Mỗi khi về Hàn, Son Heung Min lại dính tin đồn hẹn hò: Từ Jisoo Blackpink đến Kim Go Eun

Được biết, tin đồn hẹn hò giữa Son Heung Min và Kim Go Eun đã rộ lên trên Twitter gần đây. Cả hai bị nghi ngờ thực hiện Lovestagram bằng tài khoản Instagram riêng tư. Nguyên nhân là do tài khoản Instagram chính thức của Kim Go Eun đã theo dõi tài khoản cá nhân của Son Heung Min. Ngoài ra, tài khoản Instagram chính thức của Son Heung Min đã thả tim ảnh họa báo của Kim Go Eun.

Kim Go Eun và Son Heung Min bị nghi ngờ thực hiện Lovestagram

Tuy nhiên, công ty quản lý của Kim Go Eun, BH Entertainment đã phủ nhận: "Tin đồn hẹn hò của Kim Go Eun và Son Heung Min là vô căn cứ". Công ty cho biết thêm: "Họ chưa bao giờ gặp nhau. Kim Go Eun ủng hộ Son Heung Min, một thành viên của đội tuyển quốc gia, với tư cách là một công dân."

Và đây không phải là lần đầu tiên Son Heung Min vướng tin đồn hẹn hò với các sao nữ.

Tin đồn tình cảm đầu tiên của cầu thủ sinh năm 1992 bắt đầu từ năm 2014. Vào thời điểm đó, Son Heung Min bị bắt gặp đi hẹn hò với Min Ah, cựu thành viên của Girl's Day.

Min Ah và Son Heung Min từng bị bắt gặp hẹn hò

Vào thời điểm đó, công ty quản lý của Min Ah giải thích rằng: "Họ đã gặp nhau khoảng hai lần và có cảm tình tốt đẹp". Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, hai người đã chia tay do cả hai quá bận rộn.

Năm 2015, cầu thủ người Hàn lại bị đồn hẹn hò với nữ diễn viên Han Yeon Soo.

Nhan sắc xinh đẹp của bạn gái tin đồn Son Heung Min

Cùng năm đó, anh vướng tin đồn hẹn hò lần thứ ba sau khi bị bắt gặp đi với Yoo So Young, cựu thành viên After School.

Phía Yoo So Young ngay lập tức thừa nhận cô đang hẹn hò với Son Heung Min nhưng phía Son Heung Min lại phủ nhận "không phải của nhau" khiến dư luận hoang mang

Và đó không phải là tất cả. Năm ngoái, tin đồn hẹn hò lần thứ 4 của Son Heung Min rộ lên. Đó là với chị cả Blackpink - Jisoo. Bằng chứng là cả hai đã xuất phát từ Pháp và trở về Hàn Quốc thông qua sân bay quốc tế Incheon cùng một lúc.

Nghi vấn tình cảm của cặp sao xuất hiện vào năm 2022

Tuy nhiên, công ty quản lý của Jisoo ngay lập tức cho biết: "Tất cả những tin đồn hẹn hò liên quan đến Jisoo đều là vô căn cứ". Cách YG Entertainment nhanh chóng phủ nhận tin đồn khiến fan nghi ngờ tính chính xác của thông tin. Trên thực tế, YG thường tuyên bố không thể xác minh vì đó là đời sống cá nhân của nghệ sĩ.

Thậm chí, đích thân chính chủ của tin tồn cũng lên tiếng: "Tôi thậm chí không thân thiết với Son Heung Min" - Ji Soo khẳng định.