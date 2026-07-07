Mỗi trẻ sơ sinh Mỹ chính thức được cấp 1.000 USD để đầu tư chứng khoán

Ông Trump nhấn mạnh kế hoạch này sẽ mang lại một khối tài sản đáng kể cho những trẻ em không có sẵn bệ phóng tài chính từ gia đình.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính quyền của ông đã chính thức chuyển khoản 1.000 USD đầu tiên vào hơn 500.000 tài khoản mang tên "Tài khoản Trump" (Trump Account).

"Với tiếng chuông khai mạc thị trường chứng khoán, những tài khoản này giờ đây sẽ bắt đầu tăng trưởng cùng với nền kinh tế đang bùng nổ của chúng ta, và tôi thực sự tin rằng chúng ta sẽ có một sự bùng nổ lớn nhất từ trước đến nay”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi ông rung chuông mở cửa sàn giao dịch chứng khoán New York phiên ngày 6/7 từ xa.

"Giữa các khoản đóng góp cá nhân và nguồn vốn mồi, 800 triệu USD vốn mới sẽ được đầu tư vào thị trường chứng khoán cho trẻ em Mỹ trong tuần này", ông nói thêm.

Màn hình ở sàn NYSE chiếu cảnh ông Trump rung chuông mở phiên tại Nhà Trắng ngày 6-7

Xuất hiện bên cạnh ông Trump tại Phòng Bầu dục có Michael và Susan Dell, những người đã cam kết đóng góp 6,25 tỷ USD để tài trợ cho chương trình vào năm ngoái.

Được biết, các tài khoản này là sáng kiến dành riêng cho trẻ sơ sinh tại Mỹ, được chính quyền kỳ vọng là bước đệm giúp các em làm quen với thị trường chứng khoán và tích lũy tài sản ngay từ khi mới chào đời.

Chương trình này nhắm tới các công dân Mỹ sinh ra trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2028. Số tiền tài trợ sẽ được tự động rót vào các quỹ chỉ số với chi phí thấp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Ông Trump nhấn mạnh kế hoạch này sẽ mang lại một khối tài sản đáng kể cho những trẻ em không có sẵn bệ phóng tài chính từ gia đình. Ông cũng khuyên các bạn trẻ tương lai không nên rút tiền sớm trong bối cảnh thị trường đang trên đà tăng trưởng mạnh.

Sáng kiến này đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ giới doanh nghiệp Mỹ. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu như gã khổng lồ thanh toán Visa, hãng công nghệ Dell hay tập đoàn viễn thông Comcast đều đã cam kết hỗ trợ quỹ thông qua nhiều công cụ tài chính khác nhau. Đáng chú ý nhất, hãng sản xuất chip Micron đã mạnh tay cam kết rót đến 250 triệu USD để ủng hộ quỹ này.

Ông Trump phát biểu tại lễ rung chuông mở phiên giao dịch ngày 6-7 của sàn NYSE và Nasdaq, đánh dấu ngày giao dịch đầu tiên của chương trình Tài khoản Trump

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết gia đình của 6 triệu trẻ em đã đăng ký, với 1,4 triệu trong số đó đủ điều kiện để nhận số tiền mồi này.

“Tài khoản Trump” là một hình thức mới của tài khoản hưu trí đầu tư truyền thống (IRA) được tạo ra vì lợi ích của trẻ em, với các quy tắc đặc biệt được áp dụng.

Sau khi được mở, một tài khoản đủ điều kiện sẽ tự động nhận được khoản đóng góp một lần, miễn thuế trị giá 1.000 USD từ chính phủ liên bang. Số tiền này, cùng với bất kỳ khoản đóng góp nào khác sau đó, sẽ được tự động đầu tư vào một quỹ chỉ số mô phỏng theo chỉ số S&P 500, vốn theo dõi hiệu suất của 500 công ty hàng đầu Mỹ đang giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các khoản đóng góp vào Tài khoản Trump sẽ được đầu tư vào quỹ State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF. Đây sẽ tiếp tục là chỉ số mặc định để các nguồn vốn được đầu tư vào trong những tháng tới, nhưng Bộ này cho biết họ dự kiến sẽ cung cấp các lựa chọn đầu tư khác cho cha mẹ và người giám hộ trẻ em trong tương lai gần.

Các tài khoản này được đăng ký dưới tên của đứa trẻ, trong đó cha mẹ đóng vai trò là người giám hộ duy nhất cho đến khi trẻ đủ 18 tuổi. Số tiền trong tài khoản không thể được tiếp cận cho đến khi trẻ bước sang tuổi 18, khi đó chúng có thể được rút ra cho các chi phí hợp lệ như giáo dục hoặc mua ngôi nhà đầu tiên.

Nếu không có bất kỳ khoản đầu tư nào khác ngoài 1.000 USD ban đầu, chính quyền ước tính một Tài khoản Trump sẽ có giá trị 6.000 USD khi đứa trẻ bước sang tuổi 18, dựa trên các mức trung bình lịch sử của chỉ số S&P 500. Với mức đóng góp hằng năm tối đa là 5.000 USD, các tài khoản có thể đạt giá trị lên tới 271.000 USD sau 18 năm.

"Tài khoản Trump tạo ra một sân chơi bình đẳng bằng cách cho phép mọi bậc cha mẹ đều có thể đầu tư vào tương lai của con em mình, chứ không riêng gì các gia đình giàu có với các quỹ tín thác", một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ chia sẻ.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã bày tỏ lo ngại rằng sáng kiến này có thể mang lại lợi ích không tương xứng. Họ lập luận rằng các gia đình thu nhập thấp, vốn đang chật vật với chi phí sinh hoạt, sẽ không có tiền dư dả để đóng góp thêm vào tài khoản này, từ đó không thể tận dụng tối đa lợi ích mà chương trình mang lại.

"Chương trình có thể mở ra cho mọi đứa trẻ, nhưng các lợi ích của nó sẽ chảy phần lớn về các gia đình có khả năng đóng góp hàng nghìn USD mỗi năm. Những gì lẽ ra có thể là một công cụ tạo sự bình đẳng thì thay vào đó lại có nguy cơ trở thành một mũi nêm làm nới rộng khoảng cách giữa người có điều kiện và người không có điều kiện", các nhà kinh tế học thuộc Đại học Stanford là Neale Mahoney và Adam Shaw lập luận.

Theo Reuters, Time