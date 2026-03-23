Mời hộ kinh doanh, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng 'Chuyển động số'

Giải thưởng Chuyển động số nhằm tôn vinh và lan toả các mô hình kinh doanh tiêu biểu trong kỷ nguyên số, với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 100 triệu đồng, do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức, nằm trong khuôn khổ của dự án Cùng hộ kinh doanh lên doanh nghiệp số.

Ba hạng mục giải thưởng

Việt Nam hiện có hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, trở thành một lực lượng nòng cốt đóng góp lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong "cơn lốc" chuyển đổi số, không ít hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn còn loay hoay với bài toán: Bắt đầu từ đâu? Làm sao để hiệu quả?

Thực tế cho thấy, nhiều hộ kinh doanh đã rất nhạy bén khi ứng dụng phần mềm quản lý, triển khai hóa đơn điện tử, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử hay các nền tảng mạng xã hội.

Những nỗ lực tự thân đó không chỉ giúp họ trụ vững mà còn tạo đà để chuyển mình thành các doanh nghiệp chuyên nghiệp. Giải thưởng "Chuyển động số" ra đời chính là để ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những mô hình điển hình như thế.

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ dự án "Cùng hộ kinh doanh lên doanh nghiệp số", với mục tiêu đồng hành với các hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ trong quá trình chuyển đổi phương thức vận hành, thích ứng với xu thế số hóa trong sản xuất, quản trị và kinh doanh trực tuyến.

Điểm đặc biệt của giải thưởng chính là sự đa dạng trong đối tượng tham gia. Dù bạn là một hộ kinh doanh cá thể đang chập chững dùng phần mềm quản lý, một hợp tác xã ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hay một doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đã vận hành hoàn toàn trên nền tảng số, bạn đều có cơ hội được vinh danh.

Giải thưởng gồm 3 hạng mục chính, cụ thể:

Hạng mục "Nhà sản xuất tiên phong đổi mới" nhằm tôn vinh các cơ sở sản xuất, chế biến hoặc cung ứng sản phẩm đã ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất, từ tự động hóa, kiểm soát chất lượng đến truy xuất nguồn gốc.

Hạng mục "Mô hình vận hành số hiện đại" nhằm ghi nhận các hộ kinh doanh, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nhỏ đã từng bước số hóa quy trình quản trị và vận hành.

Hạng mục "Ngôi sao bán hàng số" hướng đến các cá nhân, hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ tận dụng hiệu quả các nền tảng trực tuyến để phát triển thị trường.

Cơ hội nhận gói hỗ trợ công nghệ

Bên cạnh giá trị tôn vinh, các mô hình tham gia còn có cơ hội được truyền thông, quảng bá trên các nền tảng của Báo Tuổi Trẻ; đồng thời tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng số và kết nối với các chuyên gia, nền tảng công nghệ nhằm mở rộng cơ hội phát triển trong môi trường kinh doanh số.

Mỗi hạng mục giải thưởng sẽ trao một giải nhất trị giá lên tới 10 triệu đồng, kỷ niệm chương chứng nhận của Báo Tuổi Trẻ và Sở Công Thương TP.HCM. Tổng giá trị giải thưởng gồm hiện kim và các khóa học về chuyển đổi số trên nền tảng Tuổi Trẻ E-Learning, với Tổng giá trị lên tới gần 100 triệu đồng

Song song với giải thưởng, ban tổ chức cũng triển khai các hoạt động đồng hành như các chương trình tương tác: Lên số, Lên đời với các chuyên đề về hóa đơn điện tử, thanh toán số, bán hàng trực tuyến; tặng gói dùng thử phần mềm quản lý bán hàng…, nhằm hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong quá trình chuyển đổi số.