Israel đã ném bom một số khu vực ở phía tây Iran để hỗ trợ các lực lượng dân quân người Kurd ở Iran, những người hy vọng lợi dụng cuộc chiến tranh Mỹ - Israel chống Iran để chiếm các thị trấn gần biên giới, Reuters tiết lộ, dẫn 3 nguồn thạo tin.

Cụ thể, Israel đã tiến hành các cuộc đàm phán riêng với các nhóm phiến quân người Kurd ở Iran đóng tại khu vực tự trị Kurdistan của Iraq trong khoảng một năm, hai nguồn tin người Kurd ở Iran cho biết, trong khi một nguồn tin của Israel nói rằng các cuộc đàm phán đã "kéo dài".

Chính phủ Israel và quân đội Israel không trả lời các yêu cầu bình luận.

Mục tiêu ban đầu của các phe phái người Kurd là chiếm lãnh thổ của Iran dọc biên giới, 3 nguồn tin này hay. Một trong những nguồn tin người Kurd cho biết mục tiêu của họ là chiếm các thị trấn Oshnavieh và Piranshahr, cùng một số thị trấn khác.

Các nguồn tin này cho biết hàng nghìn chiến binh đang tập trung ở phía biên giới Iraq và chuẩn bị phát động một cuộc tấn công trong vòng một tuần. Các ước tính độc lập cho rằng tổng quân số của các lực lượng người Kurds này vào khoảng 5.000 - 8.000 người.

Theo các nguồn tin người Kurd, lực lượng này chỉ sở hữu vũ khí hạng nhẹ.

Nguồn tin của Israel cho biết Israel hy vọng việc này có thể làm suy yếu sự kiểm soát của Iran đối với các vùng nội địa và làm phân tán Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Cuối tháng trước, một liên minh bao gồm Đảng Cuộc sống Tự do Kurdistan (PJAK), Đảng Dân chủ Kurdistan thuộc Iran (PDKI) và Đảng Tự do Kurdistan (PAK) đã được thành lập.

Iran đã tấn công các nhóm vũ trang người Kurd bên trong Iraq, cùng với các căn cứ của Mỹ trong khu vực, và hôm thứ Sáu đã cảnh báo lực lượng Kurd ở Iraq rằng họ sẽ trả đũa bất kỳ việc triển khai lực lượng thù địch nào ở biên giới.

Ba nguồn tin cho biết người Kurd ở Iran đã cung cấp thông tin tình báo về mục tiêu ở các khu vực biên giới cho Mỹ và Israel.

Israel đã duy trì các mối quan hệ quân sự, tình báo và kinh doanh kín đáo với nhiều nhóm người Kurd khác nhau kể từ những năm 1960.