Mối quan hệ đặc biệt của "tổng tài bad boy" hot nhất hiện nay và Angelababy

Tình bạn của Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy là "của hiếm" giữa chốn showbiz hào nhoáng.

Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai chính đang tạo nên cơn sốt trên khắp các nền tảng. Hình ảnh "tổng tài bad boy" Loan Niệm - giám đốc sáng tạo lạnh lùng, sắc sảo, miệng lưỡi sắc bén nhưng ẩn chứa chiều sâu cảm xúc - giúp nam diễn viên tái khẳng định sức hút mạnh mẽ trên màn ảnh.





Mọi thứ xoay quanh Tỉnh Bách Nhiên, từ diễn xuất, tạo hình thời trang đến đời tư đều trở thành tâm điểm bàn tán. Trong làn sóng "đào mộ" ấy, người hâm mộ bất ngờ lật lại khoảnh khắc cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy, từ đó nhắc lại mối quan hệ bạn bè khác giới kéo dài hơn một thập kỷ - mối quan hệ được chính hai người công khai thừa nhận là đặc biệt và thuần khiết.

Ảnh: X

Tình bạn của Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy là "của hiếm" giữa chốn showbiz hào nhoáng. Ảnh: X

Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy được xem là một trong những cặp bạn thân khác giới hiếm hoi trong giới giải trí Hoa ngữ duy trì được sự tin tưởng lâu dài, mà không bị vướng vào scandal hay lời đồn đoán tiêu cực. Tình bạn của họ bắt đầu từ năm 2009, khi cả hai còn rất trẻ, cùng tham gia bộ phim điện ảnh Toàn Thành Nhiệt Luyến. Lúc đó, Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy đều khoảng 19-20 tuổi, đang ở giai đoạn chập chững bước vào nghề. Trên trường quay, họ vô tư trêu đùa, hỗ trợ nhau và thậm chí trao cho đối phương nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh. Những khoảnh khắc ấy không chỉ là kỷ niệm nghề nghiệp mà còn trở thành nền tảng cho một tình bạn bền vững.

Năm 2015, Tỉnh Bách Nhiên từng đăng bài trên Weibo với dòng trạng thái sâu sắc: "Chúng ta mãi mãi dừng lại ở lần gặp gỡ tuổi 19". Câu nói này nhanh chóng trở thành biểu tượng cho mối quan hệ của hai người. Người hâm mộ liên tục nhắc lại nó như một minh chứng cho sự trân trọng quá khứ chung và sự trưởng thành song hành của Angelababy và Tỉnh Bách Nhiên. Dù sự nghiệp ngày càng bận rộn, họ vẫn giữ được sự quan tâm chân thành.

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Tình bạn của họ bắt đầu từ năm 2009, khi cả hai còn rất trẻ, cùng tham gia bộ phim điện ảnh Toàn Thành Nhiệt Luyến. Ảnh: X

Khi Angelababy kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh trong siêu đám cưới năm 2015, Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai trò phù rể và tận tay trao nhẫn cưới cho cặp đôi. Tại một lễ trao giải sau đó, anh từng nói với Huỳnh Hiểu Minh một câu vừa hài hước vừa chân thành: "Anh đã cưới đi người bạn thân nhất của em rồi", đồng thời bày tỏ mong muốn một ngày nào đó cũng tìm được hạnh phúc tương tự.

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Khi Angelababy kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh trong siêu đám cưới năm 2015, Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai trò phù rể và tận tay trao nhẫn cưới cho cặp đôi. Ảnh: X

Về phía Angelababy, cô thường xuyên hỏi thăm bạn thân một cách tự nhiên trên các chương trình, và không ngần ngại dành thời gian tuyên truyền, ủng hộ các dự án phim mới của Tỉnh Bách Nhiên. Những hành động nhỏ ấy chính là bằng chứng sống động cho tình bạn không vụ lợi giữa chốn showbiz hào nhoáng.

"Kho tàng" hình ảnh cũ được netizen đào lại gần đây càng khiến nhiều người bất ngờ. Hình ảnh 2 ngôi sao đứng cạnh nhau, cười đùa thoải mái, thậm chí tự nhiên dựa vào nhau xuất hiện dày đặc qua nhiều năm. Họ không ngại đăng ảnh chung lên mạng xã hội, thể hiện sự gần gũi mà không cần phải giải thích hay tránh né. Trong môi trường giải trí dễ bị soi mói, việc duy trì một tình bạn khác giới lâu dài, trong sáng và được công nhận như vậy quả thực là điều hiếm có.

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Những khoảnh khắc thân thiết của Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy làm "tan chảy" trái tim fan. Ảnh: X

"Tổng tài bad boy" đang làm mưa làm gió hiện nay sinh ngày 19/4/1989 tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tỉnh Bách Nhiên có tuổi thơ không mấy êm đềm khi gia đình gặp biến cố sớm, anh chủ yếu lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà. Chính hoàn cảnh ấy đã rèn cho nam diễn viên tính cách tự lập và quyết tâm vươn lên từ sớm. Năm 2007, khi mới 18 tuổi, Tỉnh Bách Nhiên tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Cố lên! Chàng trai tốt và xuất sắc giành ngôi quán quân. Chiến thắng này đã mở ra cánh cửa vào làng giải trí. Anh ký hợp đồng với Hoa Nghị Huynh Đệ và cùng Phó Tân Bác thành lập nhóm nhạc BoBo, phát hành nhiều album và nhanh chóng có tên tuổi trong làng nhạc Cbiz.

Sau giai đoạn ca hát, Tỉnh Bách Nhiên chuyển hướng sang diễn xuất và từng bước khẳng định vị thế. Ngôi sao sinh năm 1989 xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, từ vai phụ đến vai chính. Nhắc đến Tỉnh Bách Nhiên là nhắc đến loạt phim cực hot như Truy Lùng Yêu Quái, Đạo Mộ Bút Ký, Chúng Ta Của Sau Này, và đặc biệt là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên – nơi anh tái hợp với Angelababy trong vai Tiêu Nại. Ngoài ra, anh còn tham gia các dự án như Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý và nhiều tác phẩm khác, cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn.

Sự trở lại mạnh mẽ của Tỉnh Bách Nhiên trong Đầu Xuân Tươi Sáng chính là điểm nhấn lớn nhất hiện nay. Vai Loan Niệm - tổng tài sáng tạo của một công ty quảng cáo hàng đầu tại Bắc Kinh - đòi hỏi sự kết hợp giữa khí chất lạnh lùng, sự kiêu ngạo và chiều sâu nội tâm. Tỉnh Bách Nhiên đã mang đến một phiên bản "bad boy" trưởng thành, lịch lãm nhưng đầy cá tính. Hơn 120 bộ trang phục hàng hiệu được sử dụng trong phim, từ Chanel, Saint Laurent đến Loro Piana, giúp nhân vật toát lên vẻ thời thượng và quyền lực. "Phản ứng hoa học" với nữ chính Tôn Thiên cũng được khen ngợi, tạo nên những phân cảnh ngọt ngào, căng thẳng và đầy cảm xúc. Phim nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm ngôn tình hiện đại được bàn luận nhiều nhất hiện nay.

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"Tổng tài bad boy" đang gây bão khắp các nền tảng. Ảnh: X

Về đời tư, Tỉnh Bách Nhiên vốn là người kín tiếng. Mối tình công khai rõ ràng nhất của anh là với nữ diễn viên Nghê Ni. Hai người quen nhau khoảng năm 2016 qua công việc và chính thức chia tay vào năm 2018 trong sự tôn trọng lẫn nhau. Từ đó, anh hạn chế tiết lộ chuyện tình cảm. Những năm gần đây, tên tuổi anh thường được gắn với siêu mẫu quốc tế Lưu Văn. Cả hai được cho là quen biết từ năm 2019 qua một chiến dịch quảng cáo, sau đó xuất hiện cùng nhau trong nhiều dịp và duy trì mối quan hệ kín đáo, ổn định. Dù chưa công khai chính thức, sự ủng hộ lẫn nhau giữa hai người được đánh giá cao. Tỉnh Bách Nhiên vẫn tập trung vào sự nghiệp, giữ khoảng cách vừa phải với truyền thông để bảo vệ đời sống riêng.

Tỉnh Bách Nhiên được cho là đang hẹn hò với siêu mẫu Lưu Văn. Ảnh: X

Nguồn: Weibo