Mối đe dọa gia tăng, Israel mở rộng sản xuất tên lửa Arrow-3

Mối đe dọa tên lửa đạn đạo đối với Israel, đặc biệt là từ phong trào Houthi ở Yemen, đã tăng đáng kể. Các cuộc tấn công gần đây liên quan đến tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào lãnh thổ Israel, bao gồm cả các khu vực đô thị. Những sự cố này đã gây ra thương tích và thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Mô hình Arrow-3 đánh chặn tên lửa. Ảnh: IAI.

Để đáp trả, Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của Houthi và kêu gọi cộng đồng quốc tế coi Houthi là một tổ chức khủng bố. Israel cũng đã chỉ ra các biện pháp tiềm năng để nhắm vào giới lãnh đạo Houthi, nhấn mạnh mối liên hệ giữa các cuộc tấn công này và động lực khu vực rộng lớn hơn liên quan đến sự hỗ trợ của Iran cho các nhóm đồng minh.

Chiến tranh nổ ra vào ngày 7/10/2023, khi nhóm Palestine Hamas dẫn đầu một cuộc tấn công tàn khốc vào Israel khiến 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là thường dân. Trong năm qua Houthi đã phóng hơn 200 tên lửa và 170 máy bay không người lái vào Israel. Theo IDF, phần lớn không đến được Israel hoặc bị quân đội và các đồng minh Israel trong khu vực chặn lại.

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc chiến chống lại Hamas, Mỹ đã giữ lại một lô bom hạng nặng trong khi Vương quốc Anh tạm dừng hàng chục giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel, với lý do lo ngại về mặt nhân đạo về cách sử dụng đạn dược. Đức đã ngừng chấp thuận xuất khẩu vũ khí chiến tranh mới sang Israel vì nước này đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý đối với các lô hàng.

Đơn đặt hàng mua thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không tầm xa được đưa ra sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel trong những ngày gần đây.

Quân đội Israel đã sử dụng Arrow 3 nhiều lần để chống lại các cuộc tấn công của Houthi, Iran và chống lại các cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào Israel vào tháng 4 và tháng 10/2024 và tỷ lệ đánh chặn thành công cao đáng kể đã được chứng minh.

Thủ tướng Israel đã nhấn mạnh rằng Israel cần giảm sự phụ thuộc vào thiết bị quân sự nhập khẩu. Thỏa thuận trên nhằm mục đích giải quyết các mối đe dọa tên lửa gia tăng, đặc biệt là từ phong trào Houthi ở Yemen, bằng cách bổ sung và mở rộng kho dự trữ hiện có của các hệ thống Arrow 3. Các sự kiện gần đây, chẳng hạn như các vụ phóng tên lửa nhắm vào Eilat và Dan Bloc, cho thấy ý nghĩa của hệ thống Arrow 3.

Lễ ký kết được tiến hành tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv, với sự tham gia của các quan chức cấp cao. Giá trị cụ thể của hợp đồng do Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel (IMDO) ấn định và điều khoản tài chính chính xác, số lượng tên lửa đánh chặn sẽ được chuyển giao vẫn chưa được tiết lộ, với lý do lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, mỗi tên lửa đánh chặn ước tính có giá khoảng 4 triệu USD.

Mạng phòng không của Israel bao gồm Iron Dome tầm ngắn, David's Sling tầm trung và Arrow tầm xa, hoàn toàn do trong nước sản xuất mặc dù được phát triển với sự hỗ trợ tài chính của Mỹ từ những năm 1980. Chương trình Arrow, do Ban Hệ thống Tên lửa và Không gian của IAI khởi xướng vào năm 1986, đã đi vào hoạt động vào năm 2000. Chương trình bao gồm hai tên lửa đánh chặn chính: Arrow-2, để đánh chặn giai đoạn trong khí quyển và Arrow 3, được thiết kế để tấn công các mối đe dọa trong giai đoạn ngoài khí quyển, đặc biệt quan trọng khi đối phó với những tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân, sinh học hoặc hóa học.

Arrow 3 được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, bên ngoài bầu khí quyển của Trái Đất. Hệ thống tên lửa Arrow là một tài sản phòng thủ quan trọng và là minh chứng cho sức mạnh công nghệ và công nghiệp của Israel. Hệ thống này có động cơ hai tầng, một đầu dò cung cấp phạm vi phủ sóng bán cầu và điều hướng lực đẩy để có khả năng cơ động. Hệ thống hoạt động với phạm vi tối đa là 2.400 km và có thể tấn công các mối đe dọa ở độ cao vượt quá 100 km.

Arrow 3 chủ yếu nhằm mục đích chống lại nhiều loại tên lửa đạn đạo, bao gồm cả những loại vũ khí tầm xa có sức hủy diệt lớn nhất, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Sử dụng công nghệ bắn-tiêu diệt, hệ thống có thể đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo trong vòng 30 giây. Hệ thống được phóng từ các hầm ngầm kiên cố và có khả năng triển khai vào không gian - khả năng chống vệ tinh. Kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2017, hệ thống Arrow 3 đã được sử dụng trong nhiều tình huống.

Lần đầu tiên sử dụng là vào ngày 9/11/2023, khi hệ thống đánh chặn một tên lửa của Houthi gần Eilat. Trong cuộc xung đột Iran-Israel năm 2024 và cuộc khủng hoảng Biển Đỏ, hệ thống này đã đánh chặn nhiều tên lửa Houthi, bao gồm cả những tên lửa được phóng vào ngày 14/9 và ngày 28/9/2024. Thiết kế của hệ thống cho phép nó xử lý các loạt hơn 5 tên lửa trong một khoảng thời gian giao tranh ngắn.

Theo Sáng kiến Sky Shield của châu Âu, Đức sẽ mua hệ thống này như một phần của gói mua sắm trị giá 3,5 tỷ USD được Đức phê duyệt vào tháng 6/2023 và Mỹ vào tháng 8/2023. Hệ thống sẽ hoạt động ở Đức vào năm 2025. Phi vụ này là lần mua sắm quốc phòng lớn nhất trong lịch sử của Israel. Khi Đức lựa chọn Arrow 3 do Israel sản xuất thay vì THAAD, nhiều chuyên gia phương Tây đã đặt câu hỏi về quyết định này, trích dẫn hiệu quả chiến đấu và khả năng đã được chứng minh của THAAD.

Tuy nhiên, hai hệ thống được thiết kế với trọng tâm hoạt động khác nhau. Trong khi THAAD chuyên về phòng thủ giai đoạn cuối chống lại tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung, Arrow 3 được tối ưu hóa để đánh chặn tên lửa tầm xa bên ngoài bầu khí quyển của Trái đất. Ngoài ra, năm 2021, Azerbaijan cũng đánh giá cao hệ thống Arrow 3 và là một đối tượng mua tiềm năng trong giai đoạn căng thẳng gia tăng với Iran.

Arrow 3, loại tên lửa đã được sử dụng nhiều lần trong 14 tháng chiến tranh vừa qua để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa vào quốc gia này. Thỏa thuận trị giá nhiều tỷ shekel là cung cấp thêm nhiều tên lửa đánh chặn đã chứng minh được hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo đang bay tới trong bối cảnh các cuộc tấn công từ Yemen gia tăng.