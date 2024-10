Mối quan hệ giữa 2 con Choi Jin Sil sau bi kịch mẹ tự tử và drama tranh chấp tài sản

Vào năm 2008, nữ diễn viên Choi Jin Sil tự tử, để lại con trai Choi Hwan Hee 7 tuổi và con gái Choi Joon Hee mới lên 5. Thiếu vắng mẹ, lại liên tục mất người thân nên 2 anh em không có tuổi thơ trọn vẹn. Năm ngoái, Choi Joon Hee gây ra ồn ào với bà ngoại, khiến Choi Hwan Hee rất buồn lòng và thậm chí còn khóc.

Đến nay, tình anh em của cả 2 đã dần ấm lại. Trên trang cá nhân, con gái Choi Jin Sil đăng ảnh anh trai đến ủng hộ show diễn thời trang cô làm người mẫu. Choi Joon Hee vui vẻ viết: "Tôi và anh trai thực sự rất giống nhau. Đôi tai giống y hệt. Voi và khỉ... Cuối cùng tôi cũng đăng ảnh này lên. Đây là buổi trình diễn bộ sưu tập mới" . Đây là bức ảnh chung đầu tiên của 2 anh em sau nhiều năm. Có thể thấy 2 con của Choi Jin Sil đã hòa thuận trở lại sau ồn ào gia đình năm ngoái.

2 con của Choi Jin Sil đã hòa thuận trở lại. Choi Joon Hee vui vẻ khoe 2 anh em có đôi tai giống nhau y hệt

Đôi tai của họ được di truyền từ người mẹ nổi tiếng

Nhiều người cho rằng lý do chính khiến Choi Joon Hee nổi loạn, bất cần vì quá khứ bất hạnh. Bà ngoại bà Jung Ok Soon nói cháu gái bị khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì, rất bướng bỉnh và ngỗ ngược. Cô bé từng vật lộn với căn bệnh trầm cảm tuổi dậy thì. Năm 2018, con gái Choi Jin Sil mắc bệnh lupus ban đỏ, dẫn đến việc tăng cân mất kiểm soát. Choi Joon Hee mất nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống, tập luyện để về vóc dáng như hiện nay. Cô cho biết quãng thời gian đó rất áp lực khi phải đối mặt với hàng loạt lời miệt thị ngoại hình.

Choi Joon Hee từng tố bà ngoại hành hạ mình suốt 9 năm. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phân tích lời khai, cảnh sát cho biết rất khó để xác định hành vi bạo hành của bà ngoại với cô. Cô gái 21 tuổi còn tố bà ngoại bòn rút rất nhiều tiền từ tài sản mẹ để lại cho cô. Con số đưa ra lên đến 300 triệu won (khoảng 5,5 tỷ đồng). Choi Joon Hee tung ra hàng loạt tin nhắn trong đó bà ngoại yêu cầu anh trai cô không ra làm chứng việc bạo hành năm xưa. Từ đó, nhiều người hiểu rằng ở nhà Choi Joon Hee cũng phần nào bị cô lập khi hai người còn lại vẫn thân thiết và ủng hộ nhau. Ngược lại, cô nói bà ngoại là người "trọng nam, khinh nữ", luôn có sự phân biệt đối xử giữa 2 anh em cô từ lâu.

Con gái Choi Jin Sil sống bất cần, nổi loạn

Đỉnh điểm là vào tháng 7 năm ngoái, Choi Joon Hee gọi điện báo cảnh sát bà ngoại xâm nhập nhà riêng bất hợp pháp. Được biết anh ruột Choi Hwan Hee đã nhờ bà ngoại đến chăm sóc thú cưng vào ngày 7/7 vì anh phải đi xa trong 3 ngày 4 đêm. Bà Jung Ok Soon kể khi đến nhà cháu trai vào ngày 8/7, bà giặt giũ và chuẩn bị các món ăn phụ. Sau một ngày bận rộn, bà đang nghỉ ngơi trong phòng khách thì Choi Joon Hee về nhà cùng bạn trai.

Lúc đó khoảng 22h. Theo lời bà Jung Ok Soon, cháu gái đã chất vấn: “Bà đang làm gì ở đây? Đây là nhà của tôi và không liên quan gì tới bà, vì vậy hãy rời đi ngay bây giờ”. Khi bà ngoại không chịu rời đi, Choi Joon Hee gọi điện báo cảnh sát. Trả lời báo chí, bà Jung Ok Soon cho biết Choi Hwan Hee (anh trai Choi Joon Hee) đã bật khóc nức nở khi biết về những hành vi của em gái.

Sau 1 tuần, con gái Choi Jin Sil bất ngờ "quay xe" xin lỗi bà qua YouTube: "Tôi không nghĩ mọi việc lại đi xa tới mức này. Tất cả là do tôi hành động quá nông nổi. Tôi cảm thấy có lỗi và xấu hổ vì đã làm bà ngoại bị tổn thương. Nếu tâm trạng bà ổn định hơn, tôi muốn gặp trực tiếp bà để nói lời xin lỗi".

Vụ Choi Joon Hee gọi cảnh sát bắt bà ngoại...

... đã khiến Choi Hwan Hee rất buồn lòng

