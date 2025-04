Mọi sự chú ý đổ dồn vào những 'bông hồng thép' trong đại lễ 30/4

Khối nữ Sĩ quan cảnh sát giao thông. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, Đội Công an chỉ đường, Đội Công an kiểm tra xe tải, Đội tuần tra kiểm soát... là các tổ chức tiền thân của Cảnh sát giao thông đã bảo đảm an toàn các tuyến giao thông vận tải quan trọng, vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược, bảo vệ các cuộc hành quân, trú quân, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.