Mỗi ngày một món không ngày nào trùng, mẹ 4 con nấu ăn ở nhà cỡ này bảo sao đi quán nào con cũng kêu "không ngon bằng mẹ làm"

Bữa sáng luôn được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt với trẻ nhỏ, là nguồn năng lượng giúp các bé bắt đầu một ngày học tập và vui chơi hiệu quả. Thế nhưng, không ít bà mẹ gặp khó khăn khi chuẩn bị bữa sáng cho con vì quỹ thời gian eo hẹp hoặc các bé thường lười ăn do món ăn không hấp dẫn, thiếu đa dạng. Thế nhưng, việc tạo ra những bữa sáng ngon miệng, hấp dẫn và nhanh gọn trở thành một thách thức không nhỏ với nhiều gia đình.

Tổ ấm nhỏ của chị Hương

Buổi sáng của chị Thu Hương, một bà mẹ 4 con tại Hà Nội, luôn bắt đầu trong không khí đầy năng lượng và tiếng cười rộn rã của các con. Giữa nhịp sống hối hả, bữa sáng trở thành khoảnh khắc đặc biệt, nơi cả gia đình quây quần bên mâm cơm đong đầy yêu thương. Đó cũng chính là nguồn động lực để chị dậy sớm vào bếp, chuẩn bị những món ăn ngon lành và trọn vẹn cho các măng non, mang đến một khởi đầu tràn đầy niềm vui và hứng khởi cho cả ngày mới.

Món nào cũng ngon và rực rỡ sắc màu

Các món đủ dinh dưỡng cho bữa sáng

Nhìn các bữa ăn ai cũng ngưỡng mộ

"Âm thanh nào đã đánh thức các mẹ mỗi buổi sáng thế ạ? Với một bà mẹ 4 con như mình thì âm thanh tạo động lực lớn nhất để vào bếp mỗi sáng chính là “mẹ ơi, sáng nay bọn con được ăn gì thế?”; “Mẹ ơi món này ngon đỉnh luôn” của 4 bạn nhỏ. Mời các mẹ cùng ngó bữa sáng của các măng non nhà mình nhé", chị Hương tâm sự.

Mỗi ngày, chị Hương đều dành thời gian chuẩn bị một món ăn sáng riêng biệt, gần như suốt cả tháng hiếm khi nào món trùng lặp. Mâm cơm sáng của gia đình chị phong phú với đủ loại bún, phở, miến được biến tấu đa dạng, vừa ngon miệng vừa bắt mắt.

Gần như cả tháng không trùng món nào

Có mẹ đảm đang thế này, các con của chị Hương hẳn rất hạnh phúc

Nào là phở bò, canh cá rô đồng, bún bò Huế, bún bề bề, bún thang, bún ngan măng, bún hải sản, bún trộn thịt nướng, bún ngan trộn, bánh canh, bún bò trộn, bún ốc, cơm nắm, phở gà, bún sườn mọc... Thực đơn đa dạng tới nỗi hội chị em phải xuýt xoa sao mẹ 4 con có thể khéo tay tới như vậy.

Những món ăn được chị chăm chút kỹ lưỡng khiến các bé không chỉ hào hứng khi thưởng thức mà còn nhận xét ngon hơn cả ngoài hàng. Có mẹ như chị Hương, bữa sáng không còn là nỗi lo, mà trở thành niềm vui sáng mỗi ngày cho cả gia đình.

Hi vọng thực đơn chị Hương đưa ra sẽ là gợi ý cho các mẹ muốn nấu những món thật ngon cho các con vào bữa sáng nhé.