HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

MỚI: 144 chủ xe sau khẩn trương nộp phạt nguội theo đúng quy định

Phương Anh |

Theo thông tin từ công an một số địa phương, thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp chủ phương tiện bị xử lý “phạt nguội” do vi phạm các lỗi phổ biến.

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, tại Thanh Hóa, hệ thống camera giám sát giao thông trong khoảng thời gian từ 24/2 đến 5/3/2026 đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, các lỗi phổ biến gồm không thắt dây an toàn và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Danh sách vi phạm bao gồm:

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Ninh Bình, khi trong giai đoạn từ 11/3 đến 20/3/2026, lực lượng chức năng phát hiện nhiều chủ xe vi phạm lỗi không thắt dây an toàn thông qua hệ thống giám sát tự động.

Danh sách bao gồm:

Tại Cao Bằng, từ ngày 26/3 đến 1/4, camera giao thông ghi nhận 11 trường hợp vi phạm, bao gồm chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ tại một số tuyến đường, nút giao quan trọng. Trong đó có 8 phương tiện là xe máy, xe máy điện và 3 ô tô, đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Cụ thể bao gồm các chủ xe sau:

Trong khi đó, tại Hưng Yên, từ 30/3 đến 5/4, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 25 trường hợp vi phạm. Cụ thể, có 5 trường hợp không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và 20 trường hợp vi phạm tốc độ, phần lớn là ô tô.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không thắt dây an toàn bị xử phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Đối với người điều khiển ô tô sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, mức phạt từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng, kèm theo việc trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn, mức xử phạt có thể tăng lên 20.000.000 đến 22.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phương Anh (Tổng hợp)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

01:01
Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

01:25
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại