo ứng dụng di động tiêu dùng

Mới đây, Moloco - Công ty quảng cáo hiệu suất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã công bố nghiên cứu mới về sự mất cân đối ngày càng lớn giữa chi tiêu quảng cáo trên ứng dụng di động và sự chú ý của người dùng, được thực hiện với sự hợp tác của Sensor Tower và Singular.

Nội dung báo cáo "Hiệu suất thông qua các ứng dụng độc lập: Khám phá sự tăng trưởng của các ứng dụng ngoài Google và Meta" cho thấy, ngay cả khi người dùng di động đang chuyển hướng chú ý sang hàng triệu ứng dụng di động khác nhau, chi tiêu quảng cáo vẫn tập trung chủ yếu vào Google và Meta, hai nền tảng hiện đang chiếm tới 88% ngân sách quảng cáo ứng dụng di động tiêu dùng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các nhà quảng cáo có thể gia tăng lợi nhuận tới 214% nếu điều chỉnh chiến lược và phân bổ ngân sách quảng cáo ra ngoài các “ông lớn công nghệ”, tiếp cận người dùng ở nhiều ứng dụng nơi họ thực sự dành phần lớn thời gian.

“Quá nhiều nhà quảng cáo vẫn phụ thuộc vào Google và Meta. Tuy nhiên, lợi nhuận lớn nhất mà chúng tôi ghi nhận lại đến từ các kênh bên ngoài các nền tảng Big Tech," ông Tom Shadbolt, Giám đốc Nghiên cứu Cấp cao tại Moloco, cho biết.

"Hệ sinh thái ứng dụng độc lập đang nhanh chóng trở thành động lực mới cho hiệu suất bền vững và lâu dài. Đây có thể coi là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các nhà tiếp thị ứng dụng di động", ông nói thêm.

Các ứng dụng tiêu dùng, bao gồm nhiều danh mục ngoài game như giải trí, tài chính, giao hàng và nhiều loại khác, đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024.

Cụ thể, doanh thu từ giao dịch trong ứng dụng (in-app purchase) và đăng ký trả phí đã tăng 25% lên 70,5 tỷ USD. Với đà tăng trưởng này, lần đầu tiên, doanh thu ứng dụng tiêu dùng được dự đoán sẽ vượt qua game trong vòng hai năm tới. Nghiên cứu của Moloco đưa ra những điểm mấu chốt để các nhà quảng cáo ứng dụng tiêu dùng tận dụng cơ hội tăng trưởng này.

Nghiên cứu cho thấy, ﻿c hi tiêu quảng cáo cho các ứng dụng tiêu dùng vẫn tập trung phần lớn vào Google và Meta , dù hành vi người dùng đã thay đổi. Năm 2024, doanh thu ứng dụng di động tăng 25%, nhưng 88% ngân sách quảng cáo vẫn tập trung vào Big Tech – sự chênh lệch không phản ánh đúng nơi người dùng thực sự dành thời gian.

Song, báo cáo cũng chỉ ra rằng, ﻿ ﻿ đa dạng hóa chi tiêu quảng cáo ngoài Google và Meta mang lại lợi nhuận đáng kể. Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) cải thiện tới 214% (vào ngày 30) khi các nhà tiếp thị ứng dụng tiêu dùng phân bổ ngân sách ra ngoài Google và Meta.

Các ứng dụng độc lập có tiềm năng tiếp cận số lượng người dùng tương đương TikTok và Instagram cộng lại. Với hơn hai tỷ người dùng hoạt động hàng ngày (DAU), hệ sinh thái ứng dụng độc lập mang lại mức độ tiếp cận và tương tác ngang bằng TikTok và Instagram gộp lại.

Việc sở hữu danh mục quảng cáo đa dạng là chìa khoá để thúc đẩy hiệu suất. Người dùng giá trị cao phân bổ trên hàng nghìn ứng dụng, điều này khiến phạm vi tiếp cận rộng trở thành yếu tố thiết yếu để tối đa hoá cơ hội chuyển đổi.

"Kể từ khi mở rộng kênh quảng cáo ra ngoài các mạng xã hội, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng số lượt đặt xe trên ứng dụng có thể xác thực thông qua mô hình đo lường gia tăng. Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cải thiện hiệu suất bằng cách tăng tốc độ sáng tạo nội dung quảng cáo", Bà Valerie Castro, Giám đốc Tiếp thị Thu hút Người dùng tại Turo, ứng dụng cho thuê xe nổi tiếng, chia sẻ.

Việt Nam nổi lên như ngôi sao sáng trong thị trường ứng dụng di động Đông Nam Á

Báo cáo cho hay, tăng trưởng ứng dụng di động đang chậm lại ở các thị trường trưởng thành nhưng tăng tốc tại các thị trường mới nổi. Khi mức sử dụng chững lại ở Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản, thời gian dành cho ứng dụng di động đang tăng mạnh ở Nam Phi, Ấn Độ và Philippines, phản ánh sự chuyển dịch hướng tới tăng trưởng bền vững đòi hỏi phải tiếp cận người dùng trên nhiều loại ứng dụng đa dạng.

Sự chú ý của người dùng đang dịch chuyển ra ngoài mạng xã hội và ứng dụng giải trí tại Mỹ, Anh và Ấn Độ. Thời gian sử dụng các loại ứng dụng này đang chậm lại, trong khi các ứng dụng game, hỗ trợ năng suất và AI tạo sinh lại tăng trưởng nhanh hơn. Hơn một nửa người dùng, bao gồm gần 2/3 nhóm tuổi 18 – 34, cho biết họ muốn giảm thời gian dành cho mạng xã hội.

Đối với Việt Nam, báo cáo phân tích, khi mức độ sử dụng ứng dụng di động tại các quốc gia phát triển đang chững lại, Việt Nam lại cho thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành một trong những thị trường kỹ thuật số tiềm năng nhất Đông Nam Á.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2024, tổng thời gian người dùng Việt Nam dành cho ứng dụng di động tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm (CAGR) đạt +1.0%, ngang bằng với Úc và vượt xa các thị trường trưởng thành như Nhật Bản (-0.6%), Hàn Quốc (-2.4%) hay Đài Loan (-0.8%).

﻿Không chỉ vậy, hành vi người dùng Việt Nam cũng có sự thay đổi đáng chú ý. Trong năm 2023 – 2024, thời gian dành cho ứng dụng mạng xã hội giảm 1,3 tỷ giờ. Tuy nhiên, thay vì giảm sút hoạt động kỹ thuật số, người dùng đã chuyển sự chú ý sang nền tảng giải trí (+2,3 tỷ giờ) và game (+640 triệu giờ). Mức tăng này vượt xa Indonesia, một thị trường lớn hơn nhưng chỉ ghi nhận hơn 3 triệu giờ tăng trưởng ở các hạng mục tương tự.

Sự dịch chuyển từ mạng xã hội sang giải trí và game tại Việt Nam không chỉ phản ánh thay đổi trong thói quen người dùng, mà còn mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển ứng dụng, nền tảng nội dung quảng cáo và doanh nghiệp công nghệ. Khi thị trường toàn cầu phân hóa giữa các nền kinh tế trưởng thành và mới nổi, Việt Nam đang khẳng định vị thế là một điểm sáng của thị trường Đông Nam Á trong kỷ nguyên số.