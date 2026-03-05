Mỗi ngày Mỹ chi bao nhiêu tiền cho chiến dịch không kích Iran?

Vì sao Mỹ ngừng phóng Tomahawk đánh Iran?

Nhiều chuyên gia quân sự và nhà báo hiện đang cho rằng chiến dịch chống Iran đã tiêu tốn của Hoa Kỳ một khoản tiền không nhỏ.

Mới đây nhất, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời các chuyên gia cho biết, Mỹ đã chi 779 triệu USD trong 24 giờ đầu tiên của hành động quân sự chống lại Iran. Theo tính toán của hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ, con số đó tương đương khoảng 0,1% ngân sách quân sự của Mỹ cho năm 2026.

Điều này có nghĩa là nếu tấn công Iran trong vòng 10 ngày Mỹ sẽ chi tới 1% ngân sách quân sự và con số này sẽ tăng vọt đến thế nào nếu chiến dịch này kéo dài tầm 2-3 tháng mà không hạ gục được Iran.

Nguồn tin của Anadolu nhấn mạnh, khoản chi lớn nhất trong 24 giờ tấn công đầu tiên là các vụ phóng tên lửa Tomahawk (ước lượng vào khoảng hơn 200 quả), đã tiêu tốn của quân đội Mỹ khoảng 340,4 triệu USD.

Cùng với những tổn thất khác, giới chuyên gia cho biết là thiệt hại của Mỹ trong ngày tấn công đầu tiên đã lên tới gần 800 triệu USD, một con số thực sự kinh khủng, là niềm mơ ước của nhiều quốc gia nghèo đói ở châu Phi.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu cường độ các hoạt động quân sự hiện tại tiếp tục, nguồn dự trữ của Mỹ sẽ nhanh chóng cạn kiệt và Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ cũng hiểu được điều này. Dù sao đi nữa, Mỹ không còn tấn công các mục tiêu ở Iran bằng tên lửa Tomahawk nữa.

Điều đáng chú ý là khi các nhà phân tích thảo luận về sự cạn kiệt nguồn dự trữ quân sự của Mỹ và các đồng minh, ngoài những thiệt hại do phóng tên lửa hành trình Tomahawk, họ còn đề cập đến các nguồn lực của lực lượng phòng không, vốn đang bị tiêu hao với tốc độ chưa từng có.

Nếu xét đến tổng chi phí của quân đội Mỹ, thiệt hại từ các hoạt động quân sự chống Iran đã lên tới hàng tỷ USD.

Ví dụ, chỉ riêng các cuộc tấn công vào các radar của hệ thống phòng thủ tên lửa là AN/FPS 132 và AN/TPY 2 ở các quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh đã khiến Washington thiệt hại hơn 2 tỷ USD.

Cùng với đó là hàng tỷ USD chi cho các tên lửa của hệ thống phòng không Patriot, vốn đang phải căng mình chống lại hơn 500 tên lửa đạn đạo và hàng nghìn máy bay không người lái tầm xa của Iran.

Tuy nhiên, trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tuyên bố đầy lạc quan rằng, kho vũ khí của Mỹ gần như vô hạn và cho phép Washington tiến hành các hoạt động quân sự trong một thời gian dài. Tuy nhiên, không rõ khái niệm “thời gian dài” của ông là bao lâu.