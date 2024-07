"Mỏ vàng" có thể mang về cho Việt Nam 840.000 tỷ đồng mỗi năm: Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa bùng nổ khó tin

*Ngành du lịch Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 đạt thành tựu lớn.

*Doanh thu du lịch cả nước 6 tháng qua đạt 356.400 tỷ đồng.

*các địa phương Hà Nội, TP. HCM, Khánh Hòa ghi nhận doanh thu khủng.

Du lịch thắng lớn nửa đầu năm

Năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỷ đồng.

Kết quả, trong nửa đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Về doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống toàn ngành ước tăng 15,2%; doanh thu từ lữ hành tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 356.400 tỷ đồng.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 25,2%; Đà Nẵng tăng 22,2%; Hải Phòng tăng 15,0%; Hà Nội tăng 11,3%; Cần Thơ tăng 11,2%; TP HCM tăng 8,1%...

Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 29.400 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước do các địa phương ngay từ đầu năm đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế.

Mùa cao điểm du lịch quốc tế của Việt Nam từ tháng 10 đến tháng 4 nên cuối năm sẽ là cơ hội cho ngành du lịch tăng tốc bứt phá đạt mục tiêu đề ra.

Nếu như năm 2023 được xem là năm bản lề của du lịch sau đại dịch Covid-19 thì năm 2024 là năm phục hồi, phát triển theo tiêu chí xanh, bền vững. Trong năm 2024, nhiều tỉnh thành xác định xem du lịch là động lực tăng trưởng, tiến đến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sau 6 tháng triển khai, hoạt động du lịch của nhiều địa phương cho thấy những gam màu sáng về lượng khách và doanh thu, khẳng định thương hiệu điểm đến.

Du lịch bùng nổ ở nhiều tỉnh thành

TP.HCM

Theo Sở Du lịch TPHCM, trong 6 tháng năm 2024, khách quốc tế đến TPHCM ước đạt 2.678.275 lượt, tăng 38% so cùng kỳ năm 2023, đạt 44,6% so với kế hoạch năm 2024. Khách du lịch nội địa đến TPHCM 6 tháng năm 2024 ước đạt 17.135.045 lượt, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2023, đạt 45,1% so với kế hoạch năm 2024. Tổng thu du lịch 6 tháng năm 2024 ước đạt 92.643 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 48,8% so với kế hoạch năm 2024.

Ảnh: UBND TP.HCM

Thời gian qua, công tác tổ chức các sự kiện du lịch kết nối với văn hóa tại TP tạo được điểm nhấn với các sự kiện chính như Lễ hội Áo dài TP. HCM, Ngày hội Du lịch TP. HCM, Lễ hội Sông nước TP. HCM,… thu hút sự chú ý của khách trong và ngoài nước, đồng thời kích cầu du lịch nội địa, góp phần thúc đẩy ngành du lịch TP. HCM phát triển; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp TP giới thiệu các sản phẩm du lịch và hoạt động khuyến mãi đến với người dân địa phương và khách du lịch trong nước với các hoạt động phong phú, đa dạng.



Trong 6 tháng cuối năm 2024, TP. HCM dự kiến triển khai phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của TP. HCM đồng thời tích cực thúc đẩy sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, du lịch đường thủy, du lịch y tế, du lịch MICE, nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực, góp phần gia tăng sức hấp dẫn điểm đến TP.

Hà Nội

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho hay, trong tháng 6/2024, ngành du lịch Thủ đô đã đón gần 2,5 triệu lượt khách, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, du lịch Hà Nội đón hơn 14 triệu lượt khách, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 3,14 triệu lượt khách, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm 2023; khách du lịch nội địa đạt gần 11 triệu lượt khách, tăng 6 % so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 55.300 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Hồ Gươm Hà Nội. Ảnh: SK & ĐS

Du lịch Hà Nội tiếp tục được Tổ chức Du lịch Thế giới (WTA) đề cử ở hai hạng mục "Điểm đến kỳ nghỉ ngắn ngày tại thành phố hàng đầu châu Á" và "Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á". Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vinh danh Hà Nội ở hạng mục "Điểm đến hàng đầu thế giới 2024" và "Điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới 2024".



