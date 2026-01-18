Mở thủ tục phá sản đối với Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy và Công ty đóng tàu Bến Thủy

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội vừa ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) và Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bến Thủy. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án xét thấy có các căn cứ chứng minh 2 công ty trên mất khả năng thanh toán.



Theo quyết định vừa ban hành, trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày 14/1/2026), chủ nợ của 2 công ty này phải gửi giấy đòi nợ cho TAND khu vực 2 - Hà Nội (số 30 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng), Quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan theo quy định tại khoản 4, Điều 66, Luật phá sản.

Giấy đòi nợ phải thể hiện cụ thể tổng số nợ phải trả, bao gồm: Khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên, đóng dấu (nếu là pháp nhân).

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 8/10/2025, TAND khu vực 2 - Hà Nội đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (trụ sở tại số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, TP Hà Nội) và Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bến Thủy (trụ sở tại khối 7, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản, xét thấy có các căn cứ chứng minh 2 công ty này mất khả năng thanh toán, TAND khu vực 2 đã quyết định mở thủ tục phá sản đối với 2 công ty và phân công thẩm phán Hoàng Nghĩa Hải phụ trách tiến hành thủ tục phá sản.

Quyết định mở thủ tục phá sản được Tòa án gửi đến 2 công ty, các chủ nợ, con nợ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Nội, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 - Hà Nội và các đơn vị liên quan: Bảo hiểm xã hội, Thuế, Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp...

SBIC được cấp giấy phép đăng ký lần đầu ngày 5/7/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 5/11/2024. Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm đại diện theo pháp luật là ông Phạm Hoài Chung.

Đóng tàu Bến Thủy được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 31/8/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 16/11/2020. Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật là ông Võ Đức Tài.

Theo thẩm quyền mới quy định tại Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 ngày 27/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội được giao nhiệm vụ giải quyết các vụ việc phá sản đối với 18 tỉnh, thành phố phía Bắc; giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, vụ án hành chính về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ cho 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.