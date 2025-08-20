Mối tình vừa chớm nở của Katy Perry và cựu thủ tướng Canada giờ ra sao?

Page Six đưa tin mối tình vừa chớm nở của Katy Perry và cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau được cho là đã nguội lạnh. Lý do là bởi Katy Perry có lịch trình quá bận rộn, còn Justin Trudeau cảm thấy không thoải mái khi phải nhận quá nhiều sự chú ý từ truyền thông và công chúng.

Nguồn tin thân cận những cuộc trò chuyện của họ đã giảm sút rõ rệt vào 2 tuần qua. "Cô ấy bận, anh ấy cũng bận. Họ trò chuyện nhiều vào tháng 7. Nhưng giờ đây họ có rất nhiều việc để làm, và mọi thứ đã phai nhạt. Nhưng chuyện này chẳng có gì tiêu cực cả. Chỉ là không liên lạc thường xuyên nữa thôi. Có thể trong tương lai sẽ khác, nhưng giờ thì vậy. Mọi chuyện đã lắng xuống" - nguồn tin tiết lộ.

Mối tình vừa chớm nở của Katy Perry và cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau được cho là đã nguội lạnh.

Hiện tại mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè. Katy Perry được cho là chưa sẵn sàng hẹn hò lúc này, cô đang tập trung vào việc chữa lành vết thương sau khi chia tay Orlando Bloom. Katy Perry và Justin Trudeau có sự gắn kết ngay lập tức, họ quan tâm đến nhau, có nhiều điểm chung nhưng sẽ cần thời gian xem mọi chuyện đi đến đâu. Katy Perry bận rộn lưu diễn, còn Justin Trudeau cũng bận sắp xếp lại cuộc sống sau khi không còn làm thủ tướng.

Mối quan hệ của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada gây chú ý

Tối 29/8 vừa qua, tờ TMZ tung hình ảnh Katy Perry cùng đi ăn tối với cựu Thủ tướng Justin Trudeau tại 1 nhà hàng sang trọng ở Montreal, Canada. Theo truyền thông Mỹ, cuộc gặp mặt riêng tư của nữ ca sĩ Dark Horse và Justin Trudeau được các nhân viên an ninh giám sát chặt chẽ. Ngày hôm đó, Katy Perry đã xuất hiện với diện mạo quyến rũ, xinh đẹp. Cô và chính trị gia 54 tuổi trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cả 2 còn cùng nhau vào khu vực bếp để cảm ơn các đầu bếp, nhân viên đã đích thân chuẩn bị bữa ăn ngon, thịnh soạn cho họ.

Trong lúc dân tình còn đang đồn đoán, cựu thủ tướng Canada đã không ngần ngại tới xem concert ủng hộ Katy Perry.

Đôi bên hiện nay đều là người độc thân. Katy Perry vừa chia tay mối tình 10 năm Orlando Bloom. Hiện tại, cô tập trung vào tour diễn Lifetimes và nuôi dạy con gái Daisy Dove 5 tuổi. Trong khi đó, cựu thủ tướng Canada thông báo ly thân người vợ 18 năm là Sophie Grégoire vào năm 2023. Họ cùng nhau nuôi dạy 3 con chung là Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).

Cả 2 đã có 1 cuộc gặp gỡ riêng tư với rất vui vẻ. Katy Perry cười tươi rói khi trò chuyện với chính trị gia 54 tuổi

Justin Trudeau công khai đến ủng hộ Katy Perry tại concert

Nguồn: Page Six