Mở thùng xe tải bịt kín khả nghi giữa Quốc lộ 2, lực lượng chức năng phát hiện cảnh tượng ám ảnh bên trong

Nam An
|

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe tải thùng kín vận chuyển hơn 4 tấn da trâu, bò bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc đang trên đường đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 26/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 2, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ dừng phương tiện có nghi vấn kiểm tra

Theo đó, khoảng 10h ngày 23/5, tại Km42+100 Quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Vĩnh An, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe ô tô tải thùng kín mang biển kiểm soát 29H-647.40 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh L.V.C. (SN 1982, trú tại xã Thụy Ứng, Hà Nội). Tại khoang chứa hàng, tổ công tác phát hiện khoảng 4.030kg da trâu, bò có dấu hiệu bốc mùi hôi thối, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên. Bước đầu, người này khai nhận số da trâu, bò được thu mua từ các tiểu thương tại một số khu vực lân cận và đang trên đường vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ.

Phương tiện vận chuyển và số da trâu, bò không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bị thu giữ

Nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đồng thời bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện cùng người liên quan cho Đội Quản lý thị trường số 15, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn số lượng lớn thực phẩm không bảo đảm an toàn tiếp tục cho thấy tinh thần chủ động của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân.

