Mời người cũ của chồng đến dự tiệc đầy tháng con, cô ta đã giúp tôi kết thúc cuộc hôn nhân địa ngục một cách huy hoàng

Trong một góc quán nhỏ yên tĩnh, người ta thường thấy bà Lan ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời giông bão đã đi qua. Câu chuyện về bà và "màn kịch" trong buổi tiệc đầy tháng của đứa cháu nội năm ấy vẫn là chủ đề được người ta bàn tán mỗi khi nhắc về sự bản lĩnh của người đàn bà vùng này.

Bà Lan không phải là người phụ nữ trong câu chuyện, bà là người chứng kiến tất cả. Nhân vật chính là Tú – con dâu bà.

Tú biết về sự tồn tại của Linh – người yêu cũ của chồng mình vào một đêm mưa phùn, khi cô đang ở tháng thứ tám của thai kỳ. Những tin nhắn mùi mẫn, những cuộc hẹn lén lút tại căn chung cư cũ mà Hùng, chồng cô thuê riêng cho người tình, tất cả đều được Tú thu thập một cách tỉ mẩn. Đàn ông thường nghĩ đàn bà khi mang thai sẽ yếu đuối và lú lẫn vì bỉm sữa nhưng Hùng đã nhầm. Tú không khóc, không đánh ghen, cô bình thản đến mức đáng sợ, vẫn chăm chút cho Hùng từng bữa cơm, vẫn nở nụ cười dịu dàng mỗi khi anh ta đi sớm về khuya.

Ngày đầy tháng con trai, Tú quyết định hạ bài dưới sự hậu thuẫn của mẹ chồng. Cô không mời họ hàng xa, chỉ mời những người thân thiết nhất và một "vị khách đặc biệt". Khi Linh bước vào buổi tiệc với bộ váy đỏ rực rỡ và ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, cả căn phòng dường như đông cứng lại. Hùng đứng chôn chân tại chỗ, ly rượu trên tay run bẩy bẩy khi nhìn thấy vợ mình tiến lại gần, nắm lấy tay người tình của chồng một cách thân thiết.

Giữa buổi tiệc, khi mọi người đang chuẩn bị nâng ly, Tú nhẹ nhàng bước lên sân khấu nhỏ. Cô không gào thét, không chỉ trích. Giọng cô trong trẻo, vang vọng khắp khán phòng:

"Hôm nay, con muốn gửi lời cảm ơn đến một người. Cô Linh đây, người đã âm thầm đồng hành cùng chồng con suốt hai năm qua. Sự có mặt của cô hôm nay chính là minh chứng sống động nhất cho thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi đã thực sự kết thúc. Con xin phép bố mẹ, hôm nay con trả anh Hùng về với tự do mà anh ấy hằng khao khát".

Tú đặt tờ đơn ly hôn đã ký sẵn lên chiếc bàn tiệc, ngay cạnh lẵng hoa hồng trắng tinh khôi. Cô quay sang nhìn Linh, mỉm cười một nụ cười đầy thương hại: "Đàn ông phản bội vợ lúc bụng mang dạ chửa, tôi không tiếc. Cô muốn lấy thì cứ việc, nhưng hãy nhớ, những gì bắt đầu bằng sự lừa dối sẽ kết thúc bằng sự bẽ bàng".

Nói xong, Tú thản nhiên bước vào trong bế con, mặc kệ Linh đứng giữa những ánh nhìn khinh bỉ của khách khứa và sự nhục nhã ê chề của Hùng. Cô không cần một gia đình hào nhoáng nhưng mục rỗng bên trong. Cô chọn cách bước ra khỏi bóng tối bằng sự kiêu hãnh của một người đàn bà dám buông bỏ.

Đêm đó, Tú ôm con rời khỏi nhà chồng, hành lý không có gì ngoài sự tự do. Sau này, khi có ai hỏi tại sao lại làm thế ngay trong ngày vui của con, cô chỉ khẽ cười: "Vì mẹ chồng tôi bảo, đó là ngày con tôi bắt đầu một cuộc đời mới, và tôi cũng vậy. Một cuộc đời không có sự dối trá".