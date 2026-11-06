Mối quan hệ giữa Ronaldo và Đặng Lê Nguyên Vũ

Một bên là siêu sao bóng đá thế giới, một bên là nhà vô địch Olympia, nhưng họ lại có một sợi dây kết nối rất đặc biệt.

Ngày 5/11/2026, Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ trên toàn thế giới xúc động khi tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm. Giữa lúc ấy, nhiều fan Olympia lại nhớ đến một cái tên từng có mối liên hệ đặc biệt với siêu sao này.

Đó là Đặng Lê Nguyên Vũ, cựu học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình (cũ), nay thuộc Hưng Yên, Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22. Mối quan hệ giữa hai người là mối quan hệ giữa người hâm mộ và thần tượng. Với Nguyên Vũ, Ronaldo không chỉ là một cầu thủ giỏi, mà còn là hình mẫu về tinh thần.

Cristiano Ronaldo vừa thông báo từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Fanpage Cristiano Ronaldo)

Và fan Olympia thì nhớ ngay đến Đặng Lê Nguyên Vũ - một "fan cứng" của Ronaldo (Ảnh: Việt Anh)

Năm 2022, sau khi Nguyên Vũ giành chức vô địch tại Chung kết Olympia, ngoài thành tích học tập, cư dân mạng còn đặc biệt chú ý đến tình yêu bóng đá của cậu. Được biết, Quán quân Olympia 2022 Đặng Lê Nguyên Vũ là fan cứng của CLB Manchester United. Nguyên Vũ yêu Quỷ đỏ từ năm lớp 1, khi được bố cho xem bóng đá cùng. Bố Nguyên Vũ cũng là cổ động viên của đội bóng này, nên hai bố con có chung niềm đam mê suốt nhiều năm.

Trong số các cầu thủ của MU khi đó, Nguyên Vũ đặc biệt yêu thích Cristiano Ronaldo. "Tôi thích Ronaldo vì tính kiên nhẫn và chăm chỉ của tiền đạo này", chàng Quán quân từng chia sẻ. Với Nguyên Vũ, Ronaldo còn là biểu tượng của bóng đá Manchester United.

Lý do ấy cũng rất dễ hiểu. Ronaldo nổi tiếng với tinh thần kỷ luật, chế độ tập luyện khắt khe và khát khao chiến thắng không ngừng nghỉ. Hành trình lên đỉnh Olympia cũng đòi hỏi những điều tương tự. Để giành vòng nguyệt quế, nhà leo núi phải kiên trì tích lũy kiến thức trong thời gian dài, và không được bỏ cuộc trước bất kỳ thử thách nào.

Không chỉ dõi theo bóng đá thế giới, Nguyên Vũ còn quan tâm đến bóng đá trong nước. Cầu thủ Việt Nam cậu yêu thích là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Lúc rảnh, chàng Quán quân thỉnh thoảng ra sân đá bóng để thư giãn. Cậu không chơi cố định ở vị trí nào và cũng không quá đặt nặng chuyện thắng thua.

Nguyên Vũ thích Ronaldo vì tính kiên nhẫn và chăm chỉ (Ảnh: Việt Anh)

Thời điểm Nguyên Vũ vô địch Olympia, Ronaldo vẫn đang khoác áo Manchester United. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 tháng sau, vào tháng 11/2022, siêu sao người Bồ Đào Nha chia tay Quỷ đỏ. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ronaldo thi đấu cho câu lạc bộ Al Nassr tại Saudi Arabia.

Ở tuổi 41, Ronaldo vừa thông báo giã từ đội tuyển quốc gia qua một video đăng trên trang cá nhân.

"Gửi đến người dân Bồ Đào Nha, đã đến lúc tôi trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia", anh chia sẻ.

Cristiano Ronaldo vừa tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm (Ảnh: Fanpage Cristiano Ronaldo)

Trong 23 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, kể từ trận ra mắt năm 2003, Ronaldo ra sân 234 lần và ghi 146 bàn thắng. Cả hai con số đều là kỷ lục của bóng đá nam thế giới. Anh cũng cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử đội tuyển, rồi hai lần vô địch UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Ronaldo và Nguyên Vũ có lẽ chưa từng gặp nhau, nhưng mối liên hệ giữa họ vẫn rất đặc biệt. Thần tượng đã khép lại hành trình 23 năm cùng đội tuyển quốc gia. Còn cậu fan nhỏ ở "quê lúa" năm nào vẫn mang theo điều mình học được từ thần tượng, đó là sự kiên nhẫn và chăm chỉ. Chính tinh thần ấy đã từng đưa Nguyên Vũ lên đến đỉnh Olympia năm thứ 22.

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