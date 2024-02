Theo đó, dự thảo Nghị quyết cơ bản vẫn giữ như cấu trúc theo Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để áp dụng từ ngày 1/4/2024.

Điều chỉnh mức giá các loại đất phi nông nghiệp tại đô thị thuộc TP. Thủ Dầu Một và TP. Dĩ An bằng mức giá tối đa khung giá do Chính phủ quy định tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP. Mức giá đất điều chỉnh tăng bình quân 73% đối với Tp.Thủ Dầu Một và tăng bình quân 125% đối với TP. Dĩ An so với mức giá hiện hành (tương ứng bằng bình quân 45% so với giá phổ biến trên thị trường).

Điều chỉnh mức giá các loại đất phi nông nghiệp tại đô thị thuộc các huyện, thị xã, thành phố còn lại và giá các loại đất phi nông nghiệp tại nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh bằng bình quân 45% so với giá phổ biến trên thị trường (tương ứng mức tăng từ 55% đến 247% so với mức giá hiện hành).

Dự thảo cũng điều chỉnh mức giá nuôi trồng thủy sản bằng mức giá của đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác. Mức giá đất sau khi điều chỉnh tăng từ 4% đến 191% (tương ứng mức tăng từ 10.000 đồng/m2 đến 210.000 đồng/m2). Điều chỉnh tăng tại các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo mức giá đất giữa các huyện khu vực phía Bắc chênh lệch không quá lớn. Mức giá đất sau khi điều chỉnh tăng từ 11% đến 95% (tương ứng mức tăng từ 25.000 đồng/m2 đến 90.000 đồng/m2) so với mức giá hiện hành.

Phân loại các tuyến đường thuộc 4 xã: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh và Tân Vĩnh Hiệp được nâng cấp thành phường thuộc TP. Tân Uyên và xã Tân Bình nâng cấp thành thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên để áp dụng mức giá đối với khu vực đô thị.

Điều chỉnh, bổ sung các tuyến đường mới do nâng cấp, đặt tên mới, còn thiếu; nâng, giảm loại đường theo đề xuất của UBND các huyện, thị xã, TP và qua rà soát thực tế.

Thời gian đóng góp ý kiến đến ngày 26/02/2024.

Theo bảng giá đất 5 năm tỉnh Bình Dương áp dụng từ ngày 1/1/2020 (được duyệt vào cuối năm 2019), đất đô thị, các tuyến đường loại I ở vị trí 1 của thành phố Thủ Dầu Một gồm: Yersin, Bạch Đằng, Cách Mạng Tháng Tám, Đại lộ Bình Dương, Điểu Ong, Đinh Bộ Lĩnh, Đoàn Trần Nghiệp, Hùng Vương, Nguyễn Du, Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Trần Hưng Đạo có giá đất cao nhất là 37,8 triệu đồng/m2. Các tuyến đường loại II ở vị trí 1 của thành phố Thủ Dầu Một có giá đất từ 20-25 triệu đồng/m2.