Mối quan hệ hiện tại của vệ sĩ lớn tuổi và Mỹ Tâm sau hơn 1 năm lên tiếng về tin đồn có con chung

Năm 2025, đích thân nam vệ sĩ từng lên tiếng về tin đồn có con chung với ca sĩ Mỹ Tâm.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên kiêm vệ sĩ Tùng Yuki chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Đáng chú ý, trong số những hình ảnh được đăng tải có khoảnh khắc ông đứng cạnh ca sĩ Mỹ Tâm, người đã được nam vệ sĩ đồng hành, bảo vệ trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Trong bức ảnh, Tùng Yuki xuất hiện với mái tóc bạc quen thuộc, diện vest lịch lãm, đứng cạnh nữ ca sĩ đang cầm hoa và kỷ niệm chương.

Đính kèm loạt ảnh, Tùng Yuki viết: "Khi ta đứng gần người có Đức Hạnh thì Tâm ta thấy bình an, cầm dùm bó hoa mà hương thoảng bay theo". Dòng chia sẻ ngắn gọn của nam diễn viên thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Được biết, tối 17/10, Mỹ Tâm tham dự chương trình phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Chương trình biểu dương 225 đại diện tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026.

Trong số những nghệ sĩ được vinh danh có Mỹ Tâm, NSND Xuân Bắc và Hòa Minzy. Các nghệ sĩ được trao kỷ niệm chương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động thiện nguyện, chăm lo người nghèo và hỗ trợ cộng đồng.

Hình ảnh mới nhất của Tùng Yuki bên Mỹ Tâm cũng khiến nhiều người nhớ lại câu chuyện từng gây xôn xao mạng xã hội cách đây hơn một năm, khi chính ông phải công khai lên tiếng trước những lời đồn không đúng sự thật về mối quan hệ giữa hai người.

Từng bức xúc trước tin đồn có con chung với Mỹ Tâm

Tháng 9/2025, Tùng Yuki từng thu hút sự chú ý khi liên tục xuất hiện bên cạnh Mỹ Tâm tại các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hình ảnh người đàn ông tóc bạc luôn theo sát, chăm sóc và bảo vệ nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tích cực, mối quan hệ giữa hai người cũng vướng phải không ít lời đồn thiếu căn cứ.

Đặc biệt, trên mạng xã hội từng xuất hiện thông tin cho rằng Tùng Yuki là chồng của Mỹ Tâm, thậm chí cả hai có con chung. Trước những suy diễn này, nam vệ sĩ đã công khai bày tỏ sự bức xúc.

Ông khẳng định: "Tôi tức chứ khi nghe những điều bịa đặt này". Ông cho biết bạn bè liên tục gửi những bình luận ác ý liên quan đến mình và Mỹ Tâm. Dù cảm thấy tức giận và buồn, nam diễn viên quyết định không tiếp tục quan tâm để tập trung vào công việc.

Thực tế, Tùng Yuki và Mỹ Tâm đã có khoảng 20 năm gắn bó. Ban đầu, nữ ca sĩ gọi ông là "chú Tùng", sau đó chuyển sang cách xưng hô "bố - con". Hai người cũng từng đảm nhận vai cha con trong bộ phim Chị trợ lý của anh.

Dù thân thiết như người nhà, Tùng Yuki khẳng định ông luôn duy trì những nguyên tắc nghiêm ngặt trong công việc. Sau mỗi buổi biểu diễn, ông chỉ đưa Mỹ Tâm đến cửa phòng khách sạn hoặc khu vực an toàn rồi rời đi, không bước vào không gian riêng tư của nữ ca sĩ. Với Tùng Yuki, giữ khoảng cách phù hợp không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp của người vệ sĩ mà còn tránh những hiểu lầm không đáng có. Ông cũng hạn chế tham gia các buổi tiệc riêng tư của nghệ sĩ để duy trì kỷ luật trong công việc.

Cuộc sống kín tiếng của nam vệ sĩ ở tuổi 64

Tùng Yuki tên thật là Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1962, quê Gia Lai. Trước khi được biết đến với vai trò vệ sĩ nổi tiếng và diễn viên truyền hình, ông từng theo học ngành kỹ thuật cơ khí tại TP.HCM và làm công việc bảo vệ để kiếm thêm thu nhập.

Có nền tảng võ thuật từ nhỏ, Tùng Yuki dần gắn bó với nghề bảo vệ chuyên nghiệp. Ông điều hành doanh nghiệp vệ sĩ có khoảng 2.500 nhân viên, từng trực tiếp tham gia bảo vệ nhiều ngôi sao quốc tế như Bi Rain, Jang Dong Gun, So Ji Sub, Cổ Thiên Lạc và nhóm BlackPink khi họ đến Việt Nam.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, Tùng Yuki còn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Ông từng tham gia nhiều bộ phim như Dốc tình, Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Bí mật tam giác vàng hay Bí mật người thừa kế. Nhờ thường xuyên đảm nhận những vai người cha điềm đạm, giàu tình cảm, ông được nhiều khán giả gọi là "ông bố quốc dân".

Cuối năm 2025, Tùng Yuki góp mặt trong dự án điện ảnh Chiến Nam: Ve sầu thoát xác, có mức đầu tư được nhà sản xuất công bố khoảng 30 tỷ đồng. Trong phim, ông đảm nhận vai phụ và đóng vai cha của nhân vật do diễn viên Hứa Minh Đạt thể hiện.

Trái với công việc thường xuyên tiếp xúc với người nổi tiếng, cuộc sống riêng của Tùng Yuki khá kín tiếng. Ông đã có vợ con nhưng hiếm khi chia sẻ hình ảnh gia đình trước truyền thông. Ở tuổi ngoài 60, Tùng Yuki vẫn duy trì thói quen tập võ, chạy bộ, bơi lội, đọc sách và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ông quan niệm việc giữ tinh thần thoải mái, hạn chế lo âu cũng quan trọng không kém rèn luyện thể chất.

Có thể thấy sau hơn một năm kể từ lần công khai bác bỏ tin đồn, Tùng Yuki vẫn giữ sự gắn bó với Mỹ Tâm trong công việc. Hình ảnh mới tại Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục cho thấy sự đồng hành bền bỉ giữa nữ ca sĩ và người vệ sĩ tóc bạc đã trở nên quen thuộc với khán giả suốt nhiều năm qua.