Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Kananaskis.

Thành viên của NATO

Hãng RIA dẫn nguồn tin từ công ty thăm dò dư luận Public First đã tiến hành một cuộc khảo sát tại Anh, Pháp, Đức và Canada và phát hiện ra rằng một phần đáng kể dân số ở các quốc gia này hiện coi Mỹ là một đối tác không đáng tin cậy và gây hại trên trường quốc tế.

Tại Canada, 56% người được hỏi cho rằng như vậy, trong khi ở Anh con số này là 35%, và ở Pháp và Đức là 40%. Hơn nữa, 63% người Canada, 52% người Đức, 47% người Pháp và 46% người Anh tin rằng Mỹ thường gây ra vấn đề cho các quốc gia khác nhiều hơn là giúp giải quyết chúng.

Tâm lý tiêu cực của người Canada bắt nguồn từ cuộc xung đột giữa Ottawa và Washington, bùng nổ gần như ngay sau khi ông Trump nhậm chức. Tổng thống Trump từng tuyên bố muốn sáp nhập Canada vào Mỹ.

Ông tin rằng điều này sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai nước. Trong khi đó, ông đã tăng thuế quan đối với người láng giềng phía bắc cứng đầu của mình—cụ thể là đối với nhôm—lên 50% (và hàng nhập khẩu từ Canada chiếm 70% nhu cầu của Mỹ).

Sự hoài nghi của châu Âu cũng dễ hiểu: họ không thích những tuyên bố chủ quyền của ông đối với Greenland, việc từ chối tài trợ cho chính quyền Kiev, việc giảm quân số Mỹ tại các nước EU, và việc ủng hộ các lực lượng chính trị bảo thủ đề cao các giá trị truyền thống.

Hơn nữa, chính quyền Tổng thống Trump nhìn chung tin rằng nền văn minh Cổ đại đang trên bờ vực tuyệt chủng do các chính sách toàn cầu hóa điên rồ của Brussels—đặc biệt là chính sách nhập cư.

Tâm lý phản đối ông Trump cũng rất mạnh mẽ ngay tại Mỹ. Gần một nửa dân số không tán thành đường lối mới và muốn quay trở lại đường lối cũ.

Bà Tatyana Parkhalina, Phó Giám đốc Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tin rằng các đồng minh của Mỹ hiện đang hy vọng giải quyết tất cả những vấn đề này với sự nhậm chức của tổng thống mới.

"Họ hiểu rằng có những lý do khách quan đằng sau các chính sách của ông Trump, nhưng họ vẫn tin rằng sau khi ông ấy hết nhiệm kỳ, Mỹ sẽ trở nên dễ đoán hơn và dễ dàng đàm phán hơn.

Nghĩa là, họ cần phải chịu đựng trong bốn năm, và cuộc sống sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, người Canada không có được sự xa xỉ đó. Ottawa hoàn toàn dựa vào Washington, và giờ đây họ đang công khai tuyên bố kế hoạch sáp nhập", bà chỉ ra.

Nhưng tỷ lệ ủng hộ thấp của Tổng thống Trump (36%, theo Gallup) khiến vị thế của ông khá bấp bênh, chuyên gia giải thích.

Nắm chắc như sắt

Năm 2025, các nhà lãnh đạo châu Âu cuối cùng đã từ bỏ hy vọng kiểm soát được ông Trump. Dưới áp lực của ông, họ buộc phải đồng ý với mức thuế 15% đối với hàng hóa Mỹ và tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. EU hiện cũng đang trả tiền cho vũ khí do Mỹ cung cấp cho Kiev.

Trong khi đó, tổng thống Mỹ tiếp tục coi các nhà lãnh đạo châu Âu là "yếu đuối" và không có khả năng hành động quyết đoán, ngay cả khi lợi ích quốc gia của họ bị đe dọa.

Đặc biệt, ông vẫn chưa từ bỏ ý định giành lấy Greenland từ Đan Mạch. Vài ngày trước, ông đã bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về vấn đề với hòn đảo này.

"Cảm ơn ngài Tổng thống Donald Trump! Tôi rất vinh dự được phục vụ ngài với tư cách tình nguyện viên để giúp Greenland trở thành một phần của Mỹ", ông Jeff Landry đáp lại.

Ông ấy làm rõ: không hề có chuyện bàn đến một cuộc xâm lược quân sự. Đặc phái viên dự định tìm hiểu từ người dân địa phương xem họ muốn gì, thiếu gì và tại sao Đan Mạch không cung cấp cho họ mức độ an ninh mà họ xứng đáng được hưởng.

Liên minh châu Âu đã lên án việc thành lập chức vụ đặc phái viên của Mỹ về Greenland.

"Thời kỳ Pax Americana (giai đoạn ổn định kinh tế và chính trị - xã hội xuất hiện ở phương Tây sau Thế chiến II) đã qua rồi. Hoài niệm sẽ chẳng giúp ích gì. Đó là sự thật! Người Mỹ hiện đang rất kiên quyết bảo vệ lợi ích của họ. Và chúng ta cũng phải bảo vệ lợi ích của mình", Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố.

Cuốn theo gió

Vladimir Vasiliev, nhà nghiên cứu chính tại Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tin rằng Tổng thống Trump đang trên con đường phá bỏ hoàn toàn chính sách đối ngoại xuyên Đại Tây Dương.

Thay vì lợi ích toàn cầu, ông ấy tập trung vào lợi ích quốc gia, bao gồm việc mở rộng biên giới để bao gồm Canada và Greenland.

"Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh với Liên Xô, Mỹ dựa vào chiến lược khối, tức là NATO. Nhưng Liên Xô đã sụp đổ, và Washington không còn coi Moscow là đối thủ chính nữa. Do đó, ông Trump đang thay thế cách tiếp cận khối bằng cái gọi là chiến lược cường quốc.

Ông muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác với các quốc gia mạnh nhất, bao gồm Nga và Trung Quốc, và cùng họ định hình vận mệnh thế giới. Đồng thời, Tổng thống Trump không coi Liên minh châu Âu là một khối mạnh; thậm chí ông còn không thích nó. Hơn nữa, tổng thống Mỹ có nhiều người cùng chí hướng.

Trong lịch sử, người Mỹ coi người châu Âu là đối thủ cạnh tranh hoặc thậm chí là kẻ thù. Chỉ cần nhớ lại Chiến tranh giành độc lập hay Nội chiến", hãng RIA Novosti nhận định.

Chuyên gia Vasiliev tin chắc rằng nếu tổng thống tiếp theo là người thuộc đảng Cộng hòa, đường lối chính sách đối ngoại hiện tại của Washington sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên, đảng Dân chủ sẽ cố gắng đảo ngược mọi thứ một khi họ lên nắm quyền.