Mới bán được vài hôm, smartphone đầu tiên của HMD đã dính phốt "treo đầu dê, bán thịt chó"

Cách đây vài ngày, HMD đã chính thức tung ra bộ ba smartphone Pulse, Pulse+ và Pulse Pro. Đây là những mẫu smartphone đầu tiên mang tên thương hiệu HMD, thay vì Nokia mà HMD đã sử dụng trong suốt hơn 7 năm qua.

Thế nhưng, màn ra mắt của Pulse series đã không thuận lợi như những gì HMD kỳ vọng. Chỉ vài ngày sau khi bán ra, HMD đã phải lên tiếng xin lỗi vì thiết bị thật không giống như những gì hãng này quảng cáo.

HMD Pulse Pro

Cụ thể, hình ảnh quảng cáo ban đầu của Pulse Pro cho thấy chiếc điện thoại này sở hữu viền bezel mỏng đều ở cả bốn cạnh. Tuy nhiên, nhiều người dùng sau khi mua máy đã phản ánh rằng viền bezel dưới màn hình (cằm) của máy thực tế dày hơn so với hình ảnh quảng cáo. Ngoài ra, lỗ khoét camera selfie cũng to hơn nhiều so với ảnh render.

Hình ảnh thực tế của HMD Pulse Pro (phải) cho thấy viền dày hơn đáng kể so với ảnh render

Trước những phản hồi này, HMD Global đã chính thức lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội. Theo Giám đốc Marketing Lars Silberbauer của HMD Global, công ty "không cố ý mô tả thiết bị theo một cách khác" và đã sửa đổi hình ảnh render sai lệch của Pulse Pro.

Được biết, Pulse Pro là phiên bản cao cấp nhất trong dòng Pulse series với màn hình HD+ 6.6 inch, tần số quét 90Hz. Máy sở hữu camera sau kép gồm camera chính 50MP và camera macro 2MP, trong khi camera selfie có độ phân giải 50MP.

Hình ảnh render mới của HMD Pulse Pro

Về cấu hình, Pulse Pro được trang bị chip Unisoc T606, đi kèm 6GB RAM và 128GB dung lượng lưu trữ, có thể mở rộng tối đa 256GB qua thẻ nhớ microSD. Máy sở hữu viên pin 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 20W và chạy Android 14 khi xuất xưởng. Pulse Pro có ba màu sắc để lựa chọn là Xanh băng hà, Tím hoàng hôn và Đen, giá bán 180 Euro (khoảng 4.8 triệu đồng).

Ngoài Pulse Pro, HMD Global còn ra mắt thêm hai phiên bản khác trong dòng Pulse series là Pulse Plus và Pulse. Cả hai đều sở hữu màn hình 6.6 inch HD+, tần số quét 90Hz nhưng camera selfie của Pulse Plus chỉ là 8MP và camera sau của Pulse chỉ là 13MP. Pulse Plus có giá bán 160 Euro (khoảng 4.3 triệu đồng), trong khi Pulse có giá bán 140 Euro (khoảng 3.8 triệu đồng).