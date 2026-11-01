HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mới về làm dâu 3 tháng, tôi kinh hãi những bữa cơm như địa ngục, bố chồng biết chuyện liền tuyên bố đuổi thẳng con dâu

Thanh Uyên
|

Tôi sợ nhất là vài năm nữa, mình cũng trở thành người phụ nữ chỉ biết cúi đầu im lặng.

Tôi mới về làm dâu được ba tháng nhưng thú thật, nhiều lúc cảm giác như mình đã sống trong gia đình này vài năm. Không phải vì mẹ chồng khó tính hay chị em nhà chồng soi mói, mà bởi bố chồng tôi là người vô cùng độc đoán, nóng nảy và thích kiểm soát mọi thứ. Ông có thể nổi giận vì những chuyện rất nhỏ, từ bữa cơm ăn chậm, chiếc điều hòa 7 giờ sáng vẫn chưa tắt, đến việc con trai đi làm về muộn vài phút.

Mẹ chồng tôi hiền lành đến mức đôi khi khiến tôi thấy thương. Bà gần như không bao giờ cãi lại chồng, dù bị mắng oan hay bị nói những lời rất khó nghe. Mỗi lần bố chồng nổi nóng, bà chỉ cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng tìm cách chuyển chủ đề để không khí bớt căng thẳng. Nhưng dường như sự nhẫn nhịn ấy chẳng có tác dụng gì. Ông càng được đà, càng cho rằng mình luôn đúng và mọi người trong nhà đều phải nghe theo.

Khổ nhất là những bữa cơm gia đình. Tôi cứ nghĩ bữa cơm sau một ngày làm việc sẽ là khoảng thời gian mọi người ngồi lại hỏi han nhau, nhưng ở nhà chồng, đó lại là lúc tôi căng thẳng nhất. Bố chồng có thể vừa ăn vừa mắng vợ, trách con trai không biết lo cho gia đình, rồi lôi cả những chuyện từ nhiều năm trước ra chì chiết. Có hôm chỉ vì chồng tôi nói cuối tuần muốn đưa tôi về thăm bố mẹ đẻ, ông cũng nổi giận, cho rằng con trai lấy vợ xong là quên hết gia đình.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi thường cúi mặt ăn cho xong bữa. Có những hôm chẳng muốn ăn thêm miếng nào nhưng vẫn phải ngồi đủ mâm, bởi đứng dậy trước khi bố chồng cho phép cũng có thể trở thành cái cớ để ông nổi nóng.

Chồng tôi thương vợ nhưng lại có tính nhẫn nhịn giống mẹ. Anh thường khuyên tôi bỏ ngoài tai những lời bố nói, tính ông từ trước đến nay vẫn thế, không ai thay đổi được. Nhưng tôi mới về làm dâu ba tháng, không thể cứ tự nhủ phải quen với cảnh sống như vậy suốt đời được.

Tôi từng đề nghị hai vợ chồng ra ở riêng. Chúng tôi đều có công việc, thu nhập đủ để thuê nhà hoặc trả góp một căn hộ nhỏ. Tôi chỉ muốn có không gian riêng, tối về được ăn một bữa cơm yên ổn, không phải nơm nớp nhìn sắc mặt người khác.

Vậy mà khi nghe chuyện, bố chồng lập tức nổi trận lôi đình. Ông cho rằng tôi vừa về làm dâu đã xúi giục con trai bỏ bố mẹ, còn nói nếu không thích sống chung thì cứ xách đồ ra khỏi nhà. Mẹ chồng ngồi bên cạnh chỉ biết khuyên tôi nhẫn nhịn, còn chồng lại im lặng.

Tôi thực sự không muốn chồng phải lựa chọn giữa vợ và bố mẹ. Nhưng chẳng lẽ muốn có một cuộc sống bình thường, vợ chồng được tự quyết những chuyện riêng tư cũng là một điều có lỗi? Tôi sợ nhất là vài năm nữa, mình cũng trở thành người phụ nữ chỉ biết cúi đầu im lặng trong những bữa cơm gia đình như mẹ chồng hiện tại.

Chân dung bà ngoại U80 nhảy cực sung trong đám cưới cháu gái ở Hà Nội, quan khách ngỡ ngàng
Tags

bố chồng

mẹ chồng

làm dâu

gia đinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại