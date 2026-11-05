Mới tháng 11, căn nhà thuê giá 100 triệu/tháng của Đỗ Hoàng Hên và bạn gái đã tràn ngập không khí giáng sinh

Hoàng Hên hạnh phúc chia sẻ không khí trang hoàng nhà cửa đón giáng sinh.

Căn hộ duplex sang trọng với giá thuê khoảng 100 triệu đồng/tháng tại Hà Nội của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và bạn gái Lais Machado vừa tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tràn ngập không khí lễ hội ấm cúng. Mới đây, nam tiền đạo từng trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng La Masia của Barcelona đã hào hứng khoe những hình ảnh trang hoàng nhà cửa tinh tế để chuẩn bị đón mùa Giáng sinh năm nay.

Không khí đón giáng sinh 2026 nhà Hoàng Hên

Không gian vô cùng ấm áp

Cây thông được phủ kín bởi ánh đèn LED trắng ấm lung linh, điểm xuyết những chiếc nơ nhung đỏ thẫm bản lớn, hoa trang trí kim tuyến tông vàng sang trọng cùng dàn chuỗi quả cầu lấp lánh ở tầng 1. Sự kết hợp màu sắc tinh tế này mang lại cảm giác vừa cổ điển, ấm cúng lại vừa hiện đại, chuẩn phong cách châu Âu.

Hình dịp giáng sinh năm 2025 nhà Hoàng Hên

Trước đó, Hoàng Hên từng chia sẻ trên kênh YouTube Hoàng Trí Công, không gian tầng 2 của căn hộ duplex mới chính là nơi anh cất giữ những khoảnh khắc và sở thích cá nhân. Bên cạnh phòng ngủ master, khu vực này còn có một phòng riêng trưng bày những món quà đong đầy tình cảm từ người hâm mộ, cùng bộ sưu tập phụ kiện đồ sộ của nam cầu thủ. Hoàng Hên sở hữu vô số mũ lưỡi trai và đồng hồ xa xỉ, được anh lựa chọn linh hoạt tùy theo trang phục, sự kiện hay mood trong ngày. Đặc biệt, anh còn có niềm đam mê lớn với nước hoa khi sở hữu vô vàn hương thơm khác nhau, thường xuyên ngẫu hứng mix-match các mùi hương và không quên xịt nước hoa ngay cả khi bước ra sân thi đấu. Tính đến đầu năm 2026, bộ sưu tập giày của chân sút này đã cán mốc 52 đôi.

Hoàng Hên hé lộ bộ sưu tập mũ (Ảnh: Target man)

Phòng bếp nhà Hoàng Hên

Sau khi chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào cuối năm 2025 và có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Đội tuyển Quốc gia vào năm 2026, Đỗ Hoàng Hên ngày càng khẳng định vị trí của mình cả trên sân cỏ lẫn trong lòng người hâm mộ. Cuộc sống đời thường viên mãn cùng gu thẩm mỹ tinh tế trong căn nhà thuê 100 triệu/tháng càng khiến công chúng thêm ngưỡng mộ tổ ấm ấm cúng của chàng cầu thủ gốc Brazil tại Việt Nam. Tuy nhiên, do chấn thương nên thời điểm này Hoàng Hên vẫn đang tích cực phục hồi chờ ngày trở lại thi đấu.

Ảnh: FBNV