Thời gian qua, Hà Nội đã giới thiệu 16 tour đêm đặc sắc, ứng dụng nhiều công nghệ mới như 3D, Mapping, Drone. Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đường sông kết nối các điểm đến du lịch dọc khu vực sông Hồng, sông Đuống.

Khánh Hòa

Theo báo cáo Sở Du lịch Khánh Hòa, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đã đón gần 5,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 88% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 2,4 triệu lượt khách, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ.

Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia… là những thị trường khách quốc tế hàng đầu của du lịch Khánh Hòa. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 26.072 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ.

Ảnh: Bộ VH,TT & DL

Với lợi thế du lịch biển, ngành Du lịch Khánh Hòa đang kỳ vọng sẽ thu hút một lượng khách lớn đến du lịch, nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa trong mùa hè để sớm hoàn thành chỉ tiêu đón 9 triệu lượt khách lưu trú trong năm 2024.



Dự kiến, năm nay Khánh Hòa có thể đón 10 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 4 triệu lượt khách quốc tế (vượt qua lượng khách trước đại dịch Covid-19).

Quảng Ninh

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ninh, tổng thu du lịch trong 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 22.285 tỷ đồng, tăng 34% cùng kỳ.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành dịch vụ du lịch của tỉnh Quảng Ninh tăng 13,85%, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 10,4 triệu lượt, tăng 18% cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 2 triệu lượt, tăng 140% cùng kỳ.

Vịnh Hạ Long - một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam. Ảnh: quangninh.gov.vn

Đặc biệt, Quảng Ninh đón khoảng hơn 40 chuyến tàu biển quốc tế mang theo hàng chục nghìn lượt du khách. Điều này đang khẳng định sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh đối với dòng khách du lịch tàu biển, mở nhiều cơ hội phát triển du lịch tàu biển quanh năm.

Đà Nẵng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, số lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đã đạt mức tăng ấn tượng trên 40% và vượt so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19).

Lĩnh vực du lịch tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, tạo sự tăng trưởng bứt phá cho một số ngành dịch vụ như lưu trú, ăn uống, thương mại vận tải, vui chơi, giải trí...

Ảnh: Bà Nà Hills

Cụ thể, doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng 22,2%; doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 37.000 tỷ đồng, tăng 14,6%...

Đặc biệt, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ trong 6 tháng đầu năm ước đạt 5,1 triệu lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt 2 triệu lượt, tăng 40,3%; khách trong nước đạt 3,1 triệu lượt, tăng 17,7%.

Lào Cai

Theo thống kê, tổng lượng khách đến Lào Cai 6 tháng đầu năm đạt 4.136.719 lượt khách, trong đó: khách quốc tế 431.763 lượt, khách nội địa 3.704.955 lượt) bằng 48,67% so với kế hoạch năm 2024 (8.500.000 lượt), tăng 9.36% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (3.782.577 lượt).

Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 13.500 tỷ đồng, bằng 49,63% so với kế hoạch năm (27.200 tỷ đồng), tăng 24 % so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (10.887 tỷ đồng).

Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

Du lịch Lào Cai trong những tháng đầu năm 2024, tiếp tục được du khách đánh giá là điểm du lịch hấp dẫn, Sa Pa vào Top những 5/7 điểm đến thịnh hành nhất thế giới 2024 do nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor bình chọn.

Thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, tỉnh Lào Cai sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá; tổ chức Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà, Lễ hội hoa hồng và Tình yêu, tổ chức sản phẩm du lịch thể thao mới giải Triathlon tại Bắc Hà; sản phẩm "Sa Pa Thổ Cẩm và Hoa năm 2024"; Tái hiện Chợ tình Sa Pa; Lễ hội Tuyết Sa Pa;…