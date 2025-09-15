MỚI NHẤT - Chủ những xe biển số Hà Nội sau vừa bị phạt nguội ở các tỉnh, lập tức liên hệ công an theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá công khai danh sách phạt nguội từ 11/8/2025 đến ngày 20/8/2025. Trong số này có các xe biển số Hà Nội như sau:

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, từ ngày 18 đến ngày 24/8, công an ghi nhận xe biển số Hà Nội bị phạt nguội (được đánh dấu) như sau:

Từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cùng Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực. Điểm mới đáng chú ý là việc trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe, đồng thời tăng mạnh mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm vốn phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao.

Cụ thể, đối với hành vi vượt đèn đỏ, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 18–20 triệu đồng, tăng gấp 3 đến 4 lần so với mức phạt cũ chỉ từ 4–6 triệu đồng. Người điều khiển xe máy vi phạm lỗi tương tự sẽ bị phạt nguội từ 4–6 triệu đồng, cao hơn nhiều so với khung phạt cũ chỉ từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đây là một trong những mức điều chỉnh mạnh tay nhất, thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc lập lại trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông do ý thức chủ quan, coi thường tín hiệu đèn đường.

Để chuẩn bị cho việc triển khai đồng bộ, lực lượng cảnh sát giao thông tại các địa phương đang tích cực lên kế hoạch hành động, kết hợp cả tuyên truyền, nhắc nhở lẫn xử phạt nghiêm minh. Mục tiêu hàng đầu của việc tăng chế tài không phải chỉ nhằm tăng thu ngân sách từ tiền phạt, mà là để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Cách tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát giao thông

Chỉ qua vài bước đơn giản, mọi thông tin về biển số xe, thời gian, địa điểm, đơn vị phát hiện vi phạm sẽ được hiển thị. Đồng thời, chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện có thể liên hệ địa chỉ, số điện thoại để giải quyết xử lý tại các đơn vị công an nơi phát hiện vi phạm.

Các bước tiến hành tra cứu được thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/. Mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn loại phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Bước 3: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Đôi khi xảy ra tình trạng nhập mã bảo mật không được, bạn đọc vui lòng thực hiện nhiều lần, nhập chính xác cụm ký tự chữ và số này.

Bước 4: Ấn “Tra cứu” để tìm kiếm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.