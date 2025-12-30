Mối tình 24 năm gây tiếc nuối của "Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh" với bạn trai

Chia tay bạn trai sau 24 năm gắn bó

Nữ diễn viên Dương Tư Mẫn, người được mệnh danh "nữ hoàng gợi cảm", đã bước sang tuổi 49. Sau gần hai thập kỷ rời xa showbiz, cô hiện sinh sống tại Tokyo (Nhật Bản), lựa chọn cuộc sống trầm lặng và kín tiếng.

Theo thông tin từ 163, Stheadline, Dương Tư Mẫn đã chia tay bạn trai lâu năm Lữ Nhân Trí - người từng là quản lý của cô, sau 24 năm gắn bó. Cả hai xác nhận đã "đường ai nấy đi" trong hòa bình, vẫn giữ liên lạc như bạn bè.

Dương Tư Mẫn chia tay bạn trai sau 24 năm gắn bó.

Vào thời điểm đó, ông Lữ tiết lộ việc yêu xa khiến tình cảm phai nhạt gần. Ông cho biết do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hai người không gặp mặt suốt 3-4 năm. Dương Tư Mẫn về quê ở Tokyo (Nhật Bản) để tiện chăm sóc mẹ già. Trong khi đó, ông bận rộn sự nghiệp, phải di chuyển liên tục giữa Đông Quản (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc). Việc thường xuyên xa cách trở thành "ngòi nổ" cho cuộc chia tay.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận lại khẳng định lý do thực sự là Dương Tư Mẫn chán ngán với việc không có danh phận. Hai người bên nhau suốt 24 năm, Lữ Nhân Trí chưa từng ngỏ ý muốn kết hôn với người đẹp, khiến cô dần lạnh lòng và quyết định từ bỏ mối quan hệ, trở về làm bạn bè.

Mối tình 24 năm của Dương Tư Mẫn và người quản lý chấm dứt khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Đáng chú ý, Lữ Nhân Trí cho biết ông đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn hai, song không tiết lộ điều này với bạn gái cũ vì lo cô lo lắng. Cả hai đều khẳng định hiện tại vẫn tôn trọng và quan tâm nhau như những người bạn cũ.

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 49

Dương Tư Mẫn, tên thật là Asami Kanno, sinh năm 1976 tại Nhật Bản. Cô đổi tên khi sang Đài Loan (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp từ năm 1994, bắt đầu theo đuổi con đường trở thành "nữ hoàng gợi cảm".

Trong hai năm 1995-1996, cô phát hành liên tục 3 cuốn sách ảnh mang nội dung nhạy cảm. Chính sự bạo dạn giúp Dương Tư Mẫn sớm lọt mắt xanh các đạo diễn nổi tiếng xứ Đài.

Tạo hình Phan Kim Liên của Dương Tư Mẫn.

Năm 1995, cô được mời đảm nhận vai Phan Kim Liên trong phim Tân Kim Bình Mai . Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng khả năng nhập vai tốt, nữ diễn viên thế hệ 7X nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn. Vai diễn này yêu cầu nhiều cảnh quay táo bạo cùng nhân vật Tây Môn Khánh, đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của cô.

Trên màn ảnh Hoa ngữ, nhiều mỹ nhân từng hóa thân thành Phan Kim Liên như Ôn Bích Hà, Lê Tư, Vương Tổ Hiền, Can Đình Đình… Tuy nhiên, Dương Tư Mẫn được đánh giá là gương mặt thể hiện hình tượng Phan Kim Liên gợi cảm và táo bạo bậc nhất, từng được gọi là “Phan Kim Liên táo bạo nhất màn ảnh Hoa ngữ thế kỷ 20”.

Ngoài vai diễn này, cô còn tham gia các phim như Thiên sứ ma quỷ (1995), Chuyên gia tán gái (1996)…

Nhan sắc Dương Tư Mẫn thời trẻ.

Tuy nhiên, sự nghiệp của ngôi sao đến từ Nhật Bản sớm nở, chóng tàn khi cô mắc bệnh ung thư vú. Năm 1999, cô buộc phải trải qua ca phẫu thuật điều trị để bảo toàn sức khỏe và tính mạng.

Năm 2000, Dương Tư Mẫn kết thúc sự nghiệp giải trí bằng cuốn sách ảnh Xuân quang tái hiện, trong đó bao gồm những hình ảnh nóng bỏng nhất hoặc chưa từng được công bố của người đẹp.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Dương Tư Mẫn luôn có Lữ Nhân Trí đồng hành trong vai trò người quản lý. Họ vừa là người yêu, vừa là đối tác công việc.

Sau khi rút khỏi giới giải trí vào năm 2005, Dương Tư Mẫn định cư tại Tokyo và chuyển hướng sang giảng dạy làm xà phòng, nước hoa thủ công. Cô ít xuất hiện trước công chúng, không tham gia sự kiện giải trí và gần như cắt đứt với truyền thông.

Hình ảnh Dương Tư Mẫn thời gian gần đây. Ảnh: 163.

Giới truyền thông Nhật Bản cho biết Dương Tư Mẫn hiện có cuộc sống ổn định, dành thời gian cho gia đình và các hoạt động sáng tạo cá nhân, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội.

Hình ảnh mới nhất của cô được mô tả là điềm đạm, giản dị, khác hẳn vẻ quyến rũ từng gắn liền với danh xưng "nữ hoàng gợi cảm" của điện ảnh châu Á trong thập niên 1990.