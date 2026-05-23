Mỗi ngày vượt 70km từ Đồng Nai lên TP.HCM đi làm bằng metro, xe buýt: “Đổi lại có thêm thời gian cho gia đình”

Thời gian gần đây, giao thông công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận một tín hiệu đầy tích cực: người dân ngày càng chủ động hạn chế xe cá nhân để chuyển sang sử dụng xe buýt và metro.

Sự thay đổi này xuất phát từ những nỗ lực không ngừng của ngành giao thông trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Với sự xuất hiện của hàng loạt tuyến buýt điện hiện đại từ Futa Buslines và Vinbus, sự kết nối nhịp nhàng giữa mạng lưới xe buýt và tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, cùng hàng loạt chương trình ưu đãi thanh toán không tiền mặt hấp dẫn, phương tiện công cộng đã và đang trở thành lựa chọn di chuyển tối ưu, thuận tiện và thân thiện với môi trường của người dân Thành phố.

Không dừng lại ở việc đi lại trong nội đô, sự đồng bộ này còn mở ra một xu hướng sống mới: "bỏ phố về quê" nhưng vẫn đi làm tại trung tâm bằng phương tiện công cộng liên tỉnh. Minh chứng rõ nhất cho làn sóng dịch chuyển này chính là câu chuyện của anh Đặng Hồ Công Danh - một nhân viên văn phòng đang đều đặn vượt hàng chục cây số mỗi ngày từ Đồng Nai lên TP.HCM để đi làm bằng sự kết hợp giữa xe buýt điện và tàu điện metro.

Hành trình 70km đi làm mỗi ngày

Sau 10 năm sinh sống ngay tại TP.HCM, anh Danh - một nhân viên văn phòng - đã đưa ra quyết định táo bạo: chuyển về Đồng Nai sống cùng ba mẹ từ đầu tháng 1/2025. Quyết định này không chỉ giúp anh ở gần người thân mà còn cắt giảm được một khoản chi phí thuê nhà không hề nhỏ tại trung tâm thành phố. Đến nay, anh đã duy trì hành trình đi làm liên tỉnh này được gần một năm rưỡi.

“Thật ra trước đây mình chưa có ý định đó. Cho đến khi metro bắt đầu khai trương và đưa vào vận hành một thời gian thì mình mới đi thử. Ban đầu mình vẫn đi từ TP.HCM về Biên Hòa, sau thấy cũng ổn nên mới quyết định chuyển về nhà ở.

Lúc đầu cũng khá mệt, nhưng hiện tại sau hơn 1 năm di chuyển thì mình đã quen rồi. Có vẻ cũng mất khoảng gần 1 tháng để làm quen với việc đó.” - Anh Danh chia sẻ.

Hàng ngày, anh Danh phải vượt qua quãng đường khoảng 35km cho mỗi chiều đi làm bằng lộ trình kết hợp giữa xe bus và metro.

“Hằng ngày mình di chuyển từ Đồng Nai lên TP.HCM bằng xe buýt và metro để đi làm. Quãng đường mỗi chuyến khoảng 35km. Mình đi xe buýt 607 từ nhà đến ga metro, sau đó đi metro đến Bến Thành rồi tiếp tục đi xe buýt đến công ty.”

Để thích nghi với hành trình dài này, anh Danh đã phải trải qua một cuộc thay đổi lớn về thói quen sinh hoạt.

Thời còn ở TP.HCM, anh chỉ mất từ 15 đến 30 phút để đến văn phòng, có thể thoải mái ngủ muộn hoặc ở lại làm việc trễ. Giờ đây, khi tổng thời gian di chuyển trên đường mỗi ngày dao động từ 3 đến 5 tiếng, anh bắt buộc phải thiết lập lại đồng hồ sinh học: thức dậy sớm hơn để chuẩn bị và chủ động rời văn phòng sớm hơn để kịp chuyến xe.

Anh thừa nhận bản thân đã phải mất cả tháng trời ròng rã mới có thể hoàn toàn làm quen và ổn định sức khỏe theo nhịp sống mới này.

“Quãng đường đi làm hiện tại với mình giống như những chuyến du lịch nhỏ”

Về mặt kinh tế, anh Danh đã làm một phép tính so sánh rất chi tiết giữa việc ở lại thành phố và đi làm xa bằng phương tiện công cộng.

“Xét về chi phí di chuyển thì cũng không thay đổi quá nhiều, vì tổng chi phí đi lại của bọn mình vẫn dao động khoảng 800.000 đến 1 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng khoản tiết kiệm được nhiều nhất là chi phí thuê nhà ở thành phố, vốn cao hơn khá nhiều.

Ví dụ như trước đây, mỗi lượt đi hoặc về của mình tốn khoảng 15.000 đồng tiền đặt xe, tức một ngày khoảng 30.000 đồng. Còn hiện tại, chi phí đi xe buýt và metro tính theo vé tháng dao động khoảng 35.000 đến 40.000 đồng mỗi ngày. Dù chi phí di chuyển có tăng thêm một chút nhưng bù lại mình giảm được khá nhiều tiền thuê chỗ ở, đồng thời cũng có thêm thời gian cho gia đình.” - Anh Danh cho hay.

Bên cạnh bài toán kinh tế, hành trình này mang lại cho anh Danh những trải nghiệm vô cùng thú vị. Điểm anh thích nhất là hệ thống phương tiện công cộng hiện nay đã được đồng bộ hóa thành xe điện, vận hành rất êm ái và thoải mái.

Là một người có tiền sử say xe nặng với các dòng xe xăng, việc chuyển sang xe điện và luôn có hệ thống máy lạnh mát rượi trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm đã giải quyết triệt để vấn đề sức khỏe của anh. Anh Danh chia sẻ:

“Điểm mình thích nhất hiện tại là các phương tiện đã được đồng bộ sang xe điện nên đi khá thoải mái. Thỉnh thoảng mình hay bị say xe với các dòng xe xăng. Ví dụ như thời tiết hiện tại, những ngày nắng thế này ra đường rất nóng và gần như chịu không nổi. Trong khi đi xe buýt điện lúc nào cũng có máy lạnh, không mùi xăng dầu nên giải quyết sức khỏe của mình khá ổn.

Ngoài ra, nếu có chỗ ngồi thì mình cũng có thể tranh thủ chơi game hoặc làm những việc khác. Quãng đường đi làm hiện tại với mình giống như những chuyến du lịch nho nhỏ. Vào những khung giờ thích hợp sẽ có nhiều cảnh khá đẹp như ngắm sông Đồng Nai, tòa nhà Landmark 81 hay cảm giác như một chuyến du lịch nhỏ khi đi ngang qua Chợ Bến Thành.”

Tuy nhiên, cuộc sống "xanh" này không phải lúc nào cũng màu hồng. Anh Danh chia sẻ những bất tiện thực tế mà mình phải đối mặt:

“Bất tiện duy nhất có lẽ là một số hôm mình phải làm việc và về hơi trễ thì sẽ không còn xe buýt nữa. Lúc đó mình phải chủ động di chuyển bằng các phương tiện khác hoặc metro. Nếu trễ hơn nữa thì gần như bắt buộc phải ghép xe về nhà. Ngoài ra, có những giai đoạn xe khá đông nên mỗi lần chờ xe buýt cũng tốn khá nhiều thể lực.

Đôi lúc xe buýt tới trễ giờ nên kéo theo việc một vài hôm mình cũng đến công ty muộn, vì vậy phải sắp xếp đi sớm hơn một chút.

Khi mới bắt đầu di chuyển, mình cũng phải tìm hiểu thêm các app như xem vị trí, lịch trình xe buýt hay ứng dụng thanh toán vé tháng metro. Ban đầu mình thực sự không biết app (ứng dụng) nào là app chính thức và hiển thị đúng thông tin. Sau một thời gian đi, được một số anh chị trên xe hướng dẫn nên mình dùng thử, đến hiện tại thì cũng đã quen rồi.”

Từ trải nghiệm xương máu của mình, anh Danh nhận định mô hình di chuyển liên tỉnh này có phù hợp với dân văn phòng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào lối sống và sự lựa chọn đánh đổi của mỗi người.

Nếu chọn sống gần trung tâm TP.HCM, bạn chấp nhận mất một khoản chi phí sinh hoạt lớn nhưng đổi lại sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian và công sức. Ngược lại, nếu chấp nhận đi xa như anh, bạn sẽ tối ưu hóa được bài toán kinh tế, có không gian gia đình, nhưng phải đánh đổi bằng chính thời gian và thể lực của bản thân trên những hành trình dài.