HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mọi người chú ý, vợ Quang Hải cảnh báo lừa đảo nghiêm trọng

Hải Đăng |

Chu Thanh Huyền, vợ Quang Hải lên tiếng.

Mới đây, Chu Thanh Huyền – vợ cầu thủ Quang Hải – đã đăng tải thông báo khẩn trên trang Facebook cá nhân, cảnh báo về tình trạng bị mạo danh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo chia sẻ của Chu Thanh Huyền, thời gian gần đây cô nhận được rất nhiều phản ánh từ phía khán giả về việc xuất hiện hàng loạt fanpage, tài khoản mạng xã hội sử dụng tên tuổi và hình ảnh của cô nhằm tuyển cộng tác viên “cày view kiếm tiền”, thực hiện nhiệm vụ online. Những trang giả mạo này còn yêu cầu người tham gia cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

“Em hoàn toàn không liên quan và không chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào của các trang giả mạo. Mọi người tuyệt đối không thực hiện nhiệm vụ, không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị lợi dụng”, Chu Thanh Huyền nhấn mạnh.

Mọi người chú ý, vợ Quang Hải cảnh báo lừa đảo nghiêm trọng- Ảnh 1.

Chu Thanh Huyền lên tiếng cảnh báo

Mọi người chú ý, vợ Quang Hải cảnh báo lừa đảo nghiêm trọng- Ảnh 2.

Chiêu trò lừa đảo qua việc kiếm thêm thu nhập online

Trong bài đăng, Huyền cũng chia sẻ hình ảnh minh chứng về các tài khoản và quảng cáo giả danh cô, kèm lời nhắn gửi đến người hâm mộ hãy nâng cao cảnh giácchỉ theo dõi các kênh chính thức đã được xác minh.

Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, hiện đang bán hàng online. Cô nàng cưới tiền vệ Quang Hải năm 2024 và đã có một bé trai đáng yêu. Thời gian qua, nàng WAG của Quang Hải thường xuyên vướng vào những ồn ào cá nhân, nhưng vẫn được chồng ra sức bảo vệ, thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc đời thường lên mạng.

Tags

Quang Hải

Chu Thanh Huyền

cảnh báo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại