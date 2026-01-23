HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
MobiFone thông báo đến tất cả người dùng thay đổi sắp diễn ra từ ngày 1/3

Anh Nhi |

MobiFone cho biết sẽ ngừng thu cước tại địa chỉ khách hàng từ ngày 1/3/2026.

- Ảnh 1.

Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Tổng công ty Viễn thông MobiFone thông báo sẽ chuyển đổi phương thức thanh toán cước viễn thông, theo hướng tăng cường các hình thức thanh toán trực tuyến.

Theo đó, kể từ ngày 1/3/2026, MobiFone chính thức ngừng hình thức thu cước tại địa chỉ khách hàng. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh các phương thức thanh toán cước trực tuyến nhằm mang lại trải nghiệm hiện đại, an toàn và nhanh chóng cho người sử dụng dịch vụ.

Trong quá trình triển khai, MobiFone cam kết đồng hành, hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng từng bước để việc chuyển đổi phương thức thanh toán diễn ra thuận tiện, không làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trên các kênh chính thức của MobiFone hoặc liên hệ tổng đài để được tư vấn và hỗ trợ.

