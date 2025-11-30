Mở trường cho trẻ em nghèo, mỗi năm Chi Bảo chi 2,5 tỷ đồng để làm một điều

Diễn viên Chi Bảo vừa kỷ niệm 15 năm thành lập "Quỹ Hiểu về trái tim". Sau 15 hoạt động, quỹ đã có 3.060 bệnh nhi tim bẩm sinh được hỗ trợ, gần 42.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ cùng nhiều chương trình ý nghĩa khác như: Chương trình Trung thu yêu thương, Xây nhà Nhân ái, Bảo trợ dinh dưỡng, trao học bổng, hỗ trợ thiên tai và dịch bệnh, Talkshow...

Ngoài ra, quỹ còn bảo trợ toàn diện cho các em học sinh của Trường Tiểu học Hiểu về trái tim Đắk Nông. Ngôi trường này do quỹ đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến 45 tỉ đồng và chi phí vận hành mỗi năm khoảng 2,5 tỉ đồng cũng do quỹ của nam diễn viên tài trợ hoàn toàn.

Các em nhỏ trong trường tiểu học của Chi Bảo ở Đắk Nông.

Chi Bảo nói, trường Tiểu học Hiểu về trái tim Đắk Nông là niềm hạnh phúc vô bờ mà anh khó có thể diễn tả bằng lời. "Mở trường tiểu học là cách để tôi thực hiện ước mơ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn không phải nghỉ học giữa chừng", nam diễn viên nói.

Anh tiết lộ, ngôi trường này đang có 3 lớp học với 37 học sinh đều là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Khi đến lớp, các em đều được hỗ trợ đồng phục, sách giáo khoa, bữa ăn trưa, ăn xế đủ dinh dưỡng.

Diễn viên Chi Bảo chia sẻ: "Quỹ Hiểu về trái tim" luôn muốn tạo một môi trường học tập tốt nhất có thể, để các cháu có hoàn cảnh khó khăn không phải bỏ hay nghỉ học, và có cơ hội đến trường như chúng bạn. Chúng tôi không đặt kỳ vọng các cháu đều học giỏi, chỉ mong mỗi ngày, các cháu tiến bộ hơn và học tốt hơn" .

Ngôi trường gồm 3 lớp học với 37 học sinh được chăm lo kỹ lưỡng.

37 học sinh không phải là con số lớn, nhưng mỗi em là một câu chuyện đang dần thay đổi. Có trẻ nhờ được chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ mà cải thiện được chiều cao, cân nặng. Có em ban đầu nhút nhát, nay có thể đầu tự tin đứng trên sân khấu múa hát.

Có em lần đầu được chạm vào máy tính nên rất thích thú. Có em chỉ vì thích đến trường mà tự giác dậy thật sớm mỗi sáng.

Chi Bảo cho biết anh hạnh phúc vì khi có thể mang mô hình trường học tiêu chuẩn đến với các em học sinh thiếu điều kiện. " Và đôi khi, chỉ cần một ngôi trường như vậy thôi, đã đủ để làm thay đổi cả hành trình lớn lên của một đứa trẻ " nam diễn viên nhấn mạnh.