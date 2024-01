Mô tô phân khối lớn va chạm xe máy ở TP Thủ Đức, 2 người tử vong

Tối 27/1, lực lượng chức năng TP Thủ Đức (TP.HCM) thông tin, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên đường song hành xa lộ Hà Nội (phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM), khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đâu, khoảng 18h cùng ngày, anh H.V.T. (21 tuổi, quê tỉnh Bắc Kạn) chạy mô tô trên đường xa lộ Hà Nội, hướng Đại học quốc gia TP.HCM đi ngã tư Thủ Đức.

Hiện trường vụ xe máy đối đầu mô tô phân khối lớn khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Khi cách ngã tư Thủ Đức khoảng 200m thì va chạm với một nam thanh niên đi xe máy tên T.H.Đ. (26 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển. Cú va chạm mạnh, khiến hai người tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 4/7/2023, tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) một thanh niên 16 tuổi cũng lái xe phân khối lớn rồi gây ra tai nạn khiến bản thân và một thai phụ tử vong.

Cụ thể, mô tô phân khối lớn do Phạm Nguyên C. (16 tuổi, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển, va chạm với xe máy cùng chiều do chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, trú phường Khánh Xuân) cầm lái. Hậu quả, cả hai đều tử vong. Xót xa hơn, người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 5.

Chiếc mô tô do Phạm Nguyên C. điều khiển gây tai nạn mang biển số 47A1-007.31. Chủ sở hữu là ông Phạm Văn L. (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ông L. là bố của thanh niên C. Chiếc xe trên thuộc hãng Yamaha, loại R1M, đời 2020 do Nhật Bản sản xuất, dung tích 998cc. Đây là loại xe 2 bánh từ 175cm3 trở lên, đăng ký lần đầu ngày 26/7/2022.

Sự việc đau lòng trên khiến dư luận sục sôi, đề nghị làm rõ trách nhiệm người giao xe cho thiếu niên C. và xử lý nghiêm. Bởi theo Luật giao thông đường bộ hiện hành, người điều khiển loại mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên phải đáp ứng 2 điều kiện: Đủ 18 tuổi trở lên và có Giấy phép lái xe hạng A2.