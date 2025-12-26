HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Móc nối hải quan, buôn lậu dầu trị giá gần 35 tỉ đồng: Ông chủ Saigon Transco lĩnh án nặng

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI |

Ông chủ Công ty Saigon Transco đã tổ chức buôn lậu hơn 1,7 triệu lít dầu, trị giá gần 35 tỉ đồng.

Chiều 26-12, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm vụ án buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại TP HCM và Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA (Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ).

Theo HĐXX, lợi dụng chính sách cho phép bán xăng dầu tạm nhập – tái xuất cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa đã tổ chức thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Saigon Transco, chỉ đạo nhân viên mua lại trái phép xăng dầu thuộc diện tạm nhập – tái xuất, sau đó đưa vào nội địa tiêu thụ trái phép, không khai báo hải quan để thu lợi bất chính.

Móc nối hải quan, buôn lậu dầu trị giá gần 35 tỉ đồng: Ông chủ Saigon Transco lĩnh án nặng - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Để hành vi này diễn ra trót lọt, Hòa còn móc nối, thỏa thuận chi tiền cho một số công chức hải quan tại các chi cục liên quan nhằm buông lỏng giám sát, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, tạo điều kiện cho các tàu chứa dầu buôn lậu nhập khẩu trái phép.

HĐXX xác định Lê Tấn Hòa là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Saigon Transco (dù giao Lê Văn Phước đứng tên giám đốc), chỉ đạo thực hiện hành vi buôn lậu đối với 90 chuyến cấp dầu, với tổng số 1,717 triệu lít dầu (tương đương hơn 1.523 tấn), trị giá hơn 34,7 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 4,76 tỉ đồng.

Về hình phạt, HĐXX tuyên phạt Lê Tấn Hòa 13 năm tù về tội "Buôn lậu".

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 12 năm tù, tùy vai trò và mức độ tham gia, trong đó nhiều bị cáo lãnh án từ 6 đến 10 năm tù về các tội "Buôn lậu", "Nhận hối lộ".

