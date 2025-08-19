Mỗi tháng tiết kiệm 15 triệu, có 500 triệu nhàn rỗi: Làm sao để “tiền đẻ ra tiền”?

Với những người đang chi tiêu chưa hợp lý, chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, thì mục tiêu lớn nhất chắc chắn phải là: Tối ưu chi tiêu, tăng tỷ lệ tiết kiệm. Nhưng làm được việc đó rồi, cũng đừng vội thở phào. Bởi để đồng tiền nằm yên thì quả thực hơi phí, tìm cách tối ưu tỷ suất sinh lời của khoản tiền mình cất công để dành, là bước tiếp theo phải làm.

Hoang mang vì không biết làm sao để “tiền đẻ ra tiền”

Trong các hội nhóm, cộng đồng bàn luận - chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân, không khó để bắt gặp những thắc mắc về việc: Nên làm gì với khoản tiền tiết kiệm bây giờ? Để tiền trong tài khoản thì sợ tiêu mất, mang hết đi gửi tiết kiệm thì… cũng hơi tiếc do lãi suất chưa cao, mà bảo đầu tư lại giật mình thảng thốt vì không có kiến thức, sợ mất sạch.

Thế là thành ra khó nghĩ.

Tiết kiệm được tiền rồi, đến bước làm sao để “tiền đẻ ra tiền” thì bỗng dưng hoang mang (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của những bài đăng này, nhiều người cũng chia sẻ những quan điểm cá nhân. Có người khẳng định không biết làm gì thì cứ mang hết đi mua vàng là yên tâm nhất, chẳng sợ lấy ra tiêu, chưa kể vàng giữa càng lâu thì càng không lo “thiệt”. Cũng có người gợi ý nếu khoản tiền đủ lớn thì về quê mua mảnh đất, có phải vay mượn thêm vài trăm triệu cũng cố vì chẳng gì yên tâm hơn cầm trong tay cuốn sổ đỏ, sau này còn có cái để lại cho con.

“Tiết kiệm được tầm 500 triệu thì mua vàng hoặc về quê mua đất là yên tâm, chứ tầm này kinh doanh gì cũng khó, có khi lỗ vốn hết mà đầu tư không có kiến thức thì cũng dễ mất cả chì lẫn chài. Cứ vàng với đất mà nhắm thôi” - Một người bình luận.

“Trích ra một khoản mua bảo hiểm cho mình hoặc cho cả nhà, bảo vệ được bản thân với người thân đã rồi tính tiếp” - Một người khác bày tỏ.

"Có tiền rồi mà muốn có thêm thu nhập thì tốt nhất đi học kỹ năng gì đó mới, chứ cứ nghe người này, người kia mách đầu tư cái này cái nọ thì không nên. Tiền không trong tay họ, có mất thì mình khổ chứ chẳng ai khổ thay. Tiết kiệm được đã khó rồi nên làm gì thì làm cũng phải cẩn thẩn" - Một người đóng góp ý kiến.

Đa dạng hóa danh mục tiết kiệm: Bí quyết để “tiền đẻ ra tiền”!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.