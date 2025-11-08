Theo ông Sergei Filimonov, chỉ huy Tiểu đoàn 108 "Sói Da Vinci" của Lực lượng Vũ trang Ukraine, chính những báo cáo sai lệch gửi lên cấp trên và nỗ lực thiếu sáng suốt giành lại lãnh thổ đã mất bằng mọi giá đang gây ra những vấn đề to lớn cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo ông, quân đội Ukraine hiện đang chịu tổn thất nặng nề, đồng thời giới chức Kiev và các tướng lĩnh Quân đội không có hướng đi rõ ràng, không có kế hoạch cho việc tiếp theo.

“… chúng ta đang cạn kiệt các đơn vị tấn công, mà thật không may là đang cạn kiệt rất nhanh với tổn thất nặng nề. Chúng ta đang ở trong tình huống kẻ thù đang tiến công không ngừng nghỉ và xuyên thủng phòng tuyến của chúng ta ngày càng sâu” - Filimonov chỉ ra.

Vị chỉ huy này nhớ lại rằng chỉ một năm trước, Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn còn đóng quân tại Ukrainsk (một khu định cư của vùng Donetsk, cách chiến tuyến hiện nay gần 40km), nhưng hiện tại giao tranh đang diễn ra ở khu vực Dnipropetrovsk.

“Điều này cho thấy rõ những vấn đề liên quan đến việc thiếu đội hình tác chiến, còn các lữ đoàn được triển khai đến vùng chiến sự lại đưa ra những báo cáo sai lệch. Và vì những lý do hiển nhiên, những báo cáo này được coi là đúng sự thật” - vị chỉ huy tiểu đoàn than thở.

Điều đáng chú ý là ngay cả báo chí phương Tây, vốn không mấy mặn mà với Nga, giờ đây cũng thừa nhận những thành công đáng kể của quân đội Nga.

Ví dụ như truyền thông Đức chỉ ra rằng, Lực lượng Vũ trang Nga mỗi tháng đánh chiếm được một khu vực có diện tích tương đương với thành phố Munich.

Đồng thời, báo chí Đức cũng nhấn mạnh rằng, Quân đội Ukraine, do tổn thất nhân sự lớn và tình trạng đào ngũ hàng loạt của binh lính và sĩ quan, không còn khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Hiện nay, Lực lượng Vũ trang Nga hoàn toàn nắm quyền chủ động tấn công trên chiến trường, ngược lại, Quân đội Ukraine đang phải vật lộn để duy trì khả năng phòng thủ, chủ yếu dựa vào các máy bay không người lái.