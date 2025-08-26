Mỗi tháng tiết kiệm 35-40 triệu, cặp vợ chồng sinh năm 2001 đăng 2 bức ảnh khiến tất cả ngỡ ngàng

Nếu thiếu động lực tiết kiệm, mãi chẳng thoát được cảnh kiếm bao nhiêu - tiêu chừng đó, tâm sự của cặp vợ chồng Gen Z trong câu chuyện dưới đây có thể sẽ khiến không ít người trong số chúng ta phải cảm thấy… có chút hổ thẹn.

24 tuổi, trong khi nhiều người còn đang mải rong chơi, cân đo xem nên mua cái túi này hay đôi giày kia, thì vợ chồng nhà này lại chỉ trung thành với việc tiết kiệm và tích sản!

24 tuổi mua vàng đều tay để gom tiền xây nhà

Nguyên văn tâm sự của người chồng như sau: “Mình sinh năm 2001, đã có vợ bằng tuổi. Hai đứa quen nhau từ thời đại học. Giờ vợ mình ở nhà nội trợ, mình đi làm công nhân với cũng có kinh doanh thêm.

Thu nhập trung bình khoảng 55-60 triệu/tháng. Sau khi trừ đi hết chi phí ăn uống, chi tiêu, biếu bố mẹ 2 bên thì bọn mình để ra được 35-40 triệu. Hai đứa thống nhất tháng nào dư dả thì mua 1 chỉ vàng, tháng nào eo hẹp thì cũng ráng 5 phân cho đều tay.

Nghĩ lại cũng thấy vui, từ hai đứa sinh viên tay trắng, giờ tích luỹ dần dần mà giờ cũng sắp xây được nhà rồi”.

Tháng nào cũng mua vàng

Tổ ấm tương lai, mới chỉ là bản vẽ nhưng nhìn thôi, nhiều người cũng thấy vui lây

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người đều đồng tình “đôi này sao giỏi quá”. Bên cạnh đó cũng không ít người vào xin vía, thành thật thú nhận U40 rồi nhưng cả thu nhập lẫn tiết kiệm đều thua xa.

“34 tuổi đọc xong thấy hổ thẹn nha, nhiều người cứ thắc mắc sao lập gia đình sớm thế thì mình thấy vậy cũng hay mà. Sớm ổn định, có gia đình rồi thì suy nghĩ trưởng thành hẳn lên ấy, biết vun vén, biết lo xa chứ như mình chơi đến tận 31 tuổi mới lập gia đình, vui thì vui nhưng giờ thấy mình trưởng thành chậm hơn các bạn đây” - Một người bày tỏ.

“Trời ơi sao giỏi vậy mình 23 tuổi vẫn đang ăn bám bố mẹ…” - Một người khác cảm thán.

“Vợ chồng em giỏi quá, 24 tuổi làm công nhân mà thế này thì thực sự phải rất nỗ lực. Cố kiếm tiền xây nhà xong rồi tập trung học gì đó để phát triển công việc em ạ. Làm công nhân chịu khó tăng ca thì lương cũng khá nhưng vất vả thì cũng không nên xác định sẽ làm công nhân cả đời, vì em còn rất trẻ” - Một người khuyên.

“Tiền để dành được của bạn trong 1 tháng còn cao hơn 2 tháng lương của mình nữa, xin vía thu nhập tốt với ạ” - Một người chia sẻ.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm hàng tháng?

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ảnh minh họa

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.