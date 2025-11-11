Tạp chí Military Watch (MW) cho biết, kế hoạch của Nga nhằm bán 48 máy bay chiến đấu Su-35 và tên lửa R-37M cho Iran có thể đe dọa đến ý định của Israel và phương Tây, liên quan đến triển vọng của Tehran.

Theo ghi nhận, quân nhân Iran đã bắt đầu huấn luyện vận hành Su-35 tại Nga, và Tehran đang trình diễn các bước chuẩn bị để tiếp nhận máy bay. "Có thông tin cho rằng các chiến đấu cơ này có thể được đưa vào sử dụng tại Iran trong vòng 6 tháng tới", tạp chí MW cho biết.

Các nhà phân tích lưu ý rằng 48 máy bay Su-35 sẽ đủ để thay thế khoảng 15% phi đội tiêm kích chiến thuật cũ kỹ của nước này, phần lớn trong đó là phi cơ do Mỹ chế tạo.

Tạp chí MW khẳng định rằng "những vấn đề dai dẳng với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của phương Tây, điển hình như F-35 - chỉ được Không quân Israel vận hành với số lượng nhỏ, cùng với việc Tel Aviv phụ thuộc vào các biến thể cũ, gồm tiêm kích thế hệ thứ tư như F-15 và F-16, khiến việc triển khai Su-35 có khả năng trở thành một bước phát triển rất quan trọng đối với sự cân bằng sức mạnh không quân giữa hai nước".

Bài báo viết rằng vũ khí mà Su-35 của Iran sẽ nhận được có thể tác động đáng kể đến cán cân sức mạnh trong khu vực.

"Tên lửa R-37M sẽ cho phép tiêm kích Iran tấn công các mục tiêu xa hơn không phận quốc gia và có thể nâng cao khả năng chiến đấu của Su-35, cho phép chúng khai hỏa từ xa, vượt ra ngoài phạm vi phản công của đối phương", MW khẳng định.

Israel lo ngại khi Iran mua số lượng lớn tiêm kích Su-35 cùng tên lửa R-37M từ Nga.

Vào tháng 9, bà Maya Carlin - một chuyên gia viết bài cho tạp chí National Interest (NI) của Mỹ, lưu ý rằng Algeria sẽ được hưởng lợi từ việc mua máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 do Nga sản xuất.

Vào tháng 8, MW tuyên bố rằng kinh nghiệm từ các chiến dịch quân sự gần đây cho thấy tiêm kích J-10C thế hệ thứ tư của Trung Quốc vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh của Nga là Su-35.

Đáng chú ở chỗ cả Su-34 và J-10C đều đang được giới chức quân sự Tehran "để ý" như một sự bổ sung trong tương lai.