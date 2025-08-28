Mỗi phần quà là một mảnh ghép tinh thần Việt, gửi gắm thông điệp riêng - và tất cả đang chờ bạn khám phá

Trong hành trình Fandom Yêu Nước, microsite chính là “ngôi nhà chung” nơi mọi người có thể cùng nhau tham gia những hoạt động ý nghĩa: từ nghi thức chào cờ trực tuyến đến các trò chơi tương tác mỗi ngày. Tại đây, bạn không chỉ được hòa vào bầu không khí tự hào dân tộc, mà còn có cơ hội tích lũy lượt quay thưởng để sở hữu những phần quà độc đáo – mỗi món quà là một mảnh ghép mang trong mình một câu chuyện, một thông điệp về tinh thần Việt.

Bộ sưu tập “Yêu Nước” – khoác lên mình niềm tự hào dân tộc

Là một điểm nhấn đặc biệt trong hành trình Fandom Yêu Nước, bộ sưu tập “Yêu Nước” không chỉ là những sản phẩm thời trang đơn thuần, mà còn là cách người trẻ hôm nay thể hiện tinh thần dân tộc theo cách riêng của mình – hiện đại, năng động và gần gũi với đời sống thường nhật. Mỗi món đồ trong bộ sưu tập đều mang sắc đỏ chủ đạo – màu của khát vọng, lòng quả cảm – cùng dòng chữ “Yêu Nước” như một lời nhắc nhở đầy tự hào về cội nguồn và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong thời điểm thiêng liêng hướng về ngày 2/9.

BST “Yêu Nước” bao gồm combo Áo, Khăn bandana và Túi tote

Một dấu son tinh tế, gợi nhắc tình yêu nước giản dị mà bền lâu

Bảo Tín Mạnh Hải đem đến dấu ấn tinh tế qua hai món quà giàu giá trị biểu tượng: áo Yêu Nước phiên bản đồng hành cùng Bảo Tín Mạnh Hải và charm bạc Fandom Yêu Nước trong BST “Dấu Son Độc Lập”. Nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, mỗi chiếc charm như một dấu son khắc ghi niềm tự hào, để khi gắn kết lại, chúng trở thành sức mạnh cộng hưởng – giản dị mà lớn lao, cũng như tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt.

Charm bạc Fandom Yêu Nước - BST Dấu Son Độc Lập

Năng lượng của tuổi trẻ, đồng hành cùng từng bước đi

MILO tiếp sức cho tinh thần ấy bằng món quà trẻ trung, tràn đầy năng lượng: chiếc túi tote Yêu Nước màu đỏ năng động. Không chỉ tiện dụng trong đời sống thường ngày, món quà còn như một nguồn năng lượng lan tỏa, tiếp thêm khí thế để mỗi người trẻ bùng nổ tình yêu nước và cháy hết mình trong hành trình chung.

Mỗi chiếc ly – một ngọn lửa Việt

Nhựa Long Thành mang đến BST “Tiếp nhiệt tự hào” với những chiếc ly Yêu Nước – nơi biểu tượng Việt được thổi hồn vào từng thiết kế. Không chỉ đơn thuần là vật dụng quen thuộc, mỗi chiếc ly còn là một mảnh ghép tượng trưng cho bản sắc dân tộc, với nhiều sắc màu khác nhau và các họa tiết gợi nhắc đến những biểu tượng cũng như dấu ấn đặc trưng của đất nước. BST này mang thông điệp: tình yêu nước không chỉ đến từ những khoảnh khắc lớn lao, mà còn có thể được nuôi dưỡng, “tiếp nhiệt” mỗi ngày qua những điều gần gũi và thân thuộc nhất. Khi cầm trên tay chiếc ly mang dấu ấn Việt, đó không chỉ là khoảnh khắc thưởng thức mà còn là cách để mỗi người tự nhắc nhớ về cội nguồn, về niềm tự hào dân tộc, và cùng nhau khẳng định một Việt Nam bền vững, cường thịnh.

BST Ly giữ nhiệt “Tiếp nhiệt tự hào”

Hành trình Fandom Yêu Nước là nơi mỗi cá nhân có thể góp vào dòng chảy của niềm tự hào dân tộc, thể hiện tình yêu Tổ quốc qua những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi lượt tham gia, mỗi trải nghiệm, đều là cơ hội để lan tỏa tinh thần Việt và kết nối cộng đồng. Hãy truy cập microsite Fandom Yêu Nước, tham gia chào cờ trực tuyến và các hoạt động tương tác hàng ngày để trở thành một phần của hành trình tự hào, cùng nhau viết nên những khoảnh khắc đầy cảm hứng trong dịp kỷ niệm trọng đại này.

Ra đời năm 2011, FAMI mang sứ mệnh tạo ra những sản phẩm chất lượng cao từ nhựa nguyên sinh 100%. Hành trình của FAMI không dừng ở một thương hiệu đồ nhựa đơn thuần, FAMI chọn cho mình một con đường đặc biệt – thổi hồn và văn hóa Việt vào từng sản phẩm thông qua những họa tiết, màu sắc, đến những dòng chữ chạm khắc bản sắc dân tộc. Trong hành trình “80 Đẹp Lắm”, FAMI tự hào với vai trò Thương hiệu đồng hành, sánh bước cùng đất nước, lan tỏa vẻ đẹp Việt qua những sản phẩm tưởng chừng giản dị nhưng lại chứa đựng cả một câu chuyện văn hóa. FAMI tin rằng, tinh thần yêu nước không chỉ gói gọn trong những ngày lễ lớn, mà sống trong từng khoảnh khắc đời thường: một chiếc ly quen thuộc trên bàn làm việc, hay một thùng giữ nhiệt đồng hành cùng bạn trong chuyến đi xa. Từ 80 năm rực rỡ non sông đến vô vàn phút giây đời thường, FAMI sẽ luôn bên bạn – giữ mát vị nước, giữ “nhiệt” tinh thần Việt.