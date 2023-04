"Mỏ vàng" của Tập đoàn Vingroup

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 38.963 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản là "mỏ vàng" chính của tập đoàn khi mang về hơn 28.822 tỷ đồng.

Các lĩnh vực cho thuê bất động sản đầu tư mang lại 2.165 tỷ đồng, cao hơn mức 1.470 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí mang về cho công ty 2.018 tỷ đồng. Y tế và giáo dục đều ghi nhận tăng trưởng tốt, đạt lần lượt 997 tỷ đồng và 1.341 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động sản xuất và doanh thu khác của VIC trong quý 1 giảm mạnh, lần lượt giảm 47% và 51% so với cùng kỳ năm ngoái, mang về 1.773 và 1.856 tỷ đồng.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính trong quý 1 năm nay đạt 50.271 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng mang về hơn 10.066 tỷ đồng cho Vingroup, giảm nhẹ so với mức 10.737 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn bán hàng trong quý tăng mạnh, từ mức 18.023 tỷ đồng của năm 2022 lên 34.528 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng tăng hơn 1.000 tỷ đồng, lên mức 3.795 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1 của công ty đạt 4.264 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2022. Lãi sau thuế đạt 589 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Đây vẫn là mức lợi nhuận sau thuế cao nhất mà doanh nghiệp này ghi nhận được kể từ quý 2/2021 đến nay.

Nhìn chung, trong quý 1 vừa qua, các mảng kinh doanh của Vingroup đều ghi nhận tăng trưởng tốt. Về bán lẻ, Vincom Retail đạt 1.943 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại ghi nhận doanh thu 1.913 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022. Vincom Retail ghi nhận 1.024 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 1, tăng 171% so với cùng kỳ năm trước và 23% so với Quý 4/2022.

Về bất động sản, Vinhomes đạt tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế 11.923 tỷ đồng, tăng 152% và hoàn thành 40% kế hoạch năm. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong quý I đạt 2.737 đồng.

Với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, tổng số đêm phòng bán quý 1 của Vinpearl đã đạt gần 296.000 phòng, tăng 58%.

Trong hoạt động công nghệ - công nghiệp, VinFast đã bàn giao xe VF 8 City Edition tại thị trường Bắc Mỹ và bàn giao các mẫu xe VF 9, VF 5 tại thị trường Việt Nam.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản đạt 596.877 tỷ đồng, tăng 3,4% so với 31/12/2022. Phần lớn tài sản của tập đoàn này vẫn đang nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn (149.223 tỷ đồng); tài sản cố định (135.367 tỷ); tài sản dở dang dài hạn (100.099 tỷ) và hàng tồn kho (91.911 tỷ đồng)…

Hàng tồn kho giảm từ mức 98.588 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 91.911 tỷ đồng thời điểm cuối tháng 3.