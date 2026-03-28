Mỗi bước chân của mỹ nhân này đều là một bức tranh thủy mặc: Dung nhan như ngọc, mỹ mạo như hoa

Chiêu Dương |

Sự xuất hiện của cô tại sự kiện mới đây làm lu mờ tất cả minh tinh khác.

Tối 27/3, hàng chục nghệ sĩ đã tham dự sự kiện Red Gala do nền tảng Tiểu Hồng Thư tổ chức trong đó có cả những cái tên thu hút như Ngu Thư Hân, Trần Nghiên Hy,... Tuy nhiên, tất cả đều bị lấn át bởi vẻ đẹp của Âu Dương Na Na.

Xuất hiện tại sự kiện, Âu Dương Na Na mặc trang phục xường xám cách tân khoe vóc dáng yêu kiều, tấm lưng thon gọn. Nữ diễn viên không chỉ thể hiện nét duyên dáng với mái tóc tết một bên cài hoa, cô còn khiến khán giả trầm trồ với màn kết hợp mũ truyền thống mang lại nét cổ đại phóng khoáng.

Âu Dương Na Na khiến khán giả sửng sốt với nhan sắc tựa nữ hiệp khách giang hồ

Mỗi bức hình của cô đều như bức tranh thủy mặc

Tạo hình của Âu Dương Na Na nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. "Cô ấy trông như bước ra từ một bức tranh. Vẻ đẹp của Âu Dương Na Na gần như không có thật", "Âu Dương Na Na - nữ thần thảm đỏ - lần nào cũng thể hiện rất phù hợp với chủ đề của sự kiện và tỏa sáng giữa hàng trăm minh tinh", "Tôi không biết phải khen ngợi như thế nào nữa", "Vẻ đẹp khiến tôi choáng váng", "Cô ấy xinh đẹp đến nỗi làm say đắm lòng người", "Với gu thẩm mỹ và ý tưởng độc đáo, Âu Dương Na Na một lần nữa chiến thắng trên thảm đỏ", "Thoạt nhìn, cô ấy là một thiếu nữ dịu dàng với những bông hoa cài trên tóc; sau đó, cô ấy xuất hiện như một người phụ nữ hào hiệp với chiếc mũ rơm, dạo bước giữa núi non sông nước", "Tự mỗi bước chân đều là một bức tranh thủy mặc"...

Âu Dương Na Na được đánh giá có gu thẩm mỹ cao, luôn lựa chọn được các bộ trang phục sáng tạo, đẹp nổi bật

Bên cạnh đó không thể không nói đến ưu thế ngoại hình của nữ diễn viên

Một lần nữa, Âu Dương Na Na trở thành tâm điểm của sự kiện

Âu Dương Na Na sinh năm 2000, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và có danh tiếng cao tại Đài Loan, Trung Quốc. Để nói về xuất thân của cô, nữ diễn viên được các tiền bối gạo cội như Lâm Thanh Hà, Thành Long, Trần Khải Ca, Trần Hồng, MC quốc dân Hà Cảnh coi như con cháu trong nhà. Với tài năng âm nhạc thiên bẩm, Âu Dương Na Na còn được mệnh danh là "Công chúa Cello".

Thời điểm mới nổi tiếng, Âu Dương Na Na có hình tượng như tiểu thư bước ra từ gia tộc quyền thế, vừa xinh đẹp lại tài năng, được nâng niu không khác gì công chúa showbiz. Năm 2019, Na Na vinh dự lọt vào danh sách "30 vị tinh anh dưới 30 tuổi" (Những người dưới 30 tuổi có ảnh hưởng tầm châu Á) của tạp chí Forbes lần 4.

Bên cạnh đó, Âu Dương Na Na cũng dễ dàng được đóng vai chính trong các phim điện ảnh của đạo diễn tài danh như Trần Khải Ca, Trần Tư Thành, bạn diễn đều là thiếu niên tài tuấn như Lưu Hạo Nhiên, Trần Phi Vũ... Không những vậy, Âu Dương Na Na còn không gặp phải tình trạng trưởng thành kém sắc hơn lúc nhỏ. Cô thậm chí còn không có giai đoạn nào xấu trong cuộc đời.

Âu Dương Na Na được các blogger thời trang khen ngợi hết lời

Một vài hình ảnh khác trong bộ ảnh của Âu Dương Na Na

"Ông hoàng nhạc sến" đình đám Việt Nam U60 chưa lấy vợ nhưng đã có 3 con, ở biệt thự dát vàng

Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ 1 giờ trước khi xảy ra vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam

Một tài xế điên cuồng đập đầu vào xe ô tô của đối phương sau trận cãi vã

Khung cảnh đầy kinh ngạc tại công trình tầm cỡ thế giới ở Việt Nam, chuẩn bị đón hàng loạt VVIP

Giây phút kịch tính lực lượng chức năng bao vây xe ô tô vận chuyển ma túy số lượng 'khủng'

Geely EX5 vừa ra mắt Việt Nam: Trang bị “nhỉnh” hơn CX-5, Tucson, có ADAS và hybrid

Vụ nữ sinh tử vong sau TNGT ở Vĩnh Long: Cú “lật hồ sơ” dẫn tới việc bắt cựu Phó Thủ trưởng CSĐT

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng: Tấm thép hàng chục tấn đổ ập vào cabin, tài xế xe chở rác tử vong